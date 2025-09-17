Диметрио (Dimetrio) (368264) - инструкция по применению ATC-классификация
Диметрио инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: диеногест;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит диеногеста 2 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон (К-30), натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, вода очищенная;
пленочная оболочка: гипромеллоза (E 464), гидроксипропилцеллюлоза (E 463), тальк (E 553b), масло хлопковое гидрогенизированное, титана диоксид (E 171), вода очищенная.
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые круглые двояковыпуклые таблетки с гравировкой «2» с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Гормоны половых желез и препараты, применяемые при патологии половых органов. Прогестогены.
Код ATС G03D B08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диеногест — производное нортестостерона без андрогенной и с определенной антиандрогенной активностью, составляющей примерно одну треть активности ципротерона ацетата. Диеногест связывается с рецепторами прогестерона в матке только с 10% относительной аффинностью. Несмотря на низкую аффинность к рецепторам прогестерона, диеногест оказывает сильный прогестогенный эффект in vivo. Диеногест не проявляет значительной андрогенной, минералокортикоидной или глюкокортикоидной активности in vivo.
Диеногест влияет на эндометриоз, уменьшая эндогенное продуцирование эстрадиола и таким образом ингибирует трофические эффекты эстрадиола на эутопический и эктопический эндометрий. При непрерывном применении диеногест приводит к созданию гипоэстрогенной, гипергестагенной эндокринной среды, что влечет за собой начальную децидуализацию ткани эндометрия с последующей атрофией эндометриоидных очагов.
Данные по эффективности
Преимущество препарата Диметрио по сравнению с плацебо было продемонстрировано в ходе трехмесячного исследования с участием 198 пациенток с эндометриозом. Боль в области таза, связанную с эндометриозом, измеряли с помощью визуальной аналоговой шкалы (0–100 мм). Через 3 месяца терапии препаратом Диметрио была определена статистически значимая разница по сравнению с плацебо (D = 12,3 мм; 95% ДИ: 6,4 — 18,1; p<0,0001) и клинически значимое уменьшение боли по сравнению с начальным уровнем (среднее уменьшение = 27,4 мм ± 22,9).
Через 3 месяца лечения уменьшение боли в области малого таза, связанной с эндометриозом, на 50% или более было достигнуто у 37,3% пациенток, получавших Визан (плацебо: 19,8%) без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего средства; уменьшение боли в области малого таза, связанного с эндометриозом, на 75% или более (также без соответствующего увеличения дозы сопутствующего обезболивающего) было достигнуто у 18,6% пациенток, получавших Диметрио (плацебо: 7,3%).
Открытое продолжение этого плацебо-контролируемого исследования показало непрерывное уменьшение связанной с эндометриозом боли в области таза при лечении длительностью до 15 месяцев.
Результаты плацебо-контролируемых исследований подтверждались результатами, полученными в ходе шестимесячного активно-контролируемого исследования по сравнению с агонистом гонадотропин-рилизинг гормона с участием 252 пациенток с эндометриозом.
Три исследования с участием 252 пациенток, получавших диеногест по 2 мг/сут, продемонстрировали существенное снижение эндометриоидных поражений через 6 месяцев лечения.
В ходе небольшого исследования (n=8 на группу дозировки) применение диеногеста в дозе 1 мг/сут выявило отсутствие овуляции через 1 месяц терапии. Диметрио не исследовали относительно контрацептивной эффективности в больших исследованиях.
Данные по безопасности
Уровень эндогенного эстрогена только умеренно угнетается при лечении препаратом Диметрио.
В настоящее время результаты долгосрочных исследований минеральной плотности костей (МПК) и риска переломов у пациенток, применяющих препарат Диметрио, пока недоступны. МПК оценивали у 21 взрослой пациентки до и после 6 месяцев лечения препаратом Диметрио. Снижение среднего показателя МСК выявлено не было. У 29 пациенток, получавших лейпрорелина ацетат, среднее снижение 4,04% ± 4,84 было отмечено за тот же период (D между группами = 4,29%, 95% ДИ: 1,93–6,66, р<0 ,0003).
Не наблюдалось значительного влияния на стандартные лабораторные показатели, в том числе на результаты анализа крови, биохимического анализа крови, уровень печеночных ферментов, уровень липидов и HbA1С при лечении препаратом Диметрио в течение 15 месяцев (N = 168).
