фармакодинамика. Дутастерид — двойной ингибитор 5a-редуктазы, тормозящий как тип 1, так и тип 2 изоферментов 5a-редуктазы, отвечающих за превращение тестостерона в 5a-дигидротестостерон. Дигидротестостерон — это андроген, который в первую очередь отвечает за гиперплазию ткани предстательной железы. Максимальное снижение дигидротестостерона на фоне приема дутастерида зависит от дозы и наблюдается в первые 1–2 нед. После 1- и 2-й недели применения дутастерида в суточной дозе 0,5 мг средняя концентрация дигидротестостерона снижается на 85 и 90% соответственно.

У пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, получавших 0,5 мг дутастерида в сутки, среднее снижение уровня дигидротестостерона составило 94% через 1 год и 93% — через 2 года лечения, средний уровень тестостерона повышался на 19% через 1 и через 2 года.

Фармакокинетика. Дутастерид следует применять перорально в виде р-ра в мягких желатиновых капсулах. После приема разовой дозы 0,5 мг пик концентрации препарата в сыворотке крови наблюдается через 1–3 ч. Абсолютная биодоступность составляет 60%. Биодоступность не зависит от приема пищи.

Дутастерид после однократного или многократного применения обладает большим объемом распределения (300–500 л). Процент связывания с белками крови — более 99,5%.

При применении в суточной дозе 0,5 мг 65% постоянной устойчивой концентрации дутастерида в сыворотке крови достигается через 1 мес лечения и около 90% — через 3 мес. Стабильная концентрация дутастерида около 40 нг/мл в сыворотке крови достигается после 6 мес применения в суточной дозе 0,5 мг. Как и в сыворотке крови, стойкая концентрация дутастерида в семенной жидкости достигается через 6 мес. После 52 нед лечения средняя концентрация дутастерида в семенной жидкости составляет 3,4 нг/мл (в пределах 0,4–14 нг/мл). Процент распределения дутастерида из сыворотки крови в семенную жидкость — около 11,5%.

In vitro дутастерид метаболизируется ферментами CYP 3A4 цитохрома Р450 человека до двух моногидроксильных метаболитов.

По данным спектрометрического анализа, в сыворотке крови человека выявляется неизмененный дутастерид, 3 главных метаболита (4’-гидроксидутастерид, 1,2-дигидродутастерид и 6-гидроксидутастерид) и 2 малых метаболита (6,4’-дигидроксидастерид) и 15-гидроксидутастерид.

Дутастерид интенсивно метаболизируется. После перорального приема дутастерида в дозе 0,5 мг/сут от 1 до 15,4% (в среднем 5,4%) применяемой дозы выводится с фекалиями в виде неизмененного дутастерида. Остальные применяемые дозы выводятся в виде метаболитов.

В моче выявляют только следы неизмененного дутастерида (менее 0,1% дозы). Конечный Т ½ дутастерида составляет 3–5 нед. Остатки дутастерида в сыворотке крови могут быть выявлены через 4–6 мес после окончания лечения.

По данным изучения фармакокинетики и фармакодинамики, изменять дозу дутастерида исходя из возраста пациента не следует.

Влияние почечной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучали. Однако при приеме 0,5 мг дутастерида у человека с мочой выводится менее 0,1%, поэтому изменять дозу пациентам с почечной недостаточностью не требуется.

Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику дутастерида не изучали (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ).

Безопасность и клинические исследования

Сердечная недостаточность. Сообщалось об исследовании применения дутастерида в сочетании с тамсулозином для лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Частота возникновения сердечной недостаточности (сборное понятие) в группе комбинированной терапии была выше, чем в любой группе монотерапии дутастеридом или тамсулозином.

В сравнительном исследовании плацебо с химиопрофилактикой дутастеридом с участием мужчин в возрасте 50–75 лет с предварительно отрицательным результатом биопсии в отношении рака предстательной железы и начальным уровнем простат-специфического антигена (ПСА) 2,5–10,0 нг/мл у мужчин в возрасте 50–60 лет или 3 нг/мл и 10 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет было установлено, что частота возникновения сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид в дозе 0,5 мг один раз в сутки, выше по сравнению с больными, получавшими плацебо. В ретроспективном анализе этого исследования показана более высокая частота сердечной недостаточности у пациентов, принимавших дутастерид и блокатор α-адренорецепторов одновременно, по сравнению с субъектами, принимавшими дутастерид без блокатора α-адренорецепторов, плацебо и блокатор α-адренорецепторов или плацебо без блокатора α-адренорецепторов. Причинно-следственной связи между применением дутастерида (отдельно или в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов) и возникновением сердечной недостаточности не было установлено (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Рак предстательной железы и низкодифференцированные опухоли. Сообщалось об исследовании сравнения плацебо и дутастерида с участием мужчин в возрасте 50–75 лет с предварительно отрицательным результатом биопсии относительно рака предстательной железы и начальным уровнем ПСА 2,5–10 нг/мл у мужчин в возрасте 50 –60 лет или 3–10 нг/мл у мужчин в возрасте старше 60 лет. Субъектам была проведена игловая биопсия предстательной железы (обязательна по первичному протоколу), данные которой были использованы для анализа дифференцировки по шкале Глиссона. В исследовании были выявлены пациенты с диагнозом «рак предстательной железы». Большая часть опухолей предстательной железы (70%), выявленных при биопсии в обеих группах лечения, имели высокий уровень дифференцировки (5–6 баллов по шкале Глиссона).

В группе дутастерида зарегистрирована более высокая частота (n=29, 0,9%) низкодифференцированного рака предстательной железы (8–10 баллов по шкале Глиссона) по сравнению с группой плацебо (n=19; 0,6%) (p=0,15). В течение 1–2 лет исследования количество пациентов с раком предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глиссона было одинаковым в группе дутастерида (n=17; 0,5%) и в группе плацебо (n=18; 0,5%). В течение 3–4 лет исследования большее количество случаев рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глиссона было диагностировано в группе дутастерида (n=12; 0,5%) по сравнению с группой плацебо (n=1; <0,1%) (р=0,0035). Нет данных о влиянии на риск развития рака предстательной железы у мужчин, принимающих дутастерид более 4 лет. Процент пациентов с диагнозом рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глиссона сохранялся постоянным в разные периоды исследования (1–2-й, 3–4-й годы) в группе дутастерида (0,5% в каждый период времени), тогда как в группе плацебо процент пациентов с низкодифференцированным раком предстательной железы (8–10 баллов по шкале Глиссона) был ниже в течение 3–4 лет, чем в течение 1–2 лет (<0,1 и 0,5% соответственно) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Не было разницы в частоте возникновения рака предстательной железы с дифференцировкой 7–10 баллов по шкале Глиссона (p=0,81).

Как было установлено в исследовании лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, где первичным протоколом не была предусмотрена обязательная биопсия и все диагнозы рака предстательной железы были установлены при биопсии по показаниям, частота рака предстательной железы с дифференцировкой 8–10 баллов по шкале Глиссона составляла 0,5% (n=8) в группе дутастерида, 0,7% (n=11) в группе тамсулозина и 0,3% (n=5) в группе комбинированной терапии.

Связь между применением дутастерида и возникновением низкодифференцированного рака предстательной железы остается невыясненной.

Рак грудной железы у мужчин. Два случая — контролируемые эпидемиологические исследования, одно проведено в США (n=339 случаев рака грудной железы и n=6780 в группе контроля), а другое в Великобритании (n=398 случаев рака молочной железы и n=3930 в группе контроля), не показали повышения риска развития рака грудной железы у мужчин при применении ингибиторов 5-редуктазы. Результаты первого исследования не свидетельствовали о связи с раком грудной железы (относительный риск в случае применения на протяжении 1 года до установления диагноза рака молочной железы по сравнению с применением <1 года: 0,70: 95% доверительный интервал (ДИ) 0,34–1,45). Во втором исследовании относительный риск рака молочной железы, связанный с применением ингибиторов 5α-редуктазы, по сравнению с таковым при отсутствии применения составил 1,08: 95% ДИ 0,62–1,87.

Причинно-следственная связь между возникновением рака грудной железы у мужчин и длительным применением дутастерида не установлена.