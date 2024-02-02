Активные вещества — “П”ПРАСУГРЕЛ (PRASUGREL) ПРАСУГРЕЛ (PRASUGREL) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Кордипраз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 55 аптеках от 942,61 грн Цены в аптеках Кордипраз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина В 40 аптеках от 754,08 грн Цены в аптеках Саграда® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Артериум Лтд В 2 аптеках от 1072,00 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ПРАСУГРЕЛ