Астрия (Astria) (393261) - инструкция по применению ATC-классификация
Астрия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: desloratadine;
1 таблетка содержит 5 мг дезлоратадина;
вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат (безводный), целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, тальк, смесь карнаубского и белого восков;
покрытие: гипромеллоза, полиэтиленгликоль (макрогол) 6000, титана диоксид (Е 171); индигокармин (Е 132).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой голубого или светло-голубого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения. Код ATС R06A X27.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дезлоратадин — это неседативное антигистаминное средство длительного действия, оказывающее селективное антагонистическое действие на периферические H1-рецепторы. После перорального применения дезлоратадин селективно блокирует периферические гистаминовые H1-рецепторы.
В исследованиях in vitro дезлоратадин показал на клеточках эндотелия свои антиаллергические характеристики. Это проявлялось угнетением выделения провоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-6, IL-8 и IL-13 из мастоцитов/базофилов человека, а также угнетение экспрессии молекул адгезии, таких как Р-селектин. Клиническая значимость этих наблюдений требует подтверждения.
При применении дезлоратадина ежедневно в дозе до 20 мг в течение 14 дней статистически значимых изменений со стороны сердечно-сосудистой системы не наблюдалось; при применении 45 мг/сут (в 10 раз больше максимальной суточной клинической дозы) в течение 10 дней удлинения интервала QT не наблюдалось.
У пациентов с аллергическим ринитом дезлоратадин эффективно устранял такие симптомы как чихание, выделение из носа и зуд, а также раздражение глаз, слезотечение и покраснение, зуд неба. Дезлоратадин эффективно контролировал симптомы в течение 24 часов.
Дезлоратадин практически не проникает в ЦНС. Сообщалось, что однократный прием дезлоратадина в суточной дозе 7,5 мг не оказывал влияния на психомоторную активность.
Препарат эффективно уменьшает выраженность тяжести сезонного аллергического ринита. Поскольку выброс гистамина является причинным фактором при всех формах крапивницы, ожидается, что дезлоратадин будет эффективно уменьшать выраженность симптомов при других формах крапивницы, кроме хронической идиопатической крапивницы.
У пациентов с хронической идиопатической крапивницей дезлоратадин эффективно уменьшал зуд и количество, размер уртикарии до конца первого интервала дозы. Эффект длится в течение 24-часового интервала дозирования. Уменьшение зуда на более чем 50% отмечалось у пациентов, принимавших дезлоратадин, по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо. Прием препарата также значительно уменьшает нарушение сна и функционирования в дневное время.
Фармакокинетика.
Концентрацию дезлоратадина в плазме крови можно определить через 30 минут после приема препарата. Дезлоратадин хорошо всасывается, максимальная концентрация достигается примерно через 3 часа; период полувыведения составляет около 27 часов. Степень кумуляции дезлоратадина соответствовала его периоду полувыведения (около 27 часов) и частоте приема 1 раз в день. Биодоступность дезлоратадина была пропорциональна дозе в диапазоне 5 — 20 мг.
Сообщалось, что в исследовании, в котором демографические данные пациентов сравнимы с общей популяцией с сезонным аллергическим ринитом, у некоторых из них наблюдалась более высокая концентрация дезлоратадина. Это количество может варьироваться в зависимости от этнической принадлежности. Максимальная концентрация дезлоратадина была примерно в 3 раза выше около 7 часов, терминальный период полувыведения составлял около 89 часов. Профиль безопасности этих пациентов не отличался от профиля в общей популяции.
Дезлоратадин равномерно связывается с белками плазмы крови (83–87%). При применении дозы дезлоратадина (5 — 20 мг) 1 раз в сутки в течение 14 дней признаков клинически значимой кумуляции не выявлено.
Фермент, отвечающий за метаболизм дезлоратадина, пока не обнаружен, поэтому невозможно полностью исключить некоторые взаимодействия с другими лекарственными средствами. Дезлоратадин не ингибирует CYP3A4 in vivo, исследования in vitro продемонстрировали, что препарат не ингибирует CYP2D6, субстрат или ингибитор P-гликопротеина.
Пища (жирный высококалорийный завтрак) не влияет на фармакокинетику дезлоратадина. Также установлено, что грейпфрутовый сок также не влияет на фармакокинетику дезлоратадина.
Показания
Устранение симптомов, связанных с аллергическим ринитом и крапивницей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или любому вспомогательному веществу, или лоратадину.
Особенности применения
У больных с почечной недостаточностью в высокой степени прием препарата следует осуществлять под контролем врача.
Дезлоратадин следует назначать с осторожностью пациентам, которые имели судорожные приступы в анамнезе. Дети могут быть более чувствительны к развитию нового приступа судорог во время лечения дезлоратадином. Врач должен принять решение о прекращении лечения дезлоратадином больных, у которых во время применения препарата наблюдался приступ судорог.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначать по 1 таблетке 1 раз в сутки независимо от приема пищи для устранения симптомов, ассоциирующихся с аллергическим ринитом (включая интермитирующий и персистирующий аллергический ринит) и крапивницей.
Терапию интермитирующего аллергического ринита (наличие симптомов менее 4 дней в неделю или менее 4 недель) необходимо проводить с учетом данных анамнеза: прекратить после исчезновения симптомов и восстановить после повторного их возникновения. При персистирующем аллергическом рините (наличие симптомов более 4 дней в неделю или более 4 недель) необходимо продолжать лечение в течение всего периода контакта с аллергеном.
Дети
Существуют ограниченные данные исследований эффективности применения дезлоратадина детям в возрасте 12 — 17 лет (см. раздел «Побочные реакции»).
Эффективность и безопасность применения дезлоратадина детям в возрасте младше 12 лет не установлены.
У детей в возрасте 12 — 17 лет наиболее распространенным побочным эффектом была головная боль.
Существует риск психомоторной гиперактивности (аномального поведения), связанной с применением дезлоратадина (который может проявляться в виде злобы и агрессии, а также возбуждении).
Наблюдались следующие побочные реакции (частота неизвестна): удлинение интервала QT, аритмии и брадикардии.
Со стороны психики: галлюцинации.
Со стороны нервной системы: головокружение, сонливость, бессонница, психомоторная гиперактивность, судороги, головные боли.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, учащенное сердцебиение, удлинение интервала QT, суправентрикулярная тахиаритмия.
Со стороны пищеварительного тракта: боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея, сухость во рту.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня ферментов печени, повышение уровня билирубина, гепатит, желтуха.
Метаболические нарушения: повышение аппетита.
Со стороны костно-мышечной системы: миалгия.
Со стороны кожи: фоточувствительность.
Лабораторные характеристики: повышение массы тела.
Общие нарушения: реакции гиперчувствительности (такие как анафилаксия, отек Квинке, одышка, зуд, сыпь и крапивница), астения, повышенная утомляемость.
Побочные реакции
Чаще сообщали о таких побочных эффектах как утомляемость, сухость во рту и головные боли.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «АСТРАФАРМ», Украина.