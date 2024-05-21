взрослым по 10–15 мл 2 раза в сутки после еды или по рекомендации врача.

Срок употребления: 14–21 день. В дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.

Не превышать рекомендуемое суточное количество. Не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.

Перед употреблением необходима консультация врача.