НИКОТИН* (NICOTINUM*) Действующее вещество
применяется для устранения никотиновой зависимости. Позволяет избежать развития синдрома отмены у лиц, бросивших курить; препятствует возобновлению курения. При этом концентрация никотина в крови повышается медленнее, чем при курении, и имеет более низкое значение.
При применении препаратов никотина в организм не попадают такие вредные ингредиенты табачного дыма, как смола, оксид углерода и др. В процессе жевания резинки никотин медленно высвобождается и абсорбируется в полости рта. Cmax в плазме крови наблюдается через 30 мин после начала жевания. По сравнению с курением степень абсорбции никотина во время жевания ниже, его концентрация повышается медленнее и имеет более низкое значение. Лечение с использованием пластыря имитирует дневные колебания уровня никотина у курильщиков, которые не применяют никотин во время ночного сна.
для устранения никотиновой зависимости, уменьшение выраженности синдрома отмены, вызванного отвыканием от курения, для уменьшения количества выкуриваемых сигарет.
дозу устанавливают индивидуально с учетом степени зависимости от табака. При очень высокой зависимости назначают в разовой дозе 4 мг, в других случаях — 2 мг. Кратность назначения — до 15 раз в сутки. Применяют по 1 жевательной резинке каждые 1–2 ч в течение дневного времени.
Курс лечения — 3 мес; затем дозу постепенно снижают до 2–4 мг/сут. При достижении этой дозы лечение можно прекратить. Максимальная продолжительность применения — 1 год.
При наличии высокой никотиновой зависимости — более 20 сигарет в сутки — рекомендуется начать лечение с шага 1, пластырь 25 мг/16 ч, и применять 1 пластырь в сутки в течение 8 нед. Но можно определять продолжительность лечения индивидуально в зависимости от привычки к курению. В дальнейшем рекомендуется постепенный отказ от пластыря. Один пластырь 15 мг/16 ч рекомендуется применять каждый день в течение 2 нед (шаг 2), в дальнейшем — пластырь 10 мг/16 ч в течение 2 нед (шаг 3).
При низкой никотиновой зависимости — менее 20 сигарет в сутки — рекомендуется начать с шага 2 (15 мг/16 ч) в течение 8 нед и снизить дозировку согласно шагу 3 (10 мг/16 ч) в последние 4 нед лечения. Но можно определять продолжительность лечения индивидуально, в зависимости от привычки к курению. Продолжительность лечения составляет около 3 мес.
повышенная чувствительность к никотину.
наиболее часто (1%) отмечают головокружение, головную боль, тошноту, икоту, стоматит, фарингит, редко (0,01% и менее) — эритему, крапивницу, аритмию.
с осторожностью следует назначать пациентам с эзофагитом, ИБС (особенно после недавно перенесенного инфаркта миокарда). При появлении жалоб на ощущение сердцебиения, загрудинную боль, диспептические расстройства лечение следует отменить.
симптомы — тошнота, рвота. Лечение симптоматическое.