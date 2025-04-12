диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник масляной кислоты, витамина D 3 , инулина и бифидобактерий. Благодаря комплексному действию составляющих Зафакол 3D способствует: нормальному функционированию клеток слизистой оболочки толстой кишки, устранению дискомфорта в области кишечника, регуляции стула и улучшению качества жизни (психоэмоционального состояния) человека, поддержанию нормального баланса и оптимизации качественного состава кишечной микрофлоры.

Согласно общедоступным литературным источникам компоненты, входящие в состав Зафакол 3D, обладают следующими свойствами. Масляная кислота относится к жирным кислотам с короткой цепью, является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов нормальной микрофлоры кишечника человека и имеет следующие свойства:

— обеспечивает энергией клетки слизистой оболочки кишечника;

— улучшает защитный барьер слизистой оболочки кишечника от патогенных микроорганизмов и токсинов за счет стимуляции синтеза муцина (особого защитного барьера) и продукции антимикробных веществ, укрепления связей между клетками слизистой оболочки кишечника;

— регулирует нормальное развитие клеток слизистой оболочки кишечника;

— регулирует моторику кишечника;

— оказывает противовоспалительное действие;

— регулирует процессы всасывания и выделения воды и электролитов в кишечнике;

— снижает повышенную чувствительность кишечника к внешним раздражителям и уменьшает неприятные ощущения в кишечнике;

– улучшает состояние нормальной микрофлоры кишечника.

Инулин — фруктоолигосахарид (сложный углевод растительного происхождения), который относится к группе пребиотиков и под действием нормальной микрофлоры кишечника ферментируется с образованием эндогенной масляной кислоты. Обладает следующими свойствами:

— способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и угнетению патогенных микроорганизмов;

— регулирует моторику кишечника;

— способствует усвоению витаминов и микроэлементов (кальция, магния и других);

— улучшает углеводный и жировой обмен веществ в организме (снижение уровня глюкозы крови, ТГ и ХС);

— улучшает детоксикационную, секреторную, экскреторную и иммунную функции ЖКТ.

Бифидобактерии являются необходимой составляющей нормальной микрофлоры кишечника и способствуют:

— поддержанию и нормализации микробиоценоза кишечника;

— защите от патогенных и условно-патогенных микроорганизмов за счет высокой степени прикрепления к слизистой оболочке кишечника, антагонистической активности по отношению к патогенной и условно-патогенной микрофлоре, продукции органических кислот (молочной и уксусной) и снижения уровня pH в кишечнике, уменьшения проницаемости слизистой оболочки кишечника для патогенов, токсинов и аллергенов, увеличения скорости восстановления слизистой оболочки;

— нормализации пищеварения и моторики кишечника;

— синтезу витаминов группы В, витамина К, фолиевой и никотиновой кислот;

— усвоению кальция и витамина D;

— поддержанию иммунитета.

Витамин D 3 (холекальциферол) является жирорастворимым витамином, который выполняет следующие функции:

— поддерживает необходимые уровни кальция и фосфора в крови для формирования костей и сохранения их строения;

— регулирует мышечный тонус;

— способствует сохранению и восстановлению целостности эпителиального барьера слизистой оболочки кишечника;

— участвует в регуляции иммунной активности организма;

— регулирует нормальное развитие клеток слизистой оболочки кишечника.

Учитывая указанные свойства компонентов и специальную технологию их запрограммированного высвобождения в кишечнике, Зафакол 3D может быть рекомендован как дополнительное средство при:

— функциональных нарушениях работы кишечника;

— воспалительных явлениях в слизистой оболочке кишечника;

— нарушении микробиоценоза кишечника в результате приема антибиотиков, на фоне возрастных изменений, соматических и инфекционных заболеваний, физических нагрузок, влияния негативных экологических, климатических, стрессовых и социальных факторов.