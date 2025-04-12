Зафакол 3D (Zafacol 3D)
Зафакол 3D инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит основные вещества: кальция бутират — 307,0 мг (что эквивалентно 250,0 мг масляной кислоты), инулин — 100,0 мг (фруктоолигосахарид), Bifidobacterium bifidum — 800 млн, Bifidobacterium lactis — 220 млн (суммарно 1,02•109 КОЕ), витамин D3 (холекальциферол) — 600 МЕ;
вспомогательные вещества: наполнители — микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, модифицированный кукурузный крахмал, тальк; влагоудерживающий агент — глицерол; красители — патентованный синий, диоксид титана; глазировочный агент — поливинилпирролидон; регулятор кислотности — лимонная кислота.
Характеристика
диетическая добавка к рациону питания — дополнительный источник масляной кислоты, витамина D3, инулина и бифидобактерий. Благодаря комплексному действию составляющих Зафакол 3D способствует: нормальному функционированию клеток слизистой оболочки толстой кишки, устранению дискомфорта в области кишечника, регуляции стула и улучшению качества жизни (психоэмоционального состояния) человека, поддержанию нормального баланса и оптимизации качественного состава кишечной микрофлоры.
Согласно общедоступным литературным источникам компоненты, входящие в состав Зафакол 3D, обладают следующими свойствами. Масляная кислота относится к жирным кислотам с короткой цепью, является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов нормальной микрофлоры кишечника человека и имеет следующие свойства:
— обеспечивает энергией клетки слизистой оболочки кишечника;
— улучшает защитный барьер слизистой оболочки кишечника от патогенных микроорганизмов и токсинов за счет стимуляции синтеза муцина (особого защитного барьера) и продукции антимикробных веществ, укрепления связей между клетками слизистой оболочки кишечника;
— регулирует нормальное развитие клеток слизистой оболочки кишечника;
— регулирует моторику кишечника;
— оказывает противовоспалительное действие;
— регулирует процессы всасывания и выделения воды и электролитов в кишечнике;
— снижает повышенную чувствительность кишечника к внешним раздражителям и уменьшает неприятные ощущения в кишечнике;
– улучшает состояние нормальной микрофлоры кишечника.
Инулин — фруктоолигосахарид (сложный углевод растительного происхождения), который относится к группе пребиотиков и под действием нормальной микрофлоры кишечника ферментируется с образованием эндогенной масляной кислоты. Обладает следующими свойствами:
— способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и угнетению патогенных микроорганизмов;
— регулирует моторику кишечника;
— способствует усвоению витаминов и микроэлементов (кальция, магния и других);
— улучшает углеводный и жировой обмен веществ в организме (снижение уровня глюкозы крови, ТГ и ХС);
— улучшает детоксикационную, секреторную, экскреторную и иммунную функции ЖКТ.
Бифидобактерии являются необходимой составляющей нормальной микрофлоры кишечника и способствуют:
— поддержанию и нормализации микробиоценоза кишечника;
— защите от патогенных и условно-патогенных микроорганизмов за счет высокой степени прикрепления к слизистой оболочке кишечника, антагонистической активности по отношению к патогенной и условно-патогенной микрофлоре, продукции органических кислот (молочной и уксусной) и снижения уровня pH в кишечнике, уменьшения проницаемости слизистой оболочки кишечника для патогенов, токсинов и аллергенов, увеличения скорости восстановления слизистой оболочки;
— нормализации пищеварения и моторики кишечника;
— синтезу витаминов группы В, витамина К, фолиевой и никотиновой кислот;
— усвоению кальция и витамина D;
— поддержанию иммунитета.
Витамин D3 (холекальциферол) является жирорастворимым витамином, который выполняет следующие функции:
— поддерживает необходимые уровни кальция и фосфора в крови для формирования костей и сохранения их строения;
— регулирует мышечный тонус;
— способствует сохранению и восстановлению целостности эпителиального барьера слизистой оболочки кишечника;
— участвует в регуляции иммунной активности организма;
— регулирует нормальное развитие клеток слизистой оболочки кишечника.
Учитывая указанные свойства компонентов и специальную технологию их запрограммированного высвобождения в кишечнике, Зафакол 3D может быть рекомендован как дополнительное средство при:
— функциональных нарушениях работы кишечника;
— воспалительных явлениях в слизистой оболочке кишечника;
— нарушении микробиоценоза кишечника в результате приема антибиотиков, на фоне возрастных изменений, соматических и инфекционных заболеваний, физических нагрузок, влияния негативных экологических, климатических, стрессовых и социальных факторов.
Рекомендации по употреблению
взрослым и детям старше 12 лет — по 1–2 таблетки в сутки, внутрь, после приема пищи, не разжевывая, запивая питьевой водой. Рекомендованная продолжительность употребления — 30 дней. Дальнейшее потребление определяется врачом индивидуально. Перед потреблением требуется консультация с врачом!
Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.
Этот продукт не предназначен для диагностики и лечения каких-либо болезней, не должен использоваться как замена полноценного рациона питания.
Предостережения по употреблению
Индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, дети до 12 лет, беременные, женщины в период кормления грудью.
Не превышать рекомендуемую дозу.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке, в сухом, удаленном от света и тепла месте при температуре 15–25 °С, в недоступном для детей месте.