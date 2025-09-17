Фармакодинамика.

Диеногест — производное нортестостерона без андрогенной и с определенной антиандрогенной активностью, составляющей примерно одну треть активности ципротерона ацетата. Диеногест связывается с рецепторами прогестерона в матке только с 10% относительной аффинностью. Несмотря на низкую аффинность к рецепторам прогестерона, диеногест оказывает сильный прогестогенный эффект in vivo. Диеногест не проявляет значительной андрогенной, минералокортикоидной или глюкокортикоидной активности in vivo.

Диеногест влияет на эндометриоз, уменьшая эндогенное продуцирование эстрадиола и таким образом ингибирует трофические эффекты эстрадиола на эутопический и эктопический эндометрий. При непрерывном применении диеногест приводит к созданию гипоэстрогенной, гипергестагенной эндокринной среды, что влечет за собой начальную децидуализацию ткани эндометрия с последующей атрофией эндометриоидных очагов.

Данные по эффективности

Преимущество препарата Диметрио по сравнению с плацебо было продемонстрировано в ходе трехмесячного исследования с участием 198 пациенток с эндометриозом. Боль в области таза, связанную с эндометриозом, измеряли с помощью визуальной аналоговой шкалы (0–100 мм). Через 3 месяца терапии препаратом Диметрио была определена статистически значимая разница по сравнению с плацебо (D = 12,3 мм; 95% ДИ: 6,4 — 18,1; p<0,0001) и клинически значимое уменьшение боли по сравнению с начальным уровнем (среднее уменьшение = 27,4 мм ± 22,9).

Через 3 месяца лечения уменьшение боли в области малого таза, связанной с эндометриозом, на 50% или более было достигнуто у 37,3% пациенток, получавших Визан (плацебо: 19,8%) без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего средства; уменьшение боли в области малого таза, связанного с эндометриозом, на 75% или более (также без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего) было достигнуто у 18,6% пациенток, получавших Диметрио (плацебо: 7,3%).

Открытое продолжение этого плацебо-контролируемого исследования показало непрерывное уменьшение связанной с эндометриозом боли в области таза при лечении длительностью до 15 месяцев.

Результаты плацебо-контролируемых исследований подтверждались результатами, полученными в ходе шестимесячного активно-контролируемого исследования по сравнению с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона с участием 252 пациенток с эндометриозом.

Три исследования с участием 252 пациенток, получавших диеногест по 2 мг/сут, продемонстрировали существенное снижение эндометриоидных поражений через 6 месяцев лечения.

В ходе небольшого исследования (n=8 на группу дозировки) применение диеногеста в дозе 1 мг/сут выявило отсутствие овуляции через 1 месяц терапии. Диметрио не исследовали относительно контрацептивной эффективности в больших исследованиях.

Данные по безопасности

Уровень эндогенного эстрогена только умеренно угнетается при лечении препаратом Диметрио.

В настоящее время результаты долгосрочных исследований минеральной плотности костей (МПК) и риска переломов у пациенток, применяющих препарат Диметрио, пока недоступны. МПК оценивали у 21 взрослой пациентки до и после 6 месяцев лечения препаратом Диметрио. Снижение среднего показателя МСК выявлено не было. У 29 пациенток, получавших лейпрорелина ацетат, среднее снижение 4,04% ± 4,84 было отмечено за тот же период (D между группами = 4,29%, 95% ДИ: 1,93–6,66, р<0 ,0003).

Не наблюдалось значительного влияния на стандартные лабораторные показатели, в том числе на результаты анализа крови, биохимического анализа крови, уровень печеночных ферментов, уровень липидов и HbA1С при лечении препаратом Диметрио в течение 15 месяцев (N = 168).

Данные по безопасности для подростков

Безопасность препарата Диметрио в отношении МПК была исследована в ходе неконтролируемого исследования в течение 12 месяцев с участием 111 пациенток подросткового возраста (в возрасте 12 — <18 лет) с клинически подозреваемым или подтвержденным эндометриозом. Среднее относительное изменение МПК поясничного отдела позвоночника (L2 — L4) от начальных показателей у 103 пациенток к окончанию лечения составило -1,2%. Повторное измерение через 6 месяцев после окончания лечения в субгруппе с пониженными значениями МПК показало повышение МПК до -0,6%.

Данные доклинических исследований по безопасности

Данные доклинических исследований не указывают на существование особого риска для человека на основании стандартных исследований токсичности при многократном приеме, генотоксичности, канцерогенного действия и токсического воздействия на репродуктивную функцию. Однако следует учитывать, что половые стероиды могут способствовать росту определенных гормонозависимых тканей и опухолей.

Фармакокинетика.

Всасывание

После перорального приема диеногест быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 1,5 ч после однократного перорального приема и составляет 47 нг/мл. Биодоступность диеногеста составляет примерно 91%. Фармакокинетика диеногеста зависит от дозы в диапазоне доз 1–8 мг.

Распределение

Диеногест связывается с сывороточным альбумином и не связывается с глобулином, связывающим половые стероиды (ГСПГ), или глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК). Лишь 10% от общей концентрации диеногеста в сыворотке крови находятся в виде свободного стероида, а 90% — неспецифически связаны с альбумином. Очевидный объем распределения диеногеста составляет 40 л.

Метаболизм

Диеногест полностью метаболизируется известными путями метаболизма стероидов, с образованием преимущественно эндокринологически неактивных метаболитов. На основании исследований in vitro и in vivo CYP3A4 — главный фермент, вовлеченный в метаболизм диеногеста. Эти метаболиты очень быстро выводятся из плазмы таким образом, что доминирующим метаболитом в плазме крови является диеногест в неизмененном виде.

Скорость клиренса из сыворотки крови составляет 64 мл/мин.

Выведение

Уровень диеногеста в сыворотке крови снижается двухфазно с периодом полувыведения, составляющим 9–10 часов. Диеногест выводится в виде метаболитов с мочой и калом в соотношении приблизительно 3:1 после перорального приема в дозе 0,1 мг/кг. Период полувыведения метаболитов с мочой составляет около 14 часов. После перорального приема 86% введенной дозы выводится из организма в пределах 6 дней, большая часть этого количества выводится в первые 24 часа, главным образом с мочой.

Состояние равновесия

Фармакокинетика диеногеста не зависит от уровня ГСПГ. При ежедневном приеме концентрация вещества в сыворотке крови возрастает в 1,24 раза, достигая равновесного состояния через 4 дня применения. Фармакокинетика диеногеста после повторного применения препарата Диметрио может быть предсказана на основании данных по фармакокинетике одной дозы.

Фармакокинетика в особых группах пациентов

У пациентов с нарушением функции почек фармакокинетику Диметрио не изучали.

У пациентов с нарушением функции печени фармакокинетику Диметрио не изучали.