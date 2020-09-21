Асмонт (Asmont) (370021) - инструкция по применению ATC-классификация
Асмонт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: монтелукаст натрия;
1 таблетка содержит монтелукаста натрия 5,2 мг, что соответствует монтелукасту 10 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), натрия кроскармеллоза, аспартам (Е 951), ароматизатор вишневый, целлюлоза микрокристаллическая, гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки жевательные.
Основные физико-химические свойства: таблетки розового цвета, плоскоцилиндрической формы, со скошенными краями*.
*Допускаются вкрапления, что обусловлено технологией производства.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для системного применения при обструктивных заболеваниях дыхательных путей. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов.
Код АТС R03D C03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цистеиниллейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) являются мощными эйкозаноидами воспаления, которые выделяются различными клетками, в том числе тучными клетками и эозинофилами. Эти важные проастматические медиаторы связываются с цистеиниллейкотриеновыми рецепторами (CysLT), имеющимися в дыхательных путях человека (включая миоциты гладкой мускулатуры и макрофаги) и вызывают такие реакции, как бронхоспазм, выделение мокроты, проницаемость сосудов и увеличение количества эозинофилов.
Монтелукаст является активным соединением, которое с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Монтелукаст вызывает значительную блокировку цистеиниллейкотриеновых рецепторов дыхательных путей, что было подтверждено его способностью ингибировать бронхоконстрикцию у пациентов с астмой, вызванной вдыханием LTD4. Даже низкая доза 5 мг вызывает значительную блокаду стимулированной LTD4 бронхоконстрикции. Монтелукаст вызывает бронходилатацию течение 2 часов после перорального применения; этот эффект был аддитивным к бронходилатации, вызванной β-агонистами.
Лечение монтелукастом подавляет бронхоспазм как на ранней, так и на поздней стадии, снижая реакцию на антигены. Монтелукаст уменьшает число эозинофилов периферической крови у взрослых пациентов и детей, значительно уменьшает число эозинофилов в дыхательных путях (анализ мокроты) и улучшает клинический контроль астмы.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После приема монтелукаст быстро и почти полностью всасывается. При приеме натощак препарата в форме жевательных таблеток в дозе 5 мг максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) достигается через 2 часа. Средняя пероральная биодоступность составляла 73% и уменьшалась до 63% при приеме с пищей.
Распределение
Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в стационарной фазе в среднем составляет 8–11 литров. При исследовании меченого монтелукаста прохождение через гематоэнцефалический барьер было минимальным. Во всех остальных тканях концентрации меченого радиоизотопом материала через 24 часа после приема дозы также оказались минимальными.
Метаболизм
Монтелукаст активно метаболизируется. Во время исследований с применением терапевтических доз концентрации метаболитов монтелукаста в стационарном состоянии плазмы крови у взрослых и пациентов детского возраста не определяются.
Во время исследований in vitro с использованием микросом печени человека доказано, что цитохромы Р450 3А4, 2А6 и 2С9 участвуют в метаболизме монтелукаста. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста минимально.
Выведение
Клиренс монтелукаста из плазмы здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После приема пероральной дозы меченого изотопом монтелукаста 86% выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. В совокупности с биодоступностью монтелукаста при пероральном применении этот факт указывает, что его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.
Фармакокинетика у различных групп пациентов
Для пациентов пожилого возраста, а также пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести коррекция дозы не требуется. Данных о характере фармакокинетики монтелукаста у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нет.
Исследование с участием пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Поскольку монтелукаст и его метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с почечной недостаточностью считается необходимой.
При приеме больших доз монтелукаста (которые в 20 и 60 раз превышали дозу, рекомендованную для взрослых) наблюдалось снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не наблюдался при приеме рекомендованной дозы 10 мг 1 раз в сутки.
Показания
Детям в возрасте 6–14 лет:
- как дополнительное лечение персистирующей бронхиальной астмы легкой и средней степени тяжести, которая недостаточно контролируется ингаляционными кортикостероидами, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью β-агонистов, применяемых при необходимости;
- как альтернативный метод лечению ингаляционными кортикостероидами, которые применяются в низких дозах пациентам с персистирующей бронхиальной астмой легкой степени, в анамнезе которых в последнее время не было тяжелых приступов астмы, которые требовали перорального приема кортикостероидов, а также для тех пациентов, которые не могут применять ингаляционные кортикостероиды;
- профилактика астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой;
- облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
Противопоказания
Гиперчувствительность к монтелукасту или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Монтелукаст можно назначать вместе с другими препаратами для профилактики или длительного лечения бронхиальной астмы. Рекомендуемая клиническая доза монтелукаста не имеет значительного клинического влияния на фармакокинетику следующих препаратов: теофиллин, преднизон, преднизолон, пероральные контрацептивы (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.
