фармакодинамика.

Механизм действия . Прасугрель является ингибитором активации и агрегации тромбоцитов за счет необратимого связывания активного метаболита с классом рецепторов АДФ P2Y12 на тромбоцитах. Поскольку тромбоциты участвуют в развитии атеросклеротических осложнений, угнетение их функции способствует уменьшению частоты сердечно-сосудистых осложнений (таких как инфаркт миокарда, инсульт, смерть от сердечно-сосудистого заболевания). У 89% здоровых добровольцев и пациентов с атеросклеротическим поражением артерий через 1 ч после приема 60 мг нагрузочной дозы прасугреля достигается не менее 50% ингибирования агрегации тромбоцитов. После 3–5 дней приема прасугреля в поддерживающей дозе 10 мг/сут (после предварительного приема нагрузочной дозы лекарственного средства), то есть в среднем равновесном состоянии, угнетение агрегации тромбоцитов составляет около 70%. Агрегация тромбоцитов после окончания терапии прасугрелем постепенно возвращается к базовым значениям: в течение 7–9 дней после однократного приема нагрузочной дозы прасугреля 60 мг и в течение 5 дней после прекращения приема поддерживающей дозы в равновесном состоянии. Данные о переходе с одного препарата в другой. При переходе на прасугрель после лечения клопидогрелем в суточной дозе 75 мг в течение 10 дней наблюдается подобное или более высокое ингибирование агрегации тромбоцитов. В исследовании у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), которым проводилось чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), переход из начальной нагрузочной дозы 600 мг клопидогреля или плацебо, принятых перед коронарографией, на 60 мг нагрузочной дозы прасугреля, приводит к подобному ингибированию агрегации тромбоцитов в течение 72 ч. Эффективность и безопасность

Острый коронарный синдром (ОКС). В клиническом исследовании с участием пациентов с ОКС с риском развития нестабильной стенокардии (НС)/инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (ИМ БП ST) и пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМ СП ST), которым проводилось ЧКВ, сравнивались клопидогрель, принятые с ацетилсалициловой кислотой (АСК) и другими лекарственными средствами, в соответствии со стандартами лечения. При этом пациенты, принимавшие прасугрель (60 мг погрузочная доза, с последующей суточной дозой 10 мг) или клопидогрель (300 мг погрузочная доза, с последующей суточной дозой 75 мг), проходили лечение в среднем 14,5 мес с последующим наблюдением минимум в течение 6 мес. Пациенты получали АСК (от 75 до 325 мг 1 раз/сут). Критерием эффективности было время до первого случая нелетального инфаркта, нелетального инсульта или смерти от сердечно-сосудистой причины. Анализ комбинированной конечной точки во всей популяции пациентов с ОКС (объединенная популяция с НС/ИМ БП ST и ИМ СП ST) показал статистически достоверное преимущество прасугреля по сравнению с клопидогрелем в группе пациентов с НС/ИМ БП ST (р <0,05).

Все пациенты, принимавшие АСК. Прасугрель продемонстрировал большую эффективность по сравнению с клопидогрелем в снижении частоты наступления первичной комбинированной конечной точки так же, как и частоты вторичных конечных точек, включая тромбоз стента. Преимущество прасугреля наблюдалось в течение первых 3 дней и сохранялось до конца исследования. Преобладающая эффективность сопровождалась увеличением частоты «больших» кровотечений (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Эффективность прасугреля не зависела от возраста, пола, массы тела, географического региона, сопутствующей терапии, включая гепарин, бивалирудин, в/в ингибиторы GPIIb/IIIa, гиполипидемические препараты, β-адреноблокаторы и ингибиторы АПФ до 5 мг 5 раз/сут). Прасугрель ассоциировался с более низкой частотой кардиоваскулярной смерти, нелетального инфаркта миокарда или нелетального инсульта по сравнению с клопидогрелем, независимо от базовых характеристик, таких как возраст, пол, масса тела, географический регион, использование ингибиторов GPIIb/IIIa и тип стента. Польза определялась прежде всего значительным понижением летального инфаркта миокарда. Преимущества терапии прасугрелем проявились в значительном понижении частоты нелетального инфаркта миокарда. У пациентов с диабетом наблюдалось также значительное снижение частоты первичной и всех вторичных комбинированных конечных точек (нелетальный инфаркт миокарда, нелетальный инсульт или смерть от сердечно-сосудистой причины). Указанные преимущества прасугреля менее выражены у пациентов в возрасте от 75 лет и старше, чем у пациентов в возрасте до 75 лет (см. Фармакокинетика, ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Для пациентов с диабетом, ИМ СП ST, повышенным риском тромбоза стента или с рецидивами заболевания, входящими в группу пациентов в возрасте от 75 лет, преимущество прасугреля более выражено. Во всей популяции пациентов с ОКС анализ по каждой вторичной конечной точке показал значительное преимущество прасугреля по сравнению с клопидогрелем по частоте развития таких событий, как выявленный или возможный тромбоз стента в конце исследования, смерть от сердечно-сосудистой причины, нелетальный инфаркт миокарда, нелетальный инфаркт миокарда реваскуляризация целевого сосуда в течение 30 дней или повторная госпитализация через коронарно-ишемические события до окончания исследования. Анализ частоты летальных исходов по всем причинам не показал никакой значимой разницы между прасугрелем и клопидогрелем в популяции всех пациентов с ОКС. Применение прасугреля ассоциировалось с 50%-ным снижением тромбоза стента в течение 15-месячного периода последующего наблюдения как для непокрытых металлических стентов, так и для стентов с покрытием.

