Канестен® (Canesten®)
Канестен инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: кальция лактат, пентагидрат; целлюлоза микрокристаллическая; кросповидон; гипромеллоза; кислота молочная; лактоза, моногидрат; магния стеарат; крахмал кукурузный; кремния диоксид коллоидный безводный.
Клотримазол - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм антимикотического действия клотримазола связан с угнетением синтеза эргостерола, что приводит к структурному и функциональному повреждению цитоплазматической мембраны.
Клотримазол имеет широкий спектр антимикотической активности in vitro и in vivo и действует на дерматофиты, дрожжевые, плесневые и диморфные грибы.
При соответствующих условиях тестирования минимальные ингибирующие концентрации для этих типов грибов составляют примерно <0,062–8,0 мкг/мл субстрата.
Механизм действия клотримазола связан с первичной фунгистатической или фунгицидной активностью, в зависимости от концентрации клотримазола в месте инфекции.
In vitro активность ограничена элементами гриба, который пролиферирует; споры гриба имеют лишь незначительную чувствительность.
Дополнительно к антимикотической активности клотримазол также действует на грамположительные микроорганизмы (стрептококки, стафилококки, Gardnerella vaginalis) и грамотрицательные микроорганизмы (Bacteroids).
In vitro клотримазол подавляет размножение Corynebacteria и грамположительных кокков (за исключением Enterococci) в концентрации 0,5–10 мкг/мл субстрата. Первично резистентные штаммы чувствительных видов грибов отмечаются редко. Развитие вторичной резистентности при лечении у чувствительных грибов до сих пор наблюдалось очень редко. Доклинические исследования, которые проводили с участием добровольцев с применением одноразовой и повторной токсической дозы, не выявили повреждающего токсического, генотоксического воздействия и влияния на репродукцию.
Фармакокинетика. Исследования фармакокинетики после вагинального применения показали, что лишь незначительное количество клотримазола (3–10%) всасывается. Абсорбированный клотримазол быстро метаболизируется в печени до неактивных метаболитов. Поэтому Cmax клотримазола в плазме крови после вагинального применения в дозе 500 мг была меньше 10 нг/мл. Это означает, что возникновение измеримых системных эффектов или побочного действия после интравагинального применения клотримазола маловероятно.
Показания Канестен
инфекции в области половых органов (вагинит), вызванные грибами (обычно рода Candida), и суперинфекции, вызванные бактериями, чувствительными к клотримазолу.
Применение Канестен
1 таблетку вагинальную применяют вечером. Курс лечения для таблеток вагинальных 100 мг составляет 6 дней; 200 мг — 3 дня; 500 мг — 1 день.
Таблетки вагинальные следует вводить во влагалище как можно глубже, насколько это возможно, вечером, удобнее вводить лежа на спине со слегка согнутыми ногами.
Канестен, таблетки вагинальные, должны увлажниться во влагалище для полного растворения, иначе нерастворенные кусочки таблетки вагинальной могут выпадать из влагалища. Для предупреждения этого важно вводить лекарственное средство во влагалище так глубоко, насколько это возможно, перед сном. Если таблетки вагинальные не растворяются полностью в течение одной ночи, следует рассмотреть возможность применения крема вагинального.
Дети. Не применять у детей в возрасте до 12 лет. Детям в возрасте от 12 лет применять только после консультации с врачом; не использовать аппликатор.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к клотримазолу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая обморок, гипотензию, одышку, крапивницу.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: шелушение кожи в области половых органов, зуд, сыпь, отек, эритема, дискомфорт, ощущение жжения, раздражение, тазовая боль, вагинальное кровотечение.
Со стороны ЖКТ: боль в животе.
Особые указания
следует избегать контакта с глазами. Не глотать.
Больной рекомендуется проконсультироваться с врачом:
- при первых проявлениях болезни;
- если симптомы сохраняются более 7 дней;
- если симптомы появляются снова в течение 2 мес или >4 раз на протяжении последних 12 мес;
- при выявлении гиперчувствительности к каким-либо противогрибковым средствам или производным имидазола;
- при наличии венерических заболеваний в анамнезе или отягощенного анамнеза венерических заболеваний у партнера;
- при наличии >2 эпизодов кандидозного вагинита на протяжении последних 6 мес;
- если у больного высокая температура тела (≥38 °С), боль в нижней части живота, дизурия, боль в спине, гнойные вагинальные выделения с неприятным запахом, язвы вульвы и вагинальные язвы, покраснение, диарея, тошнота, рвота, вагинальное кровотечение, которое сопровождается болью в плече.
При применении этого препарата следует избегать половых контактов, поскольку инфекция может передаться партнеру. Может снижаться эффективность и безопасность латексных продуктов (таких как презервативы и диафрагмы).
Поскольку обычно поражается как влагалище, так и наружные половые органы (половые губы и прилегающие участки), следует применять комбинированную терапию обоих участков, включая местное лечение кремом для наружного применения.
Во время лечения препаратом Канестен, таблетки вагинальные, рекомендовано лечение обоих партнеров с применением крема.
В период менструации терапию проводить не следует. Лечение необходимо закончить до начала менструации.
Не использовать тампоны, интравагинальные орошения, спермициды или другие вагинальные средства при применении этого препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Клинические исследования по влиянию клотримазола на фертильность у женщин не проводились, однако испытания на животных не выявили влияния клотримазола на фертильность.
Испытания на животных не выявили прямого или косвенного вредного воздействия с точки зрения репродуктивной токсичности. Количество исследований с использованием клотримазола в период беременности ограничено, поэтому рекомендуется избегать использования препарата Канестен®, таблетки вагинальные, в I триместр беременности.
В период беременности следует применять таблетки вагинальные без применения аппликатора.
В ходе лечения препаратом Канестен, таблетки вагинальные, следует прекратить кормление грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Канестен, таблетки вагинальные, не влияют на способность управлять транспортным средством или работать с механизмами или имеют лишь незначительное влияние.
Взаимодействия
одновременное лечение с клотримазолом, применяемым вагинально, и такролимусом перорально (FK-506; иммунодепрессант) или сиролимусом может приводить к повышению уровня такролимуса/сиролимуса в плазме крови. Таким образом, следует тщательно контролировать состояние больного для выявления симптомов передозировки такролимуса или сиролимуса, при необходимости — путем проверки их уровней в плазме крови.
Передозировка
никакого риска острой интоксикации нет, поскольку маловероятно, что передозировка возможна после разовой вагинальной дозы или нанесения на кожу (применение на больших участках кожи при условиях, способствующих повышенному всасыванию), а также после случайного перорального применения. Специфического антидота не существует.
При случайном пероральном применении редко может возникнуть необходимость в проведении промывания желудка, если доза, угрожающая жизни, была применена в течение предыдущего часа или при наличии видимых симптомов передозировки (например головокружения, тошноты или рвоты). Промывание желудка следует проводить только при наличии надлежащей защиты дыхательных путей.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.