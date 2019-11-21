Фармакодинамика.

Ацетилсалициловая кислота (АСК) ингибирует агрегацию тромбоцитов путем блокирования синтеза тромбоксана А2. Механизм ее действия заключается в необратимой инактивации фермента циклооксигеназы (ЦОГ-1). Указанный ингибирующий эффект особенно выражен для тромбоцитов, поскольку они не способны к ресинтезу указанного фермента. Признают также, что ацетилсалициловая кислота оказывает и другие ингибирующие воздействия на тромбоциты, благодаря которым ее используют при многих васкулярных заболеваниях.

Повторное применение доз 20–325 мг приводит к угнетению ферментативной активности в интервале 30–95%.

В связи с необратимым характером связывания эффект сохраняется в течение длительности жизни тромбоцитов (7–10 дней). Ингибирующее действие не прекращается в течение длительного периода лечения и ферментативная активность начинается снова после восстановления тромбоцитов в течение 24–48 часов после прекращения лечения препаратом.

Ацетилсалициловая кислота увеличивает час кровотечения в среднем на 50–100%, но следует учитывать индивидуальные отличия.

Экспериментальные данные дают основание полагать, что ибупрофен может ингибировать действие низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при их одновременном применении.

В одном исследовании, когда однократную дозу ибупрофена 400 мг принимали в течение 8 часов до или в течение 30 минут после применения ацетилсалициловой кислоты (81 мг) с немедленным высвобождением, влияние ацетилсалициловой кислоты на формирование тромбоксана или агрегацию тромбоцитов снижалось. Однако из-за ограниченности этих данных и неуверенности в экстраполяции данных ex vivo на клиническую ситуацию нельзя сделать четкие выводы относительно регулярного применения ибупрофена, а при использовании ибупрофена изредка возникновение клинически релевантных эффектов маловероятно.

Ацетилсалициловая кислота относится к группе нестероидных противовоспалительных лекарственных средств (НПВС) с анальгетическими, жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Перорально в более высоких дозах ацетилсалициловую кислоту применяют для облегчения боли и легких фебрильных состояниях, таких как простуда и грипп, для снижения температуры и ослабления боли в суставах и мышцах, при острых и хронических воспалительных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит, остеоартрит и анкилозирующий спондилит.

Фармакокинетика.

Абсорбция

После приема внутрь кислота ацетилсалициловая быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Основным местом абсорбции ацетилсалициловой кислоты (кишечнорастворимых таблеток) является проксимальный отдел тонкого кишечника. Однако значительная часть АСК гидролизуется до салициловой кислоты уже в стенке кишечника в процессе абсорбции. Степень гидролиза зависит от скорости абсорбции.

Максимальная концентрация ацетилсалициловой и салициловой кислоты в плазме крови достигается соответственно через 5 и 6 ч после применения еще. Если таблетки принимают вместе с пищей, максимальная концентрация ацетилсалициловой и салициловой кислоты в плазме крови достигается на 3 ч позже, чем после применения натощак.

Распределение

Ацетилсалициловая кислота, как и главный метаболит — салициловая кислота в значительной степени связываются с белками плазмы крови, преимущественно альбумином, и быстро распределяются в организме. Степень связывания салициловой кислоты с белками сильно зависит от концентрации альбумина и салициловой кислоты. Объем распределения ацетилсалициловой кислоты — примерно 0,16 л/кг массы тела. Салициловая кислота медленно диффундирует в синовиальную жидкость, проникает через плаценту и экскретируется в грудные молоко.

Биотрансформация

Ацетилсалициловая кислота быстро метаболизируется до салициловой кислоты, период полувыведения составляет 15–30 минут. Метаболитами салициловой кислоты являются салицилмочевая кислота, фенольный и ацильный глюкурониды салициловой кислоты, гентизиновая кислота и гентизинмочевая кислота.

Кинетика выведения салициловой кислоты зависит от дозы, поскольку метаболизм ограничен активностью ферментов печени. Период полувыведения зависит от дозы и возрастает от 2–3 часов при применении низких доз, до 12 часов — при применении обычных анальгезирующих доз и до 15–30 часов — после применения высоких терапевтических или токсических доз.

Выведение

Салициловая кислота и ее метаболиты выводятся из организма в основном почками.

Доклинические данные

Доклинический профиль безопасности ацетилсалициловой кислоты хорошо задокументирован. В исследованиях на животных салицилаты при высоких дозах не производили никаких других органических поражений, кроме поражений почек.

Ацетилсалициловая кислота широко изучалась in vitro и in vivo на мутагенность, однако не было обнаружено доказательств мутагенного потенциала. То же касается исследований канцерогенности.

Салицилаты оказывали тератогенное влияние при исследованиях на разных видах животных. Были описаны нарушения имплантации, эмбриотоксический и фетотоксический эффект и нарушение обучаемости у потомства после применения препарата в пренатальный период.