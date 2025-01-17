Диутор® раствор для инъекций (Diutor solution for injection) (367673) - инструкция по применению ATC-классификация
Диутор раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Торасемид действует как салуретик, его действие связано с угнетением почечной абсорбции ионов натрия и хлора в восходящей части петли Генле. У человека диуретический эффект быстро достигает своего максимума в течение первых 2–3 ч после в/в и перорального применения и остается постоянным в течение почти 12 ч. У здоровых добровольцев в диапазоне доз 5–100 мг наблюдалось пропорциональное дозе повышение диуреза (петлевая активность диуретика). Увеличение диуреза наблюдалось даже в тех случаях, когда другие мочегонные средства, например, диуретики тиазидного ряда, действующие дистально, уже не проявляли необходимого эффекта, например при почечной недостаточности. Благодаря такому механизму действия торасемид обусловливает уменьшение выраженности отеков.
Фармакокинетика. Связывание торасемида с белками плазмы крови составляет 99%, метаболитов М1, М3, и М5 — 86, 95 и 97% соответственно. Видимый объем распределения (Vz) составляет 16 л. В организме человека торасемид метаболизируется с образованием трех метаболитов — М1, М3, и М5. Доказательства существования других метаболитов отсутствуют. Метаболиты М1, М3, и М5 образуются в результате ступенчатого окисления присоединенной к фенильному кольцу метильной группы до карбоновой кислоты, метаболит М3 образуется в результате гидроксилирования кольца. У человека не удалось выявить метаболиты М2 и М4, которые были зафиксированы в экспериментах на животных.
Фармакокинетика торасемида и его метаболитов характеризуется линейной зависимостью. Это означает, что его Cmax в сыворотке крови и площадь под кривой содержания в сыворотке крови увеличиваются пропорционально дозе. Конечный T½ торасемида и его метаболитов у здоровых добровольцев составляет 3–4 ч. Общий клиренс торасемида — 40 мл/мин, ренальный клиренс — около 10 мл/мин. У здоровых добровольцев около 80% введенной дозы выводится в виде торасемида и его метаболитов с таким средним процентным отношением: торасемид — около 24%, М1 — около 12%, метаболит М3 — около 3%, метаболит М5 — около 41%. Основной метаболит М5 диуретическим эффектом не обладает, а на действующие метаболиты М1 и М3, вместе взятые, приходится около 10% от суммарного фармакокинетического действия. При почечной недостаточности общий клиренс и T½ торасемида не изменяются, а T½ М3 и М5 увеличивается. Однако фармакодинамические характеристики остаются неизменными, а степень тяжести почечной недостаточности на продолжительность действия не влияет. У пациентов с нарушениями функции печени или сердечной недостаточностью T½ торасемида и метаболита М5 незначительно увеличивается, а количество вещества, которое выводится с мочой, почти полностью равняется количеству, которое экскретируется у здоровых людей, поэтому накопление торасемида и его метаболитов не происходит. Торасемид и его метаболиты почти не выводятся при гемодиализе и гемофильтрации.
Показания Диутор раствор для инъекций
лечение отеков и/или выпотов, вызванных сердечной недостаточностью, если необходимо в/в применение лекарственного средства, например в случае отека легких вследствие острой сердечной недостаточности.
Применение Диутор раствор для инъекций
взрослые. Лечение начинать с приема разовой дозы 2 мл препарата Диутор, что эквивалентно 10 мг торасемида в сутки. Если эффект недостаточен, то разовую дозу можно повысить до 4 мл препарата Диутор, что эквивалентно 20 мг торасемида. Если эффекта и в этом случае будет недостаточно, можно применить кратковременную (в течение не более 3 сут) терапию с введением суточной дозы 8 мл препарата Диутор, что эквивалентно 40 мг торасемида.
Острый отек легких. Лечение нужно начинать с в/в введения разовой дозы 4 мл препарата Диутор, что эквивалентно 20 мг торасемида. В зависимости от эффекта дозу можно повторить с интервалом в 30 мин. Запрещается превышать максимальную суточную дозу 20 мл препарата Диутор, что эквивалентно 100 мг торасемида.
Р-р для инъекций вводить в/в медленно.
Запрещается вводить р-р в/а!
Вводить только чистый р-р. При длительном применении в/в введение необходимо как можно скорее заменить на пероральное применение, поскольку в/в применение препарата не рекомендуется проводить >7 сут.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Лечение таких пациентов следует проводить с осторожностью, поскольку возможно повышение концентрации торасемида в плазме крови.
Пациенты пожилого возраста. Лечение этой категории пациентов не требует специального подбора дозы. Однако соответствующие исследования относительно сравнения лечения больных пожилого и молодого возраста отсутствуют.
Дети. Безопасность и эффективность препарата у детей и подростков в возрасте до 18 лет не изучались. Применять торасемид детям и подросткам в возрасте до 18 лет не следует из-за отсутствия достаточного клинического опыта.
