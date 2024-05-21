ВИДЕИН-КВ (VIDEIN-KV) (412700) - инструкция по применению Диетические добавки
ВИДЕИН-КВ инструкция по применению
Характеристика
Видеин® КВ — дополнительный источник витамина D3 (холекальциферола). Витамин D3 способствует поддержанию в норме поступления и усвоения минеральных веществ кальция и фосфора, уровня кальция в крови, состояния зубов, костей и функции мышц; процесса деления клеток; функционального состояния иммунной системы.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина D3 (холекальциферола).
Употреблять: взрослым по 1 капсуле в сутки, запивая достаточным количеством воды, во время или после приема пищи. По рекомендации врача возможно изменение рекомендованной суточной дозы. Продолжительность употребления определяет врач.
Не превышать указанное рекомендуемое количество для ежедневного употребления. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.
Особые указания
витамин D3 следует использовать в период беременности только в случае необходимости в строго рекомендуемой дозе согласно рекомендациям врача.
Не употреблять по истечении срока годности.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. Хранить в недоступном для детей месте.