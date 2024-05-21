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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществВИДЕИН-КВ (VIDEIN-KV)

ВИДЕИН-КВ (VIDEIN-KV) (412700) - инструкция по применению Диетические добавки

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ВИДЕИН-КВ (VIDEIN-KV)
Цена в городе Киев
от 189,12 грн
Без рецепта
60 шт, 2000 МЕ от 189,12 грн
В наличии в 859 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
2000 МЕ
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ

ВИДЕИН-КВ инструкция по применению

Характеристика

Видеин® КВ — дополнительный источник витамина D3 (холекальциферола). Витамин D3 способствует поддержанию в норме поступления и усвоения минеральных веществ кальция и фосфора, уровня кальция в крови, состояния зубов, костей и функции мышц; процесса деления клеток; функционального состояния иммунной системы.

Рекомендации по употреблению

в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина D3 (холекальциферола).
Употреблять: взрослым по 1 капсуле в сутки, запивая достаточным количеством воды, во время или после приема пищи. По рекомендации врача возможно изменение рекомендованной суточной дозы. Продолжительность употребления определяет врач.
Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного употребления. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.

Особые указания

витамин D3 следует использовать в период беременности только в случае необходимости в строго рекомендуемой дозе согласно рекомендациям врача.
Не употреблять по истечении срока годности.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. Хранить в недоступном для детей месте.

ВИДЕИН-КВ
ВИДЕИН-КВ капсулы 2000 МЕ, №60
от 189,12 грн
В наличии в 859 аптеках
Цены в аптеках
ВИДЕИН-КВ
ВИДЕИН-КВ капсулы 2000 МЕ, №60
от 189,12 грн
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