Эроксия (Eroxia)
Эроксия инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 суппозиторий содержит бензалкония хлорида 18,9 мг;
вспомогательное вещество: твердый жир.
Лекарственная форма
Суппозитории вагинальные.
Основные физико-химические свойства: суппозиторий белого или белого с чуть желтоватым оттенком цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Контрацептивы местного применения. Код АТС G02В В03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бензалкония хлорид обладает свойствами и спермицида, и антисептика.
Активное вещество способствует разрыву мембраны сперматозоида. Деструкция сперматозоида происходит в две стадии: сначала разрушается жгутик, а затем — головка.
Эффективность средства варьирует в зависимости от того, насколько четко выполняются инструкции по применению.
Не влияет на сапрофитную микрофлору (сохраняются палочки Додерлейна).
Поскольку Эроксия не гормональный препарат, его применение не влияет на менструальный цикл, либидо, фертильность.
Экспериментальными исследованиями установлена антисептическая активность бензалкония хлорида:
- in vitro препарат проявляет активность в отношении возбудителей инфекций, передающихся половым путем, в частности: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia spp., Herpes simplex типа 2, ВИЧ, Trichomonas vaginalis, Staphylococcus aureus. Однако средство неактивно относительно Mycoplasma spp. и имеет низкую активность в отношении Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Haemophilus ducreyi и Treponema pallidum;
- отдельные данные in vivo свидетельствуют о возможной эффективности профилактики некоторых заболеваний, передающихся половым путем, но прямых доказательств этого профилактического действия нет.
Фармакокинетика.
Действующее вещество не проникает через слизистую оболочку влагалища вследствие отсутствия абсорбции и удаляется вместе с физиологическими выделениями или при промывке водой.
Показания
Местная контрацепция
Эроксия — местный контрацептив (спермицид) для предотвращения беременности, который, как и другие методы контрацепции, не исключает ее полностью. Эффективность спермицида зависит от соблюдения инструкции по медицинскому применению. Эроксия может применяться как отдельно, так и сочетано с другими средствами контрацепции для усиления контрацептивного действия.
Этот метод контрацепции предназначен для всех женщин репродуктивного возраста. Особенно целесообразно применять Эроксия:
- в случае наличия временных или постоянных противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или внутриматочного средства (внутриматочная спираль);
- после родов, в период кормления грудью, после прерывания беременности или в период пременопаузы;
- в случае необходимости эпизодического предотвращения беременности;
- как вспомогательное средство к пероральной контрацепции при пропуске приема таблетки или ее приема позже, чем нужно (в этом случае необходимо дополнительно применять Эроксия до конца менструального цикла);
- как вспомогательное средство при барьерной контрацепции (влагалищная диафрагма, цервикальный колпачок), при применении внутриматочной спирали (особенно при длительном одновременном приеме некоторых препаратов, например нестероидных противовоспалительных средств).
Противопоказания
Это лекарственное средство не следует применять при гиперчувствительности к бензалконию хлориду или вспомогательным веществам, при вагините, язве и раздражению слизистой оболочке влагалища и шейки матки.
Не следует применять данный препарат пациентам:
- с психологическими проблемами или простым нежеланием какого-либо вмешательства на половых органах, поскольку это может привести к ненадлежащему применению препарата;
- лицам, которые не могут понять и принять такой тип контрацепции.
Особенности применения
Препарат является эффективным средством для предотвращения беременности при его правильном применении во время каждого полового акта. Однако этот метод контрацепции несколько уступает эффективности таким средствам контрацепции как гормональная контрацепция, внутриматочная спираль, диафрагма, цервикальный колпачок или презерватив. Эффективность спермицидов снижается при несоблюдении правил применения.
Эффективность контрацептивного действия существенно зависит от тщательного соблюдения правил применения, поэтому важно четко объяснить пациентке, как правильно применять лекарственное средство и убедиться в том, что она все правильно понята.
Лицам, которые не могут понять или воспринять правила применения, не следует применять это средство контрацепции.
Условия, которые следует выполнять при применении Эроксия:
- систематически вводить суппозиторий глубоко во влагалище перед каждым половым актом независимо от фазы менструального цикла;
- не использовать мыло для мытья половых органов за 2 часа до и 2 часа после секса, так как мыльная вода, даже в скудном количестве, разрушает активное вещество. Для обоих партнеров возможно только внешнее омовение гениталий чистой водой;
- необходимо отложить спринцевание чистой водой как минимум на 2 часа во избежание риска вымывания препарата;
- избегать приема ванны, плавания в водоеме, бассейне и т. п., так как действие контрацептива может быть ослаблено;
- прекратить применение Эроксия при появлении или усилении симптомов поражения половых органов;
- в случае лечения интравагинальными средствами прекратить применение Эроксия до конца лечения. В этот период нужно выбрать другой способ контрацепции.
Это контрацептивное средство не защищает от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), или от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), что вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Способ применения и дозы
Вводить интравагинально.
Применять систематически перед каждым половым актом вне зависимости от фазы менструального цикла.
В положении лежа ввести 1 вагинальный суппозиторий глубоко во влагалище за 5 минут до полового акта.
В случае повторного полового акта ввести еще 1 суппозиторий.
Продолжительность контрацептивного действия — 4 часа.
Непосредственно до и после полового акта возможен только внешний туалет гениталий чистой водой (исключая мыльные средства).
Дети
Препарат Эроксия не применять детям.
Побочные реакции
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Редкие (≥1/10000 до <1/1000): зуд, чувство жжения или местное раздражение у одного или обоих партнеров.
Со стороны иммунной системы
Частота неизвестна: аллергические проявления.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в стрипах. По 2 стрипа в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Монформ».