следует избегать контакта с глазами. Не глотать.

Больной рекомендуется проконсультироваться с врачом:

при первых проявлениях болезни;

если симптомы сохраняются более 7 дней;

если симптомы появляются снова в течение 2 мес или >4 раз на протяжении последних 12 мес;

при выявлении гиперчувствительности к каким-либо противогрибковым средствам или производным имидазола;

при наличии венерических заболеваний в анамнезе или отягощенного анамнеза венерических заболеваний у партнера;

при наличии >2 эпизодов кандидозного вагинита на протяжении последних 6 мес;

если у больного высокая температура тела (≥38 °С), боль в нижней части живота, дизурия, боль в спине, гнойные вагинальные выделения с неприятным запахом, язвы вульвы и вагинальные язвы, покраснение, диарея, тошнота, рвота, вагинальное кровотечение, которое сопровождается болью в плече.

При применении этого препарата следует избегать половых контактов, поскольку инфекция может передаться партнеру. Может снижаться эффективность и безопасность латексных продуктов (таких как презервативы и диафрагмы).

Поскольку обычно поражается как влагалище, так и наружные половые органы (половые губы и прилегающие участки), следует применять комбинированную терапию обоих участков, включая местное лечение кремом для наружного применения.

Во время лечения препаратом Канестен, таблетки вагинальные, рекомендовано лечение обоих партнеров с применением крема.

В период менструации терапию проводить не следует. Лечение необходимо закончить до начала менструации.

Не использовать тампоны, интравагинальные орошения, спермициды или другие вагинальные средства при применении этого препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью. Клинические исследования по влиянию клотримазола на фертильность у женщин не проводились, однако испытания на животных не выявили влияния клотримазола на фертильность.

Испытания на животных не выявили прямого или косвенного вредного воздействия с точки зрения репродуктивной токсичности. Количество исследований с использованием клотримазола в период беременности ограничено, поэтому рекомендуется избегать использования препарата Канестен®, таблетки вагинальные, в I триместр беременности.

В период беременности следует применять таблетки вагинальные без применения аппликатора.

В ходе лечения препаратом Канестен, таблетки вагинальные, следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Канестен, таблетки вагинальные, не влияют на способность управлять транспортным средством или работать с механизмами или имеют лишь незначительное влияние.