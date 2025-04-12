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Фенибут
Максибрен (Maxibren)
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540,42
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Характеристики
Производитель
Белмедпрепараты
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-группа
N06B X22 Фенибут
Регистрация
UA/18113/01/01 от 26.05.2020
Международное название
PHENIBUTUM* (ФЕНИБУТ*)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
540,42
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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