Фармакодинамика.

Препарат Габесат особенно активен в качестве ингибитора протеолитических ферментов (трипсина, фосфолипазы А, плазмина, калликреина и тромбина (даже в отсутствии AT III), положительно влияет на гиперпротеалитические состояния поджелудочной железы, фибринолитическую систему, коагуляцию и антикоагуляцию.

Фармакокинетика.

Период полувыведения препарата Габесат составляет около 60 секунд. При введении внутривенно здоровым субъектам мужского пола со скоростью 2 мг/кг/час период полувыведения достигает максимальной концентрации через 5–10 минут от начала введения при гематиновом уровне не метаболизируемого активного вещества 109 нг/мл. При дозе 4 мг/кг/час уровень гематина — неметаболизированного продукта составляет 265 нг/мл.

После введения он быстро метаболизируется до гуанидинопропионовой кислоты и парабензоата (оба неактивны). Элиминация происходит в течение 24 часов преимущественно с мочой, с минимальным выделением из желчи.