Несмотря на рост числа кровотечений на фоне терапии прасугрелем, анализ комбинированной конечной точки в виде смерти по какой-либо причине, нелетального инфаркта миокарда, нелетального инсульта и не связанной с аортокоронарным шунтированием (АКШ) «большого» кровотечения, по классификации TIMI (TIMI–исследовательская комиссия по тромболизису при инфаркте миокарда) показал преимущество прасугреля по сравнению с клопидогрелем. В исследовании с участием 720 азиатских пациентов с массой тела от 60 кг и в возрасте до 75 лет с ЧКВ, принимающих АСК, показали более высокий уровень ингибирования тромбоцитов в группе прасугреля по сравнению с клопидогрелем (нагрузочная доза прасугреля 60 мг), поддерживающая В 30-месячном исследовании с участием 9326 пациентов с НС/ИМ БП ST на фоне приема АСК без реваскуляризации (незарегистрированные показания) прасугрель несущественно снизил показатель частоты составной конечной точки кардиоваскулярной смерти, ИМ или инсульта по сравнению с клопидогрелем. Частота обширных кровотечений TIMI была схожа в группе прасугреля и клопидогреля. Пациенты от 75 лет или с массой тела до 60 кг принимали 5 мг прасугреля. Пациенты до 75 лет и с массой тела >60 кг получали 10 мг прасугреля. Не было разницы между группой, принимавшей 5 мг прасугреля и 75 мг клопидогреля в кардиоваскулярных последствиях. Частота крупных кровотечений TIMI была подобна у пациентов, получавших 5 мг прасугреля, и пациентов, получавших 75 мг клопидогреля. Прасугрель 5 мг оказывал больший антитромбоцитарный эффект, чем клопидогрель 75 мг. С осторожностью применять прасугрель пациентам в возрасте ≥75 лет и пациентам с массой тела <60 кг.

В исследовании с участием 4033 пациентов с ИМ БП SТ с повышенным уровнем тропонина, которым была запланирована коронарная ангиография с последующей ЧКВ в течение 2 – 48 ч после рандомизации, пациенты, получавшие нагрузочную дозу 30 мг прасугреля в среднем за 4 ч до коронарной ангиографии со следующей дозой 30 мг во время ЧКВ имели повышенный риск возникновения не связанных с АКШ перипроцедурных кровотечений и не имеют преимуществ по сравнению с применением 60 мг прасугреля на момент ЧКВ. В частности, прасугрель значительно не снизил частоту сложенной конечной точки кардиоваскулярной смертности, инфаркта миокарда, инсульта, с ургентной реваскуляризацией или применением ингибитора гликопротеина (GP) IIb/IIIa, через 7 дней после рандомизации у пациентов, получавших прасугрель получавшие полную дозу при проведении ЧКВ; частота ключевых показателей безопасности, больших кровотечений TIMI (связанных и не связанных с АКШ) через 7 дней была значительно выше у пациентов, получавших прасугрель в коронарную ангиографию по сравнению с пациентами, получавшими полную нагрузочную дозу прасугреля во время проведения ЧКВ. Таким образом, пациентам с НС/ИМ БП ST, которым коронарная ангиография проводится в течение 48 часов, нагрузочную дозу следует вводить во время проведения ЧКВ.

Педиатрическая популяция. В исследовании изучалось применение прасугреля (n=171) по сравнению с плацебо (n=170) у пациентов в возрасте от 2 до 18 лет с серповидноклеточной анемией для уменьшения вазоокклюзионного кризиса в исследовании III фазы. Исследование не соответствовало ни одной из первичных или вторичных конечных точек. В общем, новые результаты безопасности не были определены для прасугреля (в качестве монотерапии в этой группе пациентов).

Фармакокинетика. Прасугрель является пролекарством и быстро метаболизируется in vivo к активным и неактивным метаболитам. AUC характеризуется средней и низкой вариабельностью внутри популяции (27%) и у отдельного пациента (19%). Фармакокинетические параметры прасугреля схожи у здоровых добровольцев, пациентов со стабильным течением атеросклеротического процесса и пациентов, перенесших ЧКВ.

