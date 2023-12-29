БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИД (BENZALKONII CHLORIDUM)

вводят глубоко во влагалище в положении лежа за 5–10 мин до полового акта. Перед каждым половым актом введение повторяют.

Р-р для наружного применения наносят на кожу или пораженную поверхность, местно — на слизистые оболочки. Для профилактики венерических заболеваний препарат эффективен при применении не позднее чем через 2 ч после полового акта.

Рекомендуемая дневная доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет до 8 пастилок в сутки. Необходимо рассасывать 1 пастилку во рту через каждые 2–3 ч.

Рекомендуемая ежедневная доза для детей в возрасте 4–10 лет составляет до 4 пастилок. Рекомендуемая ежедневная доза для детей в возрасте 10–12 лет — до 6 пастилок. Необходимо рассасывать 1 пастилку во рту через каждые 3–4 ч. Пастилки не следует принимать сразу перед едой или во время приема пищи. Пастилки не рекомендуется принимать вместе с молоком, поскольку молоко снижает противомикробную активность бензалкония хлорида.