Предостережение

Поскольку Эндометрион является лекарственным средством, содержащим только прогестоген, считается, что особые меры предосторожности и меры безопасности по применению прогестиносодержащих лекарственных средств также касаются Эндометриона, хотя не все оговорки и меры предосторожности основываются на соответствующих результатах клинических исследований именно этого лекарственного средства.

При ухудшении или первом возникновении любого из указанных ниже состояний/факторов риска в индивидуальном порядке должен быть проведен анализ соотношения риск/польза перед началом или продолжением применения Эндометриона.

Тяжелые маточные кровотечения

Маточное кровотечение, например, у женщин с аденомиозом матки или лейомиомой матки может увеличиваться при применении эндометриона. Если кровотечение выражено и не прекращается в течение длительного времени, оно может привести к анемии (в некоторых случаях тяжелой). В таком случае следует рассмотреть вопрос о прекращении приема лекарственного средства.

Изменение характера кровотечения

Лечение Эндометрионом влияет на характер менструального кровотечения у большинства женщин (см. раздел «Побочные реакции»).

Циркуляторные нарушения

На основании результатов эпидемиологических исследований выявлено небольшое количество данных по существованию связи между применением лекарственных средств, содержащих только прогестоген, и повышением риска развития инфаркта миокарда или церебральной тромбоэмболии. Риск кардиоваскулярных и церебральных явлений скорее связан с возрастом, артериальной гипертензией и курением. У женщин с гипертензией риск развития инсульта может несколько увеличиваться при применении лекарственных средств, содержащих только прогестоген.

Некоторые исследования свидетельствуют о существовании определенного, однако, не статистически значимого увеличения риска развития венозной тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии), связанного с применением лекарственных средств, содержащих только прогестоген. Общепризнанные факторы, повышающие риск возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ), включают: личный или семейный анамнез (например, случаи ВТЭ у братьев или сестер или родителей в относительно молодом возрасте); возраст; ожирение, продолжительная иммобилизация, радикальные хирургические вмешательства или травмы. В случае длительной иммобилизации рекомендуется прекратить применение Эндометриона (при плановых операциях не менее чем за 4 недели до ее проведения) и не начинать снова его прием раньше чем через 2 недели после полной реабилитации.

Необходимо принимать во внимание повышение риска развития тромбоэмболии в послеродовом периоде.

В случае возникновения симптомов венозных и артериальных тромботических заболеваний или подозрения на лечение следует прекратить.

Опухоли

Мета-анализ 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих оральные контрацептивы (ОК), главным образом содержащие эстроген-прогестоген. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте младше 40 лет возникает редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, которые применяют или недавно применяли КОК, незначительно относительно общего риска рака молочной железы. Существует одинаковый риск выявления рака молочной железы у женщин, принимавших лекарственные средства, содержащие только прогестоген или КОК. Однако информация, касающаяся лекарственных средств, которые содержат только прогестоген, базируется на гораздо меньшем количестве женщин, которые их применяют, и поэтому она менее убедительна, чем данные, касающиеся КОК. Результаты этих исследований не дают доказательств существования причинной взаимосвязи. Повышение риска может быть обусловлено как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, использующих ОК, так и биологическим действием этих лекарственных средств или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, обнаруженный у женщин, когда-либо применявших ОК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не применял оральные контрацептивы.

В редких случаях у женщин, применявших гормональные вещества, подобные тому, которое содержит Эндометрион, наблюдались доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, которые в отдельных случаях приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае возникновения жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличения печени или появления признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени у женщин, принимающих Эндометрион.

Остеопороз

Изменение минеральной плотности костной ткани (МПКТ).

Применение 2 мг диеногеста подросткам (в возрасте 12–18 лет) в течение периода лечения 12 месяцев ассоциировалось со снижением среднего значения МПКТ в поясничном отделе позвоночника (L2–L4) на 1,2%. После прекращения лечения МПКТ повышалось снова у этих пациентов.

Среднее относительное изменение МПКТ от начальных показателей до завершения лечения составило 1,2% с диапазоном между –6% и 5% (ДИ 95%: –1,70% и –0,78%, n=103). Повторное измерение через 6 месяцев после завершения лечения в подгруппе с пониженными значениями МПКТ показало тенденцию к восстановлению (среднее относительное изменение исходных показателей: –2,3% при окончании лечения и –0,6% через 6 месяцев после окончания лечения с диапазоном между — 9% и 6% (ДИ 95%: –1,20% и 0,06% (n=60)).

Нарушение минеральной плотности костной ткани имеет особое значение в подростковом возрасте и ранний период полового созревания, критический период роста костей. Неизвестно, уменьшит ли пиковую костную массу и повысит ли риск перелома костей в пожилом возрасте снижение МПКТ в этой популяции (см. раздел «Дети» и «Фармакологические свойства»).

Перед началом лечения врачу следует учесть преимущества применения лекарственного средства Эндометрион и возможные риски применения для каждого отдельного подростка, учитывая также наличие существенных факторов риска остеопороза.

Адекватное применение кальция и витамина D при диетическом питании или при применении пищевых добавок важно для здорового состояния костной ткани у женщин всех возрастных категории.

Не наблюдалось снижение МПКТ у взрослых (см. раздел «Фармакодинамические свойства»).

У пациенток, находящихся в группе повышенного риска развития остеопороза, тщательная оценка соотношения риск/польза должна быть проведена до начала лечения Эндометрионом, поскольку уровень эндогенных эстрогенов умеренно снижается на фоне лечения диеногестом (см. раздел «Фармакодинамика»).

Другие состояния

Депрессивное настроение и депрессия являются частыми побочными реакциями при применении гормональных препаратов (см. раздел «Побочные реакции»). Депрессия может быть тяжелой и является известным фактором риска суицидального поведения и самоубийства. Женщин следует информировать о необходимости обратиться к врачу в случае перепадов настроения и симптомов депрессии, в том числе вскоре после начала приема.

Диеногест обычно не влияет на артериальное давление у нормотензивных женщин. Однако если длительная клинически выраженная гипертензия возникает во время применения лекарственного средства, рекомендуется отменить Эндометрион и лечить гипертензию.

При рецидиве холестатической желтухи и зуда, возникающих в период беременности или предварительного применения половых гормонов, применение лекарственного средства следует прекратить.

Диеногест может оказывать незначительное влияние на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе. Женщинам, больным сахарным диабетом, особенно с гестационным сахарным диабетом в анамнезе, необходимо тщательно обследоваться в течение применения эндометриона.

Иногда может развиваться хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать действия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения при приеме эндометриона.

Вероятность внематочной беременности у женщин, которые используют для контрацепции лекарственные средства, содержащие только прогестоген, выше, чем у женщин, применяющих КОК. Поэтому для женщин с внематочной беременностью в анамнезе или нарушением функции маточных труб вопрос об использовании Эндометриона следует решать только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

При применении эндометриона может возникать персистенция фолликулов (часто отмечается как функциональные кисты яичников). Большинство этих фолликулов бессимптомны, хотя некоторые могут сопровождаться болью в области таза.

Не использовать для лечения гериатрических пациентов.

Лактоза

Каждая таблетка эндометриона содержит 62,8 мг лактозы моногидрата. Пациенты с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы, которые соблюдают безлактозную диету, должны учитывать количество этого вещества в таблетке Эндометриона.