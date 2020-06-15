Гербион плющ (Herbion hedera) (397927) - инструкция по применению ATC-классификация
Гербион плющ инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща; 1 леденец содержит 35 мг сухого экстракта листьев плюща (5–7,5:1 (Hedera helix L., folium extractum siccum); экстрагент: этанол 30% (м/м);
вспомогательные вещества: изомальтит (тип М) (Е 953), кислота лимонная, натуральный ароматизатор карамельный (содержащий пропиленгликоль), натуральный ароматизатор цитрусовый (содержащий бутилгидроксианизол), сахаролаза, масло мяты перечной.
Лекарственная форма
Леденцы.
Основные физико-химические свойства: круглые леденцы со скошенными, слегка зазубренными краями и неровной поверхностью от светло-коричневого до коричневого цвета с возможными включениями от желтых до коричневых частиц, более светлых пятен, пузырьков воздуха.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающее средство. Код ATС R05CA12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гербион® плющ, леденцы, — это растительное лекарственное средство, на основе сухого экстракта листьев плюща, которое действует как муколитическое, спазмолитическое и бронхолитическое средство. Основными компонентами сухого экстракта листьев плюща являются сапонины тритерпены, главным образом гедеракозид C и альфа-гедерин.
Альфа-гедерин ингибирует эндоцитоз β2-адренергических рецепторов, что увеличивает активность β2-адренергических клеток в слизистой бронхов и эпителия легких. Это приводит к уменьшению внутриклеточных уровней кальция в слизистой оболочке бронхов, что приводит к расслаблению бронхов. Благодаря стимулированию β2-адренергических рецепторов альвеолярные эпителиальные клетки типа II продуцируют больше сурфактанта, что приводит к снижению вязкости слизи. Таким образом, облегчается отхаркивание и кашель.
Фармакокинетика.
Нет никаких имеющихся данных о фармакокинетических свойствах сухого экстракта листьев плюща.
Показания
Гербион® плющ, леденцы — это растительное лекарственное средство, которое применяется как отхаркивающее средство при продуктивном кашле у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или другим растениям семейства Аралиевых (Araliaceae), или к любому другому компоненту препарата; дети в возрасте младше 6 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не было никаких сообщений о влиянии сухого экстракта листьев плюща на другие лекарственные средства. Не было проведено никаких исследований взаимодействия.
Особенности применения
Если беспокоит одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота необходимо проконсультироваться с врачом.
Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, такими как кодеин или декстраметорфан. Следует с осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.
Леденцы противопоказаны детям в возрасте младше 6 лет, поскольку невозможен надлежащий подбор дозы препарата в этой лекарственной форме. Для детей в возрасте 2-5 лет существует сироп. Продукты, содержащие сухой экстракт листьев плюща, противопоказаны детям в возрасте младше 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов, что присуще всем секретолитическим средствам.
Леденцы Гербион® плющ не содержат сахара.
Леденцы Гербион® плющ содержат изомальтит (Е 953). Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) менее 100 мг/дозу.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 1 леденцу 3 раза в сутки (что соответствует 105 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).
Дети в возрасте 6 — 11 лет: по 1 леденцу 2 раза в сутки (что соответствует 70 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).
Пациенты с нарушением функции почек и печени
Данные по коррекции дозы отсутствуют.
Способ применения
Следует медленно рассасывать леденец в полости рта.
Во время лечения рекомендуется пить большое количество воды или других теплых напитков, не содержащих кофеина.
Не следует рассасывать леденец непосредственно до еды или во время еды.
Если симптомы сохраняются дольше 1 недели после начала применения, следует проконсультироваться с врачом.
Дети
Препарат противопоказан детям в возрасте младше 6 лет.
Побочные реакции
Побочные реакции, которые могут возникать при лечении леденцами Гербион® плющ, сгруппированы в соответствии с частотой:
очень часто ≥ 1/10;
часто ≥ 1/100 − < 1/10;
нечасто ≥ 1/1000 − < 1/100;
редко ≥ 1/10000 − < 1/1000;
очень редко <1/10000;
частота неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным).
|Класи систем органів
|Частота невідома
|З боку імунної системи
|Алергічні реакції (кропив’янка, висипання на шкірі, диспное, анафілактична реакція)
|З боку шлунково-кишкового тракту
|Нудота, блювання, діарея
При тяжелых побочных эффектах лечение следует прекратить.
Отчет об ожидаемых побочных реакциях
Отчетность о предполагаемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск применения лекарственного средства. Информацию о любых предполагаемых побочных реакциях следует подавать в соответствии с требованиями законодательства.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке для защиты от воздействия влаги. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 8 леденцов в блистере, по 1 или по 2, или по 3, или по 4 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
КРКА, д.д., Новое место/KRKA, d.d., Novo mesto.