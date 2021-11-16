Гексикон (Hexicon) (395924) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексикон инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Активный по отношению к простейшим, грамположительным и грамотрицательным бактериям: Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae. Слабочувствительными к препарату являются некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp. Нечувствительны к препарату кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.
Фармакокинетика. При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.
Показания Гексикон
профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз).
Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед проведением оперативного лечения гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед проведением внутриматочных исследований).
Лечение бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.
Применение Гексикон
препарат применяют интравагинально. Перед применением пессарий следует освободить от контурной ячейковой упаковки. Для лечения применяют по 1 пессарию 2 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 сут в зависимости от характера заболевания. По мере необходимости возможно продление курса лечения до 20 сут. Для профилактики венерических заболеваний применяют по 1 пессарию не позднее чем через 2 ч после полового акта.
Дети. Опыта применения в педиатрической практике нет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, зуд, которые проходят после отмены препарата. Возможны жжение и раздражение в месте введения пессария.
Особые указания
попадание гипохлоритных отбеливающих веществ на ткани, ранее находившиеся в контакте с препаратом, содержащим хлоргексидин, может способствовать появлению коричневых пятен на ткани.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования не проводились.
Взаимодействия
препарат нельзя применять в сочетании с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом. Мыло может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед применением препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость пессариев, поскольку препарат применяется интравагинально.
Не рекомендуется одновременное применение с йодом.
Передозировка
не выявлена.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия света при температуре 2–8 °С.