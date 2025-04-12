Препарат является эффективным средством для предотвращения беременности при его правильном применении во время каждого полового акта. Однако этот метод контрацепции несколько уступает эффективности таким средствам контрацепции как гормональная контрацепция, внутриматочная спираль, диафрагма, цервикальный колпачок или презерватив. Эффективность спермицидов снижается при несоблюдении правил применения.

Эффективность контрацептивного действия существенно зависит от тщательного соблюдения правил применения, поэтому важно четко объяснить пациентке, как правильно применять лекарственное средство и убедиться в том, что она все правильно понята.

Лицам, которые не могут понять или воспринять правила применения, не следует применять это средство контрацепции.

Условия, которые следует выполнять при применении Эроксия:

систематически вводить суппозиторий глубоко во влагалище перед каждым половым актом независимо от фазы менструального цикла;

не использовать мыло для мытья половых органов за 2 часа до и 2 часа после секса, так как мыльная вода, даже в скудном количестве, разрушает активное вещество. Для обоих партнеров возможно только внешнее омовение гениталий чистой водой;

необходимо отложить спринцевание чистой водой как минимум на 2 часа во избежание риска вымывания препарата;

избегать приема ванны, плавания в водоеме, бассейне и т. п., так как действие контрацептива может быть ослаблено;

прекратить применение Эроксия при появлении или усилении симптомов поражения половых органов;

в случае лечения интравагинальными средствами прекратить применение Эроксия до конца лечения. В этот период нужно выбрать другой способ контрацепции.

Это контрацептивное средство не защищает от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), или от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), что вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).