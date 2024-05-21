в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина D 3 (холекальциферола).

Употреблять: взрослым по 1 капсуле в сутки, запивая достаточным количеством воды, во время или после приема пищи. По рекомендации врача возможно изменение рекомендованной суточной дозы. Продолжительность употребления определяет врач.

Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного употребления. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.