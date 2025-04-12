Фармакодинамика

Никотин — основной алкалоид табачных продуктов, который в природе встречается в виде автономного вещества — является агонистом никотиновых рецепторов периферической и центральной нервной системы и оказывает выраженное влияние на ЦНС и сердечно-сосудистую систему. Доказано, что при потреблении в виде табачной продукции никотин влечет за собой привыкание, а при прекращении его употребления наблюдаются тяга к курению и симптомы отмены. Это влечение и симптомы отмены включают в себя потребность закурить, угнетенное настроение, бессонницу, раздражительность, фрустрацию или гнев, тревожность, трудности при концентрации, беспокойство и повышенный аппетит или увеличение массы тела. Леденцы заменяют некоторую долю никотина, поступающего с табаком, и способствуют уменьшению влечения к курению и облегчению симптомов отмены.

После приема препарата «Никоретте® Ледяная мята», леденцов прессованных, у большинства участников исследования биоэквивалентности наблюдалось уменьшение влечения к курению (т.е. ослабление потребности курить), начиная с 5-й минуты.

Фармакокинетика

Всасывание

Препарат «Никоретте® Ледяная мята», леденцы прессованные, полностью растворяется в полости рта, а все количество никотина, содержащегося в леденцах, всасывается через слизистую оболочку полости рта или после приема внутрь (проглатывание). Полное растворение препарата «Никоретте® Ледяная мята», леденцов прессованных, обычно достигается в течение 16–19 минут. При одновременном употреблении жидкостей, снижающих рН в полости рта, таких как кофе, сок или безалкогольные напитки, всасывание никотина из полости рта может в значительной степени уменьшаться. Максимальная концентрация никотина в плазме крови, достигаемая после однократного приема, составляет около 5 нг/мл (леденцы 2 мг) или 8 нг/мл для (леденцы 4 мг). При несоблюдении рекомендаций по приему препарата «Никоретте® Ледяная мята», леденцов прессованных (жуючи, задерживая в полости рта и проглатывая; жуя и немедленно проглатывая), всасывание никотина замедляется и несколько уменьшается.

Распределение

Поскольку связывание никотина с белками плазмы крови незначительно (4,9–20%), объем распределения никотина большой (2,5 л/кг). Распределение никотина в ткани является рН-зависимым; при этом самые высокие концентрации никотина обнаружены в головном мозге, желудке, почках и печени.

Биотрансформация

Никотин активно метаболизируется с образованием многочисленных метаболитов, менее активных, чем исходное соединение. Метаболизм никотина происходит преимущественно в печени, но также в легких и почках. В результате метаболизма никотина образуется преимущественно котинин, но также никотин-N-оксид. Период полувыведения котинина составляет 15–20 часов, а его уровни в крови в 10 раз превышают концентрацию никотина. Далее котинин окисляется с образованием транс-3-гидроксикотинина, являющегося наиболее распространенным метаболитом никотина в моче. И никотин, и котинин подвергаются глюкуронизации.

Выведение

Период полувыведения составляет около 2 часов (диапазон 1–4 часа). Общий клиренс никотина находится в диапазоне 62 — 89 л/ч. Рассчитано, что внепочечный клиренс никотина составляет около 75% от общего клиренса. Никотин и их метаболиты выводятся почти исключительно с мочой. Выведение почками неизмененного никотина в значительной степени зависит от рН мочи: объем выведения наибольший при кислом рН.

Данные безопасности доклинических исследований. Общая токсичность никотина хорошо известна и учтена при определении рекомендуемой дозировки. Результаты соответствующих анализов не выявили мутагенность никотина. Результаты исследований канцерогенности не дали четких доказательств туморогенного эффекта никотина. В исследованиях на беременных животных была показана токсичность никотина для животных женского рода, а также соответствующая легкая фетальная токсичность. Другие эффекты включали пре- и постнатальную задержку роста и отставания и изменения в постнатальном развитии ЦНС. Эффекты наблюдались только после экспозиции никотина, которая превышала достигаемую при применении препарата «Никоретте® Ледяная мята», леденцов прессованных, в рекомендованных дозах.