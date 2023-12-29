БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИД (BENZALKONII CHLORIDUM) Действующее вещество
поверхностно-активное катионное вещество, контрацептивное действие которого связано со способностью повреждать мембраны сперматозоидов. Оказывает также антисептическое и противомикробное действие; эффективен в отношении гонококков, хламидий, трихомонад, энтерококков, коринебактерий, стафилококков, грибов рода Candida, вируса герпеса, цитомегаловируса и ВИЧ. Не влияет на гормональный фон и нормальную микрофлору влагалища (в том числе на палочку Дедерлейна), действует только местно и не поступает в системный кровоток.
местная контрацепция, в том числе при наличии противопоказаний к применению пероральных контрацептивов или внутриматочных противозачаточных средств; период после родов или аборта; период кормления грудью; предменопаузальный период; при нерегулярной половой жизни (желательно в качестве дополнения к барьерной контрацепции с использованием влагалищных диафрагм).
Р-р для наружного применения — для индивидуальной профилактики заболеваний, передающихся половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, герпетическая инфекция половых органов, кандидоз половых органов, ВИЧ), а также в составе комплексного лечения острого и хронического уретрита и уретропростатита.
Пастилки рекомендованы для облегчения симптомов:
при инфекции ротовой полости и горла легкого течения;
при простуде и гриппе;
при воспалении слизистой оболочки ротовой полости и десен;
при охриплости и затрудненном дыхании.
вводят глубоко во влагалище в положении лежа за 5–10 мин до полового акта. Перед каждым половым актом введение повторяют.
Р-р для наружного применения наносят на кожу или пораженную поверхность, местно — на слизистые оболочки. Для профилактики венерических заболеваний препарат эффективен при применении не позднее чем через 2 ч после полового акта.
Рекомендуемая дневная доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет до 8 пастилок в сутки. Необходимо рассасывать 1 пастилку во рту через каждые 2–3 ч.
Рекомендуемая ежедневная доза для детей в возрасте 4–10 лет составляет до 4 пастилок. Рекомендуемая ежедневная доза для детей в возрасте 10–12 лет — до 6 пастилок. Необходимо рассасывать 1 пастилку во рту через каждые 3–4 ч. Пастилки не следует принимать сразу перед едой или во время приема пищи. Пастилки не рекомендуется принимать вместе с молоком, поскольку молоко снижает противомикробную активность бензалкония хлорида.
повышенная чувствительность к бензалкония хлориду.
риск развития побочных эффектов минимален.
при использовании бензалкония хлорида обмывать или орошать влагалище водой с мылом нельзя, поскольку это приводит к разрушению активной субстанции. В течение 2 ч до и после полового сношения допускается обмывание наружных половых органов только чистой водой. Спринцевание влагалища не рекомендуется в течение 4 ч после полового сношения.
Во время применения бензалкония хлорида не следует использовать другие внутривагинальные формы лекарственных средств.
Бензалкония хлорид можно назначать в период беременности и кормления грудью.