Данные по безопасности для подростков
Безопасность препарата Диметрио в отношении МПК была исследована в ходе неконтролируемого исследования в течение 12 месяцев с участием 111 пациенток подросткового возраста (в возрасте 12 — <18 лет) с клинически подозреваемым или подтвержденным эндометриозом. Среднее относительное изменение МПК поясничного отдела позвоночника (L2 — L4) от начальных показателей у 103 пациенток к окончанию лечения составило -1,2%. Повторное измерение через 6 месяцев после окончания лечения в субгруппе с пониженными значениями МПК показало повышение МПК до -0,6%.
Данные доклинических исследований по безопасности
Данные доклинических исследований не указывают на существование особого риска для человека на основании стандартных исследований токсичности при многократном приеме, генотоксичности, канцерогенного действия и токсического воздействия на репродуктивную функцию. Однако следует учитывать, что половые стероиды могут способствовать росту определенных гормонозависимых тканей и опухолей.
Фармакокинетика.
Всасывание
После перорального приема диеногест быстро и полностью всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается в течение 1,5 ч после однократного перорального приема и составляет 47 нг/мл. Биодоступность диеногеста составляет примерно 91%. Фармакокинетика диеногеста зависит от дозы в диапазоне доз 1–8 мг.
Распределение
Диеногест связывается с сывороточным альбумином и не связывается с глобулином, связывающим половые стероиды (ГСПГ), или глобулином, связывающим кортикоиды (ГСК). Лишь 10% от общей концентрации диеногеста в сыворотке крови находятся в виде свободного стероида, а 90% — неспецифически связаны с альбумином. Очевидный объем распределения диеногеста составляет 40 л.
Метаболизм
Диеногест полностью метаболизируется известными путями метаболизма стероидов, с образованием преимущественно эндокринологически неактивных метаболитов. На основании исследований in vitro и in vivo CYP3A4 — главный фермент, вовлеченный в метаболизм диеногеста. Эти метаболиты очень быстро выводятся из плазмы таким образом, что доминирующим метаболитом в плазме крови является диеногест в неизмененном виде.
Скорость клиренса из сыворотки крови составляет 64 мл/мин.
Выведение
Уровень диеногеста в сыворотке крови снижается двухфазно с периодом полувыведения, составляющим 9–10 часов. Диеногест выводится в виде метаболитов с мочой и калом в соотношении приблизительно 3:1 после перорального приема в дозе 0,1 мг/кг. Период полувыведения метаболитов с мочой составляет около 14 часов. После перорального приема 86% введенной дозы выводится из организма в пределах 6 дней, большая часть этого количества выводится в первые 24 часа, главным образом с мочой.
Состояние равновесия
Фармакокинетика диеногеста не зависит от уровня ГСПГ. При ежедневном приеме концентрация вещества в сыворотке крови возрастает в 1,24 раза, достигая равновесного состояния через 4 дня применения. Фармакокинетика диеногеста после повторного применения препарата Диметрио может быть предсказана на основании данных по фармакокинетике одной дозы.
Фармакокинетика в особых группах пациентов
У пациентов с нарушением функции почек фармакокинетику Диметрио не изучали.
У пациентов с нарушением функции печени фармакокинетику Диметрио не изучали.
Показания
Лечение эндометриоза.
Противопоказания
Препарат Диметрио не следует применять при наличии какого-либо из нижеперечисленных состояний или заболеваний. Эта информация частично получена на основе применения других препаратов, содержащих только прогестоген. Если любое из этих состояний или заболеваний возникает впервые при применении препарата Диметрио, прием препарата следует немедленно прекратить.
- Венозная тромбоэмболия в активной форме.
- Артериальные или кардиоваскулярные заболевания в настоящее время или в анамнезе (например, инфаркт миокарда, цереброваскулярное событие, ишемическая болезнь сердца).
- Сахарный диабет с поражением сосудов.
- Тяжелые заболевания печени сейчас или их наличие в анамнезе, пока показатели функции печени не вернутся в норму.
- Опухоли печени в настоящее время или в анамнезе (доброкачественные или злокачественные).
