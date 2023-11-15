дозу устанавливают индивидуально с учетом степени зависимости от табака. При очень высокой зависимости назначают в разовой дозе 4 мг, в других случаях — 2 мг. Кратность назначения — до 15 раз в сутки. Применяют по 1 жевательной резинке каждые 1–2 ч в течение дневного времени.

Курс лечения — 3 мес; затем дозу постепенно снижают до 2–4 мг/сут. При достижении этой дозы лечение можно прекратить. Максимальная продолжительность применения — 1 год.

При наличии высокой никотиновой зависимости — более 20 сигарет в сутки — рекомендуется начать лечение с шага 1, пластырь 25 мг/16 ч, и применять 1 пластырь в сутки в течение 8 нед. Но можно определять продолжительность лечения индивидуально в зависимости от привычки к курению. В дальнейшем рекомендуется постепенный отказ от пластыря. Один пластырь 15 мг/16 ч рекомендуется применять каждый день в течение 2 нед (шаг 2), в дальнейшем — пластырь 10 мг/16 ч в течение 2 нед (шаг 3).

При низкой никотиновой зависимости — менее 20 сигарет в сутки — рекомендуется начать с шага 2 (15 мг/16 ч) в течение 8 нед и снизить дозировку согласно шагу 3 (10 мг/16 ч) в последние 4 нед лечения. Но можно определять продолжительность лечения индивидуально, в зависимости от привычки к курению. Продолжительность лечения составляет около 3 мес.