Фенибут

Максибрен (Maxibren)

Максибрен таблетки 250 мг блистер №20
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от 540,42 грн
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Характеристики
Производитель
Белмедпрепараты
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
250 мг
Количество штук в упаковке
20 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/18113/01/01 от 26.05.2020
Международное название