- Известны или подозреваемые злокачественные опухоли, зависящие от половых гормонов.
- Вагинальное кровотечение невыясненной этиологии.
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата.
Особенности применения
Предостережения
Поскольку Диметрио — препарат, содержащий только прогестоген, считается, что особые оговорки и меры безопасности по применению прогестиносодержащих препаратов также касаются препарата Диметрио, хотя не все оговорки и меры предосторожности основываются на соответствующих результатах клинических исследований именно этого препарата.
При ухудшении или первом возникновении любого из указанных ниже состояний/факторов риска, в индивидуальном порядке должен быть проведен анализ соотношения риск/польза перед началом или продолжением применения препарата Диметрио.
Тяжелые маточные кровотечения
Маточное кровотечение, например, у женщин с аденомиозом матки или лейомиомой матки может увеличиваться при применении препарата Диметрио. Если кровотечение выражено и не прекращается в течение длительного времени, оно может привести к анемии (в некоторых случаях тяжелой). В таком случае следует рассмотреть вопрос о прекращении приема препарата.
Изменение характера кровотечения
Лечение препаратом Диметрио влияет на характер менструального кровотечения у большинства женщин (см. раздел «Побочные реакции»).
Циркуляторные нарушения
На основании результатов эпидемиологических исследований выявлено небольшое количество данных о существовании связи между применением препаратов, содержащих только прогестоген, и повышением риска развития инфаркта миокарда или церебральной тромбоэмболии. Риск кардиоваскулярных и церебральных явлений скорее связан с возрастом, артериальной гипертензией и курением. У женщин с гипертензией риск развития инсульта может несколько увеличиваться при применении препаратов, содержащих только прогестоген.
Некоторые исследования свидетельствуют о существовании определенного, однако, не статистически значимого увеличения риска развития венозной тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии), связанного с применением препаратов, содержащих только прогестоген. Общепризнанные факторы, повышающие риск возникновения венозной тромбоэмболии (ВТЭ), включают: личный или семейный анамнез (например, случаи ВТЭ у братьев или сестер или родителей в относительно молодом возрасте); возраст; ожирение, продолжительная иммобилизация, радикальные хирургические вмешательства или травмы. В случае длительной иммобилизации рекомендуется прекратить применение Диметрио (при плановых операциях по меньшей мере за 4 недели до ее проведения) и не начинать снова его прием раньше чем через 2 недели после полной реабилитации.
Необходимо принимать во внимание повышение риска развития тромбоэмболии в послеродовом периоде.
В случае возникновения симптомов венозных и артериальных тромботических заболеваний или подозрения на них, лечение следует прекратить.
Опухоли
Метаанализ 54 эпидемиологических исследований указывает на незначительное повышение относительного риска (ОР = 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих оральные контрацептивы (ОК), главным образом содержащие эстроген-прогестоген. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после окончания приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Поскольку рак молочной железы у женщин в возрасте до 40 лет возникает редко, увеличение количества случаев диагностики рака молочной железы у женщин, которые применяют или недавно применяли КОК, незначительно относительно общего риска рака молочной железы. Существует одинаковый риск выявления рака молочной железы у женщин, принимавших препараты, содержащие только прогестоген или КОК. Однако информация, касающаяся препаратов, содержащих только прогестоген, базируется на гораздо меньшем количестве женщин, которые их применяют, и поэтому она менее убедительна, чем данные, касающиеся КОК. Результаты этих исследований не дают доказательств существования причинной взаимосвязи. Повышение риска может быть обусловлено более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих ОК, так и биологическим действием этих препаратов или сочетанием обоих факторов. Отмечена тенденция, что рак молочной железы, обнаруженный у женщин, когда-либо принимавших ОК, клинически менее выражен, чем у тех, кто никогда не употреблял оральные контрацептивы.
В единичных случаях у женщин, применявших гормональные вещества, подобные тому, которое содержит препарат Диметрио, наблюдались доброкачественные, а еще реже — злокачественные опухоли печени, которые в отдельных случаях приводили к опасному для жизни внутрибрюшному кровотечению. В случае возникновения жалоб на сильную боль в эпигастральной области, увеличение печени или появления признаков внутрибрюшного кровотечения при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность наличия опухоли печени у женщин, принимающих препарат Диметрио.