Противопоказания
— повышенная чувствительность к действующему веществу, препаратам сульфонилмочевины и одному из вспомогательных веществ лекарственного средства;
— почечная недостаточность с анурией;
— печеночная кома или прекома;
— артериальная гипотензия;
— гиповолемия;
— гипонатриемия;
— гипокалиемия;
— острое нарушение мочеиспускания, например вследствие гипертрофии предстательной железы;
— период кормления грудью.
Побочные эффекты
побочные реакции приведены по классам систем органов в соответствии с MedDRA со следующей частотой: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным).
Метаболизм/электролиты: часто — интенсификация метаболического алкалоза, спазмы мышц (особенно в начале лечения), повышение концентрации мочевой кислоты и глюкозы в плазме крови, а также ХС и ТГ, гипокалиемия при сопутствующей безкалиевой диете, рвоте, диарее, после чрезмерного применения слабительных средств, а также при хронической дисфункции печени; в зависимости от дозирования и продолжительности лечения возможны нарушения водного и электролитного баланса, например гиповолемия, гипокалиемия и/или гипонатриемия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко — тромбоэмболические осложнения, спутанность сознания, артериальная гипотензия, а также нарушения кровообращения и сердечной деятельности, в том числе ишемия сердца и головного мозга, что может привести, например, к аритмии, стенокардии, острому инфаркту миокарда, синкопе в связи с возможной гемоконцентрацией.
Со стороны ЖКТ: часто — различные нарушения пищеварительной системы (особенно в начале лечения), в том числе отсутствие аппетита, метеоризм, боль в желудке, тошнота, рвота, диарея, запор; очень редко — панкреатит.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: редко — повышение концентрации креатинина и мочевины в крови, позывы к мочеиспусканию. Когда происходит значительная потеря воды и электролитов, вызванная избыточным образованием мочи, особенно в начале лечения и у пациентов пожилого возраста, могут наблюдаться снижение АД, головная боль, астения и сонливость. У пациентов с расстройствами мочеиспускания (например с гипертрофией предстательной железы) повышенное образование мочи может привести к ее задержке и чрезмерному растяжению мочевого пузыря.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — печеночных ферментов (гамма-глутамилтранспептидазы) в крови.
Со стороны иммунной системы: очень редко — аллергические реакции, включая зуд, экзантему, фотосенсибилизацию, тяжелые кожные реакции. После в/в применения могут наблюдаться острые, потенциально жизнеугрожающие реакции повышенной чувствительности (анафилактический шок).
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — уменьшение количества тромбоцитов, эритроцитов и/или лейкоцитов, как результат — гемоконцентрация.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто — головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, общая слабость (особенно в начале лечения); редко — сухость во рту, неприятные ощущения в конечностях (парестезии); очень редко — нарушения зрения, звон в ушах, потеря слуха; частота неизвестна — местные реакции после инъекций.
Особые указания
перед началом применения препарата необходимо компенсировать гипокалиемию, гипонатриемию или гиповолемию, если они существуют.
При длительном применении торасемида рекомендуется осуществлять регулярный контроль электролитного баланса, в частности уровня калия в сыворотке крови, особенно у пациентов, одновременно принимающих гликозиды наперстянки, ГКС, минералокортикостероиды или слабительные средства. Кроме этого, необходимо регулярно контролировать содержание глюкозы, мочевой кислоты, креатинина и липидов в крови. Торасемид следует с особой осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени, сопровождающимися циррозом и асцитом, поскольку внезапные изменения водно-электролитного баланса могут привести к печеночной коме. Терапию с применением торасемида (как и других мочегонных средств) пациентам этой группы необходимо проводить в условиях стационара. Для предупреждения гипокалиемии и метаболического ацидоза препарат следует назначать вместе с препаратами — антагонистами альдостерона или препаратами, способствующими задержке калия в организме. После применения торасемида наблюдались случаи ототоксичности (шум в ушах и потеря слуха), которые носили обратимый характер, однако прямой связи с применением препарата не установлено. При назначении диуретиков необходимо тщательно контролировать клинические симптомы нарушения электролитного баланса, гиповолемии, экстраренальной азотемии и других нарушений, которые могут проявляться в виде сухости во рту, жажды, слабости, вялости, сонливости, возбуждения, мышечной боли или судорог, миастении, гипотензии, олигурии, тахикардии, тошноты, рвоты. Избыточный диурез может стать причиной обезвоживания организма, привести к уменьшению ОЦК, тромбообразованию и эмболии, особенно у пациентов пожилого возраста.
Пациентам с нарушениями водно-электролитного баланса необходимо прекратить применение препарата и после устранения нежелательных эффектов возобновить терапию, начиная с других доз.
Вследствие того, что при лечении торасемидом может наблюдаться увеличение содержания глюкозы в крови у пациентов с латентным или явным сахарным диабетом необходимо проводить постоянную тщательную проверку метаболизма углеводов. Также необходим регулярный контроль картины крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Особенно в начале лечения пациентов пожилого возраста необходимо обращать особое внимание на появление симптомов потери электролитов и сгущения крови.
В случае отсутствия достаточного клинического опыта применения не следует назначать торасемид при наличии следующих заболеваний и состояний: подагра; аритмия, например синоатриальная блокада, AV-блокада II и III степени; патологