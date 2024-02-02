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Активные вещества — “П”ПРАСУГРЕЛ (PRASUGREL)

ПРАСУГРЕЛ (PRASUGREL) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Кордипраз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Кордипраз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 55 аптеках
от 942,61 грн
Цены в аптеках
Кордипраз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Кордипраз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 40 аптеках
от 754,08 грн
Цены в аптеках
Саграда® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Артериум Лтд
Саграда® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Артериум Лтд
В 2 аптеках
от 1072,00 грн
Цены в аптеках