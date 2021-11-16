препарат применяют интравагинально. Перед применением пессарий следует освободить от контурной ячейковой упаковки. Для лечения применяют по 1 пессарию 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 сут в зависимости от характера заболевания. По мере необходимости возможно продление курса лечения до 20 сут. Для профилактики венерических заболеваний применяют по 1 пессарию не позднее чем через 2 ч после полового акта.

Дети. Опыта применения в педиатрической практике нет.