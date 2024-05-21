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Армикор (Armicor) (369686) - инструкция по применению Диетические добавки

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Армикор (Armicor)
Цена в городе Киев
от 352,71 грн
Без рецепта
1 шт от 352,71 грн
В наличии в 668 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость
Объем
100 мл
Диетические добавки
2.5. Диетические добавки — источники аминокислот

Армикор инструкция по применению

Характеристика

добавка диетическая к рациону питания — дополнительный источник аминокислоты L-аргинина аспартата. Способствует нормализации функционирования сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем и общему укреплению организма при умственных и физических нагрузках. Обладает детоксикационными свойствами.

Рекомендации по употреблению

взрослым по 10–15 мл 2 раза в сутки после еды или по рекомендации врача.
Срок употребления: 14–21 день. В дальнейшем срок употребления согласовывается с врачом.
Не превышать рекомендуемое суточное количество. Не следует употреблять в качестве замены полноценного рациона питания.
Перед употреблением необходима консультация врача.

Противопоказания

дети в возрасте до 12 лет, период беременности и кормления грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.

Условия хранения

в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Армикор
Армикор жидкость флакон 100 мл, №1
от 352,71 грн
В наличии в 668 аптеках
Цены в аптеках
Армикор
Армикор жидкость флакон 100 мл, №1
от 352,71 грн
Забронировать
Забронировать