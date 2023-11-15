нельзя вводить в спинномозговой канал (риск летального исхода). Перед началом инъекции винкристина необходимо убедиться, что игла введена строго в/в. Проникновение винкристина в окружающие ткани при введении может вызвать выраженную воспалительную реакцию вплоть до некроза. В этом случае необходимо немедленно прекратить инъекцию и ввести оставшуюся дозу в другую вену, в место экстравазации винкристина можно ввести гиалуронидазу и наложить теплый компресс, что улучшит рассасывание винкристина, уменьшит неприятные ощущения и снизит риск воспалительной реакции со стороны подкожной клетчатки и соединительной ткани.

Винкристин может вызывать поражение почек, обусловленное образованием мочевой кислоты при массовом распаде опухоли. Для профилактики таких случаев рекомендуется осуществлять ощелачивание мочи, контролировать содержание мочевой кислоты и при необходимости назначать ингибиторы ее синтеза.

Особое внимание необходимо уделять дозированию винкристина, а также тщательно выявлять его неврологические побочные эффекты при назначении больным с предшествующими нейропатиями или при сочетании винкристина с другими лекарственными средствами, оказывающими нейротоксическое действие.

При комбинации химиотерапии и лучевой терапии с полями облучения, включающими область печени, применение винкристина следует отсрочить до прекращения курса лучевой терапии.

Следует тщательно избегать попадания препарата в глаза, поскольку он может вызвать сильное раздражение и изъязвление роговицы.