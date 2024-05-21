Армикор (Armicor) (369686) - инструкция по применению Диетические добавки
Армикор инструкция по применению
Характеристика
добавка диетическая к рациону питания — дополнительный источник аминокислоты L-аргинина аспартата. Способствует нормализации функционирования сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем и общему укреплению организма при умственных и физических нагрузках. Обладает детоксикационными свойствами.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 10–15 мл 2 раза в сутки после еды или по рекомендации врача.
Срок употребления: 14–21 день. В дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.
Не превышать рекомендуемое суточное количество. Не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Перед употреблением необходима консультация врача.
Противопоказания
дети в возрасте до 12 лет, период беременности и кормления грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.