У пациентов, которые одновременно принимали фенобарбитал, площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) для монтелукаста снижалась примерно на 40%. Поскольку монтелукаст метаболизируется СYР 3А4, 2C8 и 2C9, необходимо быть осторожным, особенно в отношении детей, если монтелукаст назначают одновременно с индукторами СYР 3А4, 2C8 и 2C9, например, фенитоином, фенобарбиталом, рифампицином.
Во время исследований in vitro было установлено, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2C8. В процессе клинического исследования взаимодействия лекарственных средств монтелукаста и гемфиброзила (ингибитор СYР 3А4, 2C8 и 2C9) гемфиброзил повышал системную экспозицию монтелукаста в 4,4 раза. При одновременном применении с гемфиброзилом или другими мощными ингибиторами СYР 2C8 коррекция дозы монтелукаста не нужна, но врач должен учитывать повышенный риск возникновения побочных реакций.
По результатам исследований in vitro, не ожидается клинически важных взаимодействий с менее мощными ингибиторами CYP 2C8 (например триметоприм).
Одновременное применение монтелукаста с итраконазолом (мощный ингибитор CYP 3A4), не приводило к существенному повышению системной экспозиции монтелукаста.
Особенности применения
Пациентов следует предупредить, что Асмонт не следует применять для снятия острых астматических приступов, а также о том, что они должны всегда иметь при себе соответствующий препарат неотложной помощи. В случае острого приступа следует применять ингаляционные β-агонисты короткого действия. Пациентам необходимо как можно быстрее проконсультироваться с врачом в случае, если они нуждаются в большем, чем обычно, количестве ингаляций β-агонистов короткого действия.
Не следует резко заменять монтелукастом ингаляционные или пероральные кортикостероиды.
Отсутствуют данные, которые доказывали бы, что дозу пероральных кортикостероидов можно уменьшать при одновременном приеме монтелукаста.
Сообщалось о возникновении психоневрологических реакций у взрослых пациентов, подростков и детей, принимающих монтелукаст (см. раздел «Побочные реакции»). Пациенты и врачи должны учитывать возможность возникновения психоневрологических реакций. Врачи должны обсудить возможность таких реакций со своими пациентами и/или их опекунами. Пациентам и/или опекунам следует указать, чтобы они сообщали врачу о возникновении психоневрологических изменений. Врачи должны тщательно оценить риски и преимущества продолжения лечения монтелукастом, если такие события возникли.
В единичных случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может наблюдаться системная эозинофилия, иногда с клиническими проявлениями васкулита, так называемый синдром Чарга-Страуса (гранулематозный аллергический ангиит), лечение которого проводится системными кортикостероидами. Такие случаи обычно, но не всегда, были связаны с уменьшением дозы или отменой пероральных кортикостероидов. Связь антагонистов лейкотриеновых рецепторов с развитием синдрома Чарга-Страуса невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, поэтому врачи должны помнить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, ухудшения легочной симптоматики, сердечно-сосудистых осложнений и/или нейропатии. Пациентам, у которых развились вышеупомянутые симптомы, необходимо пройти повторное обследование, а схему их лечения следует пересмотреть.
Лечение монтелукастом не отменяет необходимости пациентам с аспиринзависимой бронхиальной астмой избегать применения ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов.
Жевательные таблетки Асмонт содержат аспартам — производное фенилаланина, которое представляет опасность для больных фенилкетонурией. Пациентам, больным фенилкетонурией, необходимо учитывать, что одна таблетка препарата Асмонт 5 мг содержит 0,743 мг аспартама.
Способ применения и дозы
Таблетки следует разжевывать перед проглатыванием.
Пациентам с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом (сезонным и круглогодичным) необходимо принимать 1 жевательную таблетку 5 мг 1 раз в сутки. Для облегчения симптомов аллергического ринита время приема подбирают индивидуально.
Для лечения бронхиальной астмы доза для детей в возрасте 6–14 лет составляет 1 жевательную таблетку (5 мг) 1 раз в сутки, вечером, за 1 час до или через 2 часа после приема пищи. Нет необходимости в коррекции дозы для этой возрастной группы.
Общие рекомендации
Терапевтический эффект препарата на показатели контроля бронхиальной астмы наступает в течение 1 дня. Пациентам следует рекомендовать продолжать прием препарата Асмонт даже при достижении контроля бронхиальной астмы, а также в периоды обострения астмы.
Нет необходимости в коррекции дозы пациентам пожилого возраста, пациентам с нарушениями функции почек или с нарушениями функции печени легкой и средней степени. Нет данных относительно применения препарата пациентам с печеночной недостаточностью тяжелой степени.