Остеопороз
Изменение минеральной плотности костной ткани (МПКТ).
Применение препарата Диметрио подросткам (в возрасте 12–18 лет) в течение периода лечения 12 месяцев ассоциировалось с понижением среднего значения МПКТ в поясничном отделе позвоночника (L2 — L4) на 1,2%. После прекращения лечения МПКТ повышалось снова у этих пациентов.
Среднее относительное изменение МПКТ от начальных показателей до окончания лечения составило 1,2% с диапазоном между –6% и 5% (ДИ 95%: –1,70% и –0,78%, n=103). Повторное измерение через 6 месяцев после окончания лечения в подгруппе с пониженными значениями МПКТ показало тенденцию к восстановлению (среднее относительное изменение от начальных показателей: –2,3% при окончании лечения и –0,6% через 6 месяцев после окончания лечения с диапазоном между — 9% и 6% (ДИ 95%: –1,20% и 0,06% (n=60)).
Нарушение минеральной плотности костной ткани имеет особое значение в подростковом возрасте и раннем периоде полового созревания, критическом периоде роста костей. Неизвестно, уменьшит ли пиковую костную массу и повысит риск перелома костей в пожилом возрасте снижение МПКТ в этой популяции (см. раздел «Дети» и «Фармакологические свойства»).
Перед началом лечения врачу следует учесть преимущества применения Диметрио и возможные риски применения для каждого отдельного подростка, учитывая также наличие существенных факторов риска остеопороза.
Адекватное применение кальция и витамина D при диетическом питании или при применении пищевых добавок важно для здорового состояния костной ткани у женщин всех возрастных категории.
Не наблюдалось снижение МПКТ у взрослых (см. раздел «Фармакодинамические свойства»).
У пациенток, находящихся в группе повышенного риска развития остеопороза, тщательная оценка соотношения риск/польза должна быть проведена до начала лечения препаратом Диметрио, поскольку уровень эндогенных эстрогенов умеренно снижается на фоне лечения препаратом Диметрио (см. раздел «Фармакодинамика»).
Другие состояния
За состоянием пациенток с депрессией в анамнезе следует тщательно наблюдать и прекратить применение препарата при развитии выраженных проявлений депрессии.
Угнетенное настроение и депрессия являются хорошо известными побочными явлениями, которые могут возникнуть на фоне применения гормональных контрацептивов (см. раздел «Побочные реакции»). Депрессия может быть серьезной и является хорошо известным фактором риска суицидального поведения и самоубийства. Женщинам следует посоветовать обратиться к врачу при изменении настроения и появлении симптомов депрессии, включая вскоре после начала приема.
Диеногест обычно не влияет на артериальное давление у нормотензивных женщин. Однако если длительная клинически выраженная гипертензия возникает при применении препарата, рекомендуется отменить препарат Диметрио и лечить гипертензию.
При рецидиве холестатической желтухи и/или зуда, возникающих в период беременности или предварительного применения половых гормонов, применение препарата следует прекратить.
Диеногест может оказывать незначительное влияние на периферическую инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе. Женщины, больные сахарным диабетом, особенно с гестационным сахарным диабетом в анамнезе, должны внимательно обследоваться в течение применения препарата Диметрио.
Иногда может развиваться хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, подверженные возникновению хлоазмы, должны избегать действия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения во время приема препарата Диметрио.
Вероятность внематочной беременности у женщин, которые применяют для контрацепции препараты, содержащие только прогестоген, выше, чем у женщин, применяющих КОК. Поэтому для женщин с внематочной беременностью в анамнезе или нарушением функции маточных труб вопрос о применении препарата Диметрио следует решать только после тщательной оценки соотношения польза/риск.
При применении препарата Диметрио может возникать персистенция фолликулов (часто отмечается как функциональные кисты яичников). Большинство этих фолликулов бессимптомны, хотя некоторые могут сопровождаться болью в области таза.
Не применяется в гериатрической практике.
Лактоза
Каждая таблетка препарата Диметрио содержит 62,8 мг лактозы моногидрата. Пациенты с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы, которые соблюдают безлактозную диету, должны учитывать количество этого вещества в таблетке препарата Диметрио.
