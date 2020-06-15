Если беспокоит одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота необходимо проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, такими как кодеин или декстраметорфан. Следует с осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

Леденцы противопоказаны детям в возрасте младше 6 лет, поскольку невозможен надлежащий подбор дозы препарата в этой лекарственной форме. Для детей в возрасте 2-5 лет существует сироп. Продукты, содержащие сухой экстракт листьев плюща, противопоказаны детям в возрасте младше 2 лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов, что присуще всем секретолитическим средствам.

Леденцы Гербион® плющ не содержат сахара.

Леденцы Гербион® плющ содержат изомальтит (Е 953). Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) менее 100 мг/дозу.