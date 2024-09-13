Фармакодинамика.

Бримонидин — это агонист адренергического альфа-2-рецептора, который в 1000 раз более селективный к альфа-2-адренорецептору, чем к альфа-1-адренорецептору. Такая селективность приводит к отсутствию расширения зрачков и вазоконстрикции в микрососудах, которые связаны с ксенофагамы сетчатки человека.

Местное применение бримонидина тартрата снижает внутриглазное давление (ВГД) у людей и оказывает минимальное влияние на сердечно-сосудистую или легочную функцию.

Биманокс® характеризуется быстрым началом действия, достигает пика глазного гипотензивного эффекта через 2 часа после применения, снижая ВТО в среднем на 4–6 мм рт.ст.

Считается, что Биманокс® может снижать ВТО путем уменьшения формирования водянистой влаги и увеличивая увеосклеральный отток.

Исследования показывают, что Биманокс® эффективен в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов для местного применения и оказывает клинически значимый аддитивный эффект в сочетании с травопростом и латанопростом.

Фармакокинетика.

После офтальмологического применения 0,2% раствора 2 раза в сутки в течение 10 дней концентрации в плазме крови низкие (среднее значение Cmax составляло 0,06 нг/мл). Отмечалось незначительное накопление в крови после многократных (2 раза в сутки в течение 10 дней) введений. Площадь под кривой «концентрация в плазме-время» (AUC) за 12 часов в стабильном состоянии (AUC 0–12h) составляла 0,31 нг* ч/мл по сравнению с 0,23 нг* ч/мл после первой дозы. Средний очевидный период полувыведения в системном кровообращении составил около 3 часов после местного применения.

Связывания белков плазмы бримонидина после местного применения у людей составляет около 29%.

Бримонидин связывается с меланином в тканях глаза in vitro и in vivo обратимо. Через две недели введения в глаз концентрации бримонидина в радужной оболочке, реснитчатом теле и сосудистой оболочке, и сетчатке были в 3–17 раз больше, чем после однократной дозы. Накопление не происходит при отсутствии меланина.

Значимость связывания меланина у людей исследована недостаточно. Однако не отмечалось никаких значительных побочный реакций в глазу.