Способ применения и дозы
Способ применения
Для перорального применения.
Дозировка
Принимать по 1 таблетке каждый день без перерыва в применении препарата примерно в одно и то же время, запивая небольшим количеством жидкости. Таблетки можно принимать независимо от еды.
Таблетки следует принимать регулярно независимо от менструального кровотечения. Как только таблетки из одной упаковки закончились, начинать принимать таблетки из следующей упаковки, не делая перерывов в применении лекарственного средства.
Отсутствует опыт лечения препаратом Диметрио пациенток с эндометриозом дольше 15 месяцев.
Прием препарата можно начать в любой день менструального цикла.
Применение любых гормональных контрацептивов следует прекратить перед началом терапии препаратом Диметрио. Если необходима контрацепция, следует дополнительно применять негормональный метод предотвращения беременности (например, барьерный метод).
Пропуск приема лекарственного средства
В случае пропуска приема таблетки, рвоты и/или диареи (которые имели место в течение 3–4 ч после приема таблетки), эффективность препарата Диметрио может уменьшиться. При пропуске приема одной или нескольких таблеток 1 таблетку следует принять, как только женщина вспомнит об этом, а следующую принимать в обычное время. Аналогично, таблетку, не всосавшуюся из-за рвоты или диареи, следует заменить другой таблеткой.
Дополнительная информация по применению в особых группах пациентов
Пациенты пожилого возраста
Нет соответствующих показаний для применения препарата Диметрио пациенткам этой группы.
Печеночная недостаточность
Препарат противопоказан пациенткам с тяжелым заболеванием печени или в анамнезе (см. раздел «Противопоказания»).
Почечная недостаточность
Нет никаких данных, свидетельствующих о необходимости коррекции дозы для пациенток с почечной недостаточностью.
Дети
Препарат Диметрио не показан для применения детям до наступления менархе.
Безопасность и эффективность применения Диметрио была исследована в ходе неконтролируемого исследования в течение 12 месяцев у 111 пациенток подросткового возраста (в возрасте 12 — <18 лет) с клинически подозреваемым или подтвержденным эндометриозом (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»).
Эффективность препарата Диметрио была продемонстрирована при лечении эндометриоза, ассоциированного с тазовой болью, у подростков (в возрасте 12–18 лет) с общим благоприятным профилем безопасности и переносимости лекарственного средства.
Применение препарата Диметрио у подростков в период лечения 12 месяцев ассоциировалось со снижением среднего значения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в поясничном отделе позвоночника на 1,2%. После прекращения лечения МПКТ повышалось снова у этих пациентов.
Нарушение минеральной плотности костной ткани имеет особенно важное значение в подростковом возрасте и раннем периоде полового созревания, критическом периоде роста костей. Неизвестно, снизит ли пиковую костную массу и повысит ли риск перелома костей в пожилом возрасте снижение МПКТ в этой популяции.
Поэтому врачу следует учесть преимущества применения препарата Диметрио и возможные риски применения для каждого отдельного подростка (см. разделы «Особенности применения», «Фармакодинамические свойства»).
Побочные реакции
Побочные реакции описаны в соответствии с MedDRA.
Побочные реакции наиболее часто развиваются в течение первых месяцев применения препарата Диметрио и исчезают в процессе лечения. Могут наблюдаться изменения характера кровотечений, такие как кровомазание, нерегулярные кровотечения или аменорея.
Сообщали о последующих побочных реакциях во время лечения препаратом Диметрио. Побочные явления, о которых наиболее часто сообщали во время лечения препаратом Диметрио, включают головную боль (9,0%), дискомфорт в молочных железах (5,4%), угнетенное настроение (5,1%) и акне (5,1%).
