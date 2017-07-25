1 столовую ложку цветов кладут в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане на протяжении 30 минут, процеживают и охлаждают при комнатной температуре. Остаток отжимают до процеженного настоя, объём доводят кипяченной водой до начального объёма 200 мл.

Принимают внутренне по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.Длительность курса применяется индивидуально с учетом клинисекого эффекта и переносимости препарата.

2 фильтр пакета помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин. Взрослые принимают в теплом виде по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды. Дети, по рекомендации врача, в зависимости от возраста - от 1 столовой ложки до 1/4 стакана 2-3 раза в день за 15-20 мин до еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.