Нормазе можно принимать как разведенным, так и неразведенным. Дозу следует подбирать, исходя из клинического эффекта. Разовую дозу лактулозы необходимо проглотить сразу и не удерживать в течение некоторого времени во рту. Режим приема препарата следует подбирать в соответствии с потребностями пациента.

Если пациенту препарат назначен 1 раз в сутки, дозу следует принимать в одно и то же время суток, например во время завтрака. В период терапии слабительными средствами рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости (1,5–2 л, что соответствует 6–8 стаканам) в сутки.

Дозирование при запоре или при состояниях, требующих облегчения дефекации . Лактулозу можно принимать в разовой суточной дозе или распределив ее на 2 приема. Через несколько дней начальная доза может быть скорригирована до поддерживающей дозы на основании ответа на лечение. Может потребоваться несколько дней терапии (2–3 дня) до проявления лечебного эффекта.



Возраст Начальная доза в сутки, мл Поддерживающая доза в сутки, мл Взрослые и дети в возрасте старше 14 лет 15–45 15–30 Дети в возрасте 7–14 лет 15 10–15 Дети в возрасте 1–6 лет 5–10 5–10 Дети в возрасте до 1 года <5 <5