Дозировка препарата является одинаковой для пациентов мужского и женского пола.
Как альтернативный метод лечения вместо низкодозных ингаляционных кортикостероидов при персистирующей астме легкой степени
Монтелукаст не рекомендован как монотерапия пациентам с персистирующей бронхиальной астмой средней степени. Решение о применении монтелукаста как альтернативы низким дозам ингаляционных кортикостероидов для детей с персистирующей астмой легкой степени может быть принято только для пациентов, у которых за последнее время не было тяжелых астматических приступов, требовавших применения кортикостероидов, а также для пациентов, которые продемонстрировали, что не способны применять ингаляционные кортикостероиды.
Персистирующая астма легкой степени определяется как возникновение симптомов астмы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в сутки, возникновение ночных симптомов чаще 2 раз в месяц, но реже 1 раза в неделю, нормальная функция легких в периодах между эпизодами.
Если в течение 1 месяца терапии монтелукастом не достигнут удовлетворительный контроль астмы, следует оценить необходимость дополнительной или иной противовоспалительной терапии, основываясь на поэтапной системе лечения бронхиальной астмы. Пациентов необходимо периодически обследовать для оценки контроля астмы.
Применение монтелукаста в зависимости от другого лечения астмы
Если лечение монтелукастом применяется как дополнительная терапия к ингаляционным кортикостероидам, нельзя резко заменять ингаляционные кортикостероиды монтелукастом.
Дети
Применять детям в возрасте 6–14 лет. Детям в возрасте старше 15 лет следует применять таблетки монтелукаста по 10 мг.
Побочные реакции
Во время клинических исследований о нижеприведенных побочных реакциях сообщалось часто (от ≥ 1/100 до < 1/10) у пациентов, получавших лечение монтелукастом, а также с большей частотой, чем у пациентов, получавших плацебо.
Нервная система: головная боль.
Желудочно-кишечный тракт: абдоминальная боль.
Общие расстройства: жажда.
Во время клинических их исследований при пролонгированном лечении различных возрастных групп пациентов профиль безопасности не менялся.
Побочные реакции, зарегистрированные в постмаркетинговый период
Инфекции и инвазии: очень часто — инфекции верхних дыхательных путей*.
Система крови и лимфатическая система: редко — тенденция к усилению кровоточивости; очень редко — тромбоцитопения.
Иммунная система: нечасто — реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия; очень редко — эозинофильная инфильтрация печени.
Психические нарушения: нечасто — нарушение сна, в том числе ночные кошмары, бессонница, сомнамбулизм, тревожность, возбуждение, включая агрессивное поведение или враждебность, депрессия, психомоторная гиперактивность (включая раздражительность, беспокойство, тремор§); редко — нарушение внимания, ухудшение памяти, тик; очень редко — галлюцинации, дезориентация, суицидальные мысли и поведение (суицидальность), дисфемия, обсессивно-компульсивное расстройство.
Нервная система: нечасто — головокружение, вялость, парестезии/гипестезия, судороги.
Сердечно-сосудистая система: редко — пальпитация.
Дыхательная система, органы грудной клетки и средостения: нечасто — носовое кровотечение; очень редко — синдром Чарга-Страуса (см. раздел «Особенности применения»), легочная эозинофилия.
Желудочно-кишечный тракт: часто — диарея**, тошнота**, рвота**; нечасто — сухость во рту, диспепсия.
Гепатобилиарная система: часто — повышение уровня сывороточных трансаминаз (АлАТ, АсАТ); очень редко — гепатит (включая холестатическое, гепатоцеллюлярное и смешанное поражение печени).
Кожа и подкожные ткани: часто — сыпь**; нечасто — гематома, крапивница, зуд; редко — ангионевротический отек; очень редко — узловатая эритема, мультиформная эритема.
Костно-мышечная система и соединительная ткань: нечасто — артралгия, миалгия, включая мышечные судороги.
Мочевыделительная система: нечасто — энурез у детей.
Общие нарушения: часто — пирексия**; нечасто — астения/усталость, ощущение дискомфорта (недомогания), отек.
Категории частоты: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10 000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10 000).
* Побочная реакция наблюдалась с частотой «очень часто» у пациентов, получавших монтелукаст, а также у пациентов, получавших плацебо, во время клинических исследований.
** Побочная реакция наблюдалась с частотой «часто» у пациентов, получавших монтелукаст, а также у пациентов, получавших плацебо, во время клинических исследований.
§ Категория частоты: редко.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 7 таблеток в блистере, по 4 блистера в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофарм».
Общество с ограниченной ответственностью «Натур+».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08200, Киевская область, г. Ирпень, ул. Центральная, 113-А.
Украина, 08200, Киевская область, г. Ирпень, ул. Шевченко, 3.