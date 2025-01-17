перед началом применения препарата необходимо компенсировать гипокалиемию, гипонатриемию или гиповолемию, если они существуют.

При длительном применении торасемида рекомендуется осуществлять регулярный контроль электролитного баланса, в частности уровня калия в сыворотке крови, особенно у пациентов, одновременно принимающих гликозиды наперстянки, ГКС, минералокортикостероиды или слабительные средства. Кроме этого, необходимо регулярно контролировать содержание глюкозы, мочевой кислоты, креатинина и липидов в крови. Торасемид следует с особой осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени, сопровождающимися циррозом и асцитом, поскольку внезапные изменения водно-электролитного баланса могут привести к печеночной коме. Терапию с применением торасемида (как и других мочегонных средств) пациентам этой группы необходимо проводить в условиях стационара. Для предупреждения гипокалиемии и метаболического ацидоза препарат следует назначать вместе с препаратами — антагонистами альдостерона или препаратами, способствующими задержке калия в организме. После применения торасемида наблюдались случаи ототоксичности (шум в ушах и потеря слуха), которые носили обратимый характер, однако прямой связи с применением препарата не установлено. При назначении диуретиков необходимо тщательно контролировать клинические симптомы нарушения электролитного баланса, гиповолемии, экстраренальной азотемии и других нарушений, которые могут проявляться в виде сухости во рту, жажды, слабости, вялости, сонливости, возбуждения, мышечной боли или судорог, миастении, гипотензии, олигурии, тахикардии, тошноты, рвоты. Избыточный диурез может стать причиной обезвоживания организма, привести к уменьшению ОЦК, тромбообразованию и эмболии, особенно у пациентов пожилого возраста.

Пациентам с нарушениями водно-электролитного баланса необходимо прекратить применение препарата и после устранения нежелательных эффектов возобновить терапию, начиная с других доз.

Вследствие того, что при лечении торасемидом может наблюдаться увеличение содержания глюкозы в крови у пациентов с латентным или явным сахарным диабетом необходимо проводить постоянную тщательную проверку метаболизма углеводов. Также необходим регулярный контроль картины крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Особенно в начале лечения пациентов пожилого возраста необходимо обращать особое внимание на появление симптомов потери электролитов и сгущения крови.

В случае отсутствия достаточного клинического опыта применения не следует назначать торасемид при наличии следующих заболеваний и состояний: подагра; аритмия, например синоатриальная блокада, AV-блокада II и III степени; патологические изменения кислотно-щелочного метаболизма; сопутствующая терапия с применением препаратов лития, аминогликозидов или цефалоспоринов; патологические изменения картины крови, например тромбоцитопения или анемия у больных без почечной недостаточности, нарушение функции почек, вызванные нефротоксичными веществами.

Применение препарата Диутор может быть причиной получения положительного результата при проведении допинг-теста. Невозможно прогнозировать влияние на состояние здоровья, если препарат Диутор применен неправильно, то есть с целью допинга, в таком случае нельзя исключить возможный вред для здоровья.

Препарат содержит менее 1 ммоль (20 мг)/дозу натрия, то есть почти свободно от натрия.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность . Достоверные данные о влиянии торасемида на эмбрион и плод у человека отсутствуют. В экспериментах на животных была продемонстрирована репродуктивная токсичность торасемида. Торасемид проникает через плацентарный барьер. В связи с вышеизложенным торасемид не рекомендуется применять в период беременности. Торасемид применяется в период беременности только по жизненным показаниям и в минимально возможной эффективной дозе. Диуретики не пригодны для стандартной схемы лечения АГ или отеков у беременных, поскольку они способны снижать перфузию плацентарного барьера и вызывать токсическое воздействие на внутриутробное развитие плода. Если торасемид применяется для лечения беременных с сердечной или почечной недостаточностью, в этом случае необходим тщательный мониторинг уровня электролитов и гематокрита, а также развития плода.

Период кормления грудью . В настоящее время не установлено, проникает ли торасемид в грудное молоко у животных или человека. Нельзя исключить риск попадания препарата в организм новорожденных/грудных детей. Поэтому применение препарата в период кормления грудью противопоказано. Если применение торасемида необходимо в этот период, кормление грудью следует прекратить.

Фертильность . Исследование влияния торасемида на фертильность у людей не проводились. В эксперименте на животных не выявлено такого влияния торасемида.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Даже при надлежащем применении торасемид может повлиять на реакцию пациента настолько, что это может в значительной степени негативно повлиять на способность управлять транспортными средствами или выполнять работу с механизмами, или выполнять работу без подстраховки. Это в значительной степени касается таких случаев, как начало лечения, повышение дозы, замена препарата или применение сопутствующей терапии. Поэтому во время применения препарата необходимо быть очень осторожными при управлении транспортными средствами или другими механизмами.