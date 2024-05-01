Валериана экстракт (Valerian extract) (409672) - инструкция по применению Диетические добавки
Валериана экстракт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующее вещество: валерианы корней экстракт густой (Valerianae radix extractum spissum) (2,6–5,6 : 1) [экстрагент — этанол 70,0% (об/об)];
1 таблетка содержит валерианы корней экстракта густого (Valerianae radix extractum spissum) (2,6–5,6 : 1) [экстрагент — этанол 70,0% (об/об)], в пересчете на сухое вещество, — 20 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, магния карбонат легкий, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, пленочное покрытие «Wincoat WT-MPAQ-01618P ORANGE» (поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль 400, титана диоксид (Е 171), тальк, желтый закат FCF (Е 110)).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой от бледно-оранжевого до оранжевого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Снотворные и седативные средства.
Код АТХ N05C M09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство уменьшает возбудимость центральной нервной системы. Действие обусловлено содержанием эфирного масла, большая часть которого — сложный эфир спирта борнеола и изовалериановой кислоты. Седативные свойства имеют также валепотриаты и алкалоиды — валерин и хотинин. Седативное действие проявляется медленно, но достаточно стабильно. Валериановая кислота и валепотриаты имеют слабое спазмолитическое действие.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Повышенная нервная возбудимость, бессонница. Легкие функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы — в составе комбинированной терапии.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к валериане и/или к другим компонентам лекарственного средства; депрессия или другие состояния, которые сопровождаются угнетением деятельности центральной нервной системы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препараты валерианы могут усиливать действие алкоголя, седативных, снотворных, анальгетических, спазмолитических и анксиолитических средств.
Особенности применения
Во время применения лекарственного средства необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Пациентам, которые имели тяжелые нарушения функции печени или перенесли тяжелое заболевание печени в прошлом, необходимо быть осторожными при приеме препарата.
Может иметь место специфическая чувствительность к запаху валерианы.
Это лекарственное средство содержит соединения натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые применяют натрий-контролируемую диету.
Из-за наличия в составе лекарственного средства красителя желтый закат FCF (Е 110) возможно возникновение аллергических реакций.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 12 лет принимать по 2–4 таблетки 3 раза в сутки.
Детям в возрасте с 6 лет принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.
Целесообразность назначения лекарственного средства детям с 6 лет определяет врач в каждом отдельном случае.
Таблетки следует глотать не разжевывая, запивая жидкостью, после еды.
Продолжительность лечения определяют индивидуально.
Дети
Применять для лечения детей с 12 лет. Целесообразность назначения лекарственного средства детям с 6 лет определяет врач индивидуально в каждом отдельном случае.
Побочные реакции
Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической трудоспособности;
со стороны пищеварительного тракта: тошнота;
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи.
В случае появления любых нежелательных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ос.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 5 или по 10 блистеров в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.