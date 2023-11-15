ВИНКРИСТИН (VINCRISTINUM) Действующее вещество
противоопухолевое цитостатическое средство растительного происхождения. Винкристина сульфат является солью алкалоида, экстрагированного из лекарственного растения барвинок розовый (Vinca Rosea L). Винкристин блокирует митотическое деление клеток на стадии метафазы путем денатурации тубулина.
Винкристин плохо проникает в СМЖ. Его способность к диализу очень низкая.
острые лейкозы (моно- и полихимиотерапия); лимфогранулематоз, неходжкинские лимфомы, рабдомиосаркомы, нейробластомы, опухоль Вильмса, остеогенные саркомы, саркома Юинга, рак молочной железы, рак шейки матки, мелкоклеточный рак легкого (сочетанная химиотерапия).
вводить только в/в, 1 раз в неделю с интервалом 7 дней в течение 4–6 нед. Обычно назначают в дозе 1,5–2 мг/м2 детям и 1,4 мг/м2 поверхности тела — взрослым. Для детей с массой тела 10 кг и менее средняя доза должна составлять 0,09 мг/кг массы тела в 1 нед и затем повышаться в зависимости от начальной дозы.
В случае печеночной недостаточности доза должна быть снижена и не превышать 1 мг/м2.
период беременности и кормления грудью, неврологические заболевания в анамнезе, демиелинизирующая форма синдрома Шарко — Мари.
возможны судороги, потеря чувствительности с появлением постоянно прогрессирующих парестезий и при продолжении лечения невротической боли с возможными двигательными нарушениями, запор, паралитическая непроходимость кишечника, боль в животе, рвота, понос, язвенно-некротические поражения пищеварительного тракта, полиурия и дизурия, гранулоцитопения, анемия и тромбоцитопения, острый приступ одышки, бронхоспазм, уменьшение массы тела, лихорадка, головная боль, атрофия зрительного нерва со слепотой, временная потеря зрения коркового происхождения, синдром несоответствия секреции антидиуретического гормона с повышенным выделением натрия с мочой при наличии гипонатриемии, обратимая алопеция, аменорея, азооспермия.
нельзя вводить в спинномозговой канал (риск летального исхода). Перед началом инъекции винкристина необходимо убедиться, что игла введена строго в/в. Проникновение винкристина в окружающие ткани при введении может вызвать выраженную воспалительную реакцию вплоть до некроза. В этом случае необходимо немедленно прекратить инъекцию и ввести оставшуюся дозу в другую вену, в место экстравазации винкристина можно ввести гиалуронидазу и наложить теплый компресс, что улучшит рассасывание винкристина, уменьшит неприятные ощущения и снизит риск воспалительной реакции со стороны подкожной клетчатки и соединительной ткани.
Винкристин может вызывать поражение почек, обусловленное образованием мочевой кислоты при массовом распаде опухоли. Для профилактики таких случаев рекомендуется осуществлять ощелачивание мочи, контролировать содержание мочевой кислоты и при необходимости назначать ингибиторы ее синтеза.
Особое внимание необходимо уделять дозированию винкристина, а также тщательно выявлять его неврологические побочные эффекты при назначении больным с предшествующими нейропатиями или при сочетании винкристина с другими лекарственными средствами, оказывающими нейротоксическое действие.
При комбинации химиотерапии и лучевой терапии с полями облучения, включающими область печени, применение винкристина следует отсрочить до прекращения курса лучевой терапии.
Следует тщательно избегать попадания препарата в глаза, поскольку он может вызвать сильное раздражение и изъязвление роговицы.
при сочетании с аспарагиназой винкристин нужно вводить за 12–24 ч до введения энзима для максимального уменьшения токсичности. Введение аспарагиназы до винкристина может снизить способность печени к выведению последнего.
наблюдаются вышеприведенные побочные явления, но значительно более выраженные.
Лечение: предупреждение осложнений при возникновении нарушений секреции антидиуретического гормона — ограничение потребления жидкости, назначение диуретиков, влияющих на функцию петли Генле и дистальных канальцев; предупреждение судорог — введение фенобарбитала или других противосудорожных средств в достаточных дозах; предупреждение кишечной непроходимости — применение клизм и слабительных; постоянный контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы; ежедневное определение показателей периферической крови для своевременного проведения гемотрансфузий.