Кроме того, лечение препаратом Диметиро влияет на характер менструальных кровотечений у большинства женщин. Характер менструальных кровотечений систематически оценивали с использованием дневников пациенток и анализировали с применением метода ВОЗ в течение 90-дневного отчетного периода. В первые 90 дней терапии препаратом Диметрио наблюдали следующие характеры кровотечений (n=290; 100%): аменорея (1,7%), нечастые кровотечения (27,2%), частые кровотечения (13,4%), нерегулярные кровотечения (35) ,2%), длительные кровотечения (38,3%), нормальное менструальное кровотечение, то есть ни одна из предыдущих категорий (19,7%). В течение четвертого отчетного периода наблюдались следующие характеры кровотечений (n=149; 100%): аменорея (28,2%), нечастые кровотечения (24,2%), частые кровотечения (2,7%), нерегулярные кровотечения (21,5%) ), длительные кровотечения (4,0%), нормальное менструальное кровотечение, то есть не относящееся ни к одной из предыдущих категорий (22,8%). Об изменениях характера менструальных кровотечений лишь иногда сообщали как о побочных реакциях у пациенток (см. таблицу побочных реакций).
В таблице 1 отмечены побочные реакции в соответствии с классификацией MedDRA (MedDRA SOCs), о которых сообщали во время лечения препаратом Диметрио, и их частота.
В каждой группе побочные эффекты указаны в порядке уменьшения частоты: часто (от ≥ 1/100 до < 1/10) и нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100). Частота определена на основании объединенных данных четырех клинических исследований с участием 332 пациенток (100%).
Таблица 1.
Побочные реакции, фаза III клинических исследований, N=332
|(MedDRA)
|Часто
|Нечасто
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|анемия
|Метаболизм и нарушения обмена веществ
|повышение массы тела
|снижение массы тела, повышенный аппетит
|Психические расстройства
|угнетенное настроение, нарушения сна, нервозность, снижение либидо, изменения настроения
|беспокойство, депрессия, лабильность настроения
|Со стороны нервной системы
|головная боль, мигрень
|нарушения вегетативной регуляции, нарушение внимания
|Со стороны органов зрения
|сухость глаз
|Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
|звон в ушах
|Со стороны сердца
|неспецифические циркуляторные расстройства, усиленное сердцебиение
|Со стороны сосудов
|артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|диспноэ
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|тошнота, боль в животе, метеоризм, вздутие живота, рвота
|диарея, запор, дискомфорт в брюшной полости, воспаление желудочно-кишечного тракта, гингивит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|акне, алопеция
|сухость кожи, гипергидроз, зуд, гирсутизм, онихоклазия, перхоть, дерматит, нарушение роста волос, реакции фоточувствительности, изменение пигментации
|Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани
|боль в спине
|боль в костях, мышечные судороги, боль в конечностях, ощущение тяжести в конечностях
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|инфекция мочевыводящих путей
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|дискомфорт в молочных железах, киста яичников, приливы, маточные/вагинальные кровотечения, в т.ч. кровомазание
|вагинальный кандидоз, сухость вульвы и влагалища, выделения из половых органов, боль в области малого таза, атрофический вульвовагинит, увеличение молочных желез, кистозно-фиброзные заболевания молочных желез, нагрубание молочных желез
|Общие расстройства и местные реакции
|астенические состояния, раздражительность
|отек
Также наблюдались следующие побочные реакции: персистенция фолликулов, повышение аппетита, реакции гиперчувствительности.
Другие серьезные побочные реакции наблюдались при применении стероидных половых гормонов прогестогенов (см. раздел «Особенности применения»): венозные и артериальные тромбоэмболические нарушения, артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, инсульт, новообразование молочных желез, опухоль, опухоли печени холестатическая желтуха, остеопороз (см. ниже), изменения толерантности к глюкозе или влияние на периферическую инсулинорезистентность.
Снижение минеральной плотности костной ткани
В ходе неконтролируемого клинического исследования с участием 111 пациенток подросткового возраста (в возрасте 12 — <18 лет), получавших терапию препаратом Диметиро, 103 имели измерение МПКТ. У около 72% участников исследования наблюдалось снижение МПКТ поясничного отдела позвоночника (L2 — L4) после 12 месяцев применения (см. раздел «Особенности применения»).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях в период постмаркетингового наблюдения очень важны. Это дает возможность осуществлять контроль соотношения польза/риск применения лекарственных средств. Медицинские работники должны сообщать о подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Отсутствуют особые требования по хранению лекарственного средства.
Упаковка
По 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АО "Адамед Фарма", Польша/Adamed Pharma SA, Poland.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Марш. Дж. Пилсудского 5, 95–200, Пабьянице, Польша/ul. marsz. J. Pilsudskiego 5, Pabianice, 95 — 200, Польша.