Всасывание . При приеме внутрь прасугрель быстро всасывается и метаболизируется. Время достижения максимальной концентрации (Т max ) активного метаболита в плазме крови достигается примерно через 0,5 ч после приема. AUC активного метаболита увеличивается прямо пропорционально терапевтической дозе препарата. У здоровых добровольцев жирная и высококалорийная пища не влияет на AUC активного метаболита, но С max уменьшается на 49%, а Т max увеличивается от 0,5 до 1,5 ч. Прием нагрузочной дозы препарата натощак может обеспечивать более быстрое начало действия (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Связывание активного метаболита прасугреля с сывороточным альбумином человека составляет 98%.

Метаболизм . Прасугрель не определяется в плазме крови после приема внутрь. Прасугрель быстро гидролизуется в кишечнике в тиолактон, который затем превращается в активный метаболит, в основном, изоферментами цитохрома Р450, такими как CYP 3A4 и CYP 2B6, и в меньшей степени изоферментами CYP 2C9 и CYP 2C19. Активный метаболит превращается в два неактивных метаболита путем S-метилирования или конъюгации с цистеином. У здоровых добровольцев, пациентов со стабильным течением атеросклеротического процесса и пациентов, перенесших ЧКB, принимавших прасугрель, не выявлено влияния генетических вариаций изоферментов CYP 2B6, CYP 2C9, CYP 2C19 или CYP 3A5 на фармакокинетические параметры.

Выведение . Приблизительно 68% прасугреля выводится с мочой и примерно 27% с калом в виде неактивных метаболитов. Т ½ активного метаболита составляет примерно 7,4 ч (интервал от 2 до 15 ч).

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста . Проведенное исследование показывает, что у здоровых добровольцев от 20 до 80 лет фармакокинетика прасугреля или ингибирование агрегации тромбоцитов не зависят от возраста пациентов. AUC активного метаболита на 19% выше у пожилых пациентов (возраст от 75 лет) по сравнению с пациентами моложе 75 лет. Прасугрель следует с осторожностью применять пациентам в возрасте от 75 лет из-за потенциального риска кровотечения в этой популяции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ). В исследовании с участием пациентов со стабильным течением атеросклеротического процесса AUC активного метаболита у пациентов в возрасте от 75 лет при приеме 5 мг прасугреля примерно вдвое меньше, чем у пациентов в возрасте от 65 лет, принимавших 10 мг прасугреля, при этом у пациентов, принимавших 5 мг прасугреля, снижалось его антиагрегантное действие.

Печеночная недостаточность . Для пациентов с легкой и умеренной степенью печеночной недостаточности (класс А и В по шкале Чайлда-Пью) коррекция дозы не требуется. Фармакокинетика прасугреля и его ингибирующее действие на агрегацию тромбоцитов сходны у пациентов с легкой и умеренной степенью печеночной недостаточности и здоровых добровольцев. Фармакокинетика и фармакодинамика прасугреля у пациентов с тяжелой степенью печеночной недостаточности (класс С по шкале Чайлд-Пью) не изучались. Прием прасугреля таким пациентам противопоказан (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Почечная недостаточность . Для пациентов с почечной недостаточностью, включая пациентов с терминальной почечной недостаточностью (ТПН), коррекция дозы не требуется. Фармакокинетика прасугреля и его ингибирующее действие на агрегацию тромбоцитов сходны у пациентов с умеренной почечной недостаточностью (СКФ 30–50 мл/мин/1,73 м2 площади поверхности тела) и у здоровых добровольцев. Ингибирование агрегации тромбоцитов, вызванное прасугрелем, также можно было сравнить у пациентов с ТПН, нуждающихся в проведении гемодиализа, и у здоровых добровольцев, несмотря на то, что у пациентов с ТПН С max и AUC активного метаболита уменьшались на 51% и 42% соответственно.

Масса тела . AUC активного метаболита прасугреля примерно на 30-40% больше у здоровых добровольцев и пациентов с массой тела менее 60 кг по сравнению с пациентами с массой тела ≥60 кг.

Этническая принадлежность . В клинических фармакологических исследованиях AUC активного метаболита (с учетом массы тела) примерно на 19% выше у лиц монголоидной расы по сравнению с представителями европеоидной расы. Различий между лицами китайской, японской и корейской национальности обнаружено не было. У представителей негроидной расы и лиц латиноамериканского происхождения экспозиция сравнима с таковой у лиц европеоидной расы. Коррекции дозы с учетом этнической принадлежности не требуется.

Пол . У здоровых добровольцев и пациентов параметры фармакокинетики прасугреля не отличаются у мужчин и женщин.

Дети и подростки в возрасте до 18 лет . Фармакокинетика и фармакодинамика прасугреля у детей и подростков не изучались.