лечение препаратом может осуществлять только опытный химиотерапевт в условиях специализированного стационара. Винкристин вводят только в/в; эндолюмбальное введение категорически противопоказано (может привести к летальному исходу).

При экстравазации может развиться некроз мягких тканей; для его предупреждения рекомендуется обкалывание зоны экстравазата гиалуронидазой или гидрокортизоном в дозе 20–25 мг, назначают согревающие компрессы на пораженную область. Винкристин с осторожностью назначают в ранний послеоперационный период, поскольку значительная часть в/в введенного препарата может поступать в послеоперационную рану, вызывая отек, воспаление и локальный некроз тканей.

Для предупреждения запора во время лечения препаратом назначают соответствующее лечение (очистительные клизмы, слабительные средства). У некоторых пациентов (особенно у детей) во время лечения винкристином может развиваться паралитический илеус, который в некоторых случаях маскируется клиникой острого живота; он обычно исчезает при прекращении введения винкристина и проведении симптоматического лечения.

Нейро- и гепатотоксическое действие препарата более выражено у детей грудного возраста.

Препарат является потенциальным тератогенным и канцерогенным агентом. Применение винкристина может негативно влиять на репродуктивную функцию. Следует прекратить кормление грудью во время лечения препаратом.

В ходе лечения больным необходимо регулярно проводить исследование глазного дна и зрительных полей; при малейшем подозрении на повреждение зрительного нерва лечение прекращают. Любые жалобы на боль в глазах или снижение остроты зрения требуют тщательного офтальмологического обследования.

Для снижения степени алопеции во время химиотерапии можно использовать локальную гипотермию волосистой части головы или наложение турникета (давящего шлема). Давящую повязку на волосистую часть головы не накладывают при лейкозах и лимфомах, а также при наличии на волосистой части головы метастазов или инфильтратов.

При развитии лейкопении к дальнейшему лечению препаратом следует подходить с осторожностью.

Одышка и бронхоспазм наиболее часто возникают при сочетании препарата с митомицином-С и могут потребовать интенсивного лечения, особенно при наличии исходной дыхательной недостаточности. Эти реакции могут появляться через несколько минут или часов после введения винкристина и в течение 2 нед после введения митомицина. Прогрессирующая одышка требует прекращения терапии винкристином.

Перед каждым введением винкристина следует проводить исследование состава периферической крови. В ходе индукции ремиссии при лечении острого лейкоза может повыситься уровень мочевой кислоты в крови; этот показатель следует контролировать в течение первых 3–4 нед лечения и принимать соответствующие меры для предупреждения нейропатии, обусловленной мочекислым диатезом. Лабораторные исследования повторяют до нормализации показателя. Во время лечения винкристином периодически определяют концентрацию ионов натрия в сыворотке крови. Гипонатриемия развивается вследствие нарушения секреции антидиуретического гормона и должна корректироваться введением изотонического р-ра натрия хлорида.

Во время лечения винкристином следует проводить систематический ЭКГ-контроль. В процессе лечения детей со злокачественными опухолями необходим мониторинг их интеллектуального, эмоционального состояния, речи и нейрофизиологического статуса.

Медицинский персонал при работе с препаратом должен пользоваться защитной одеждой (перчатками, халатом), а также очками и маской. Беременные к работе с препаратом не допускаются. В случае попадания препарата в глаза необходимо промыть их большим количеством воды или изотонического р-ра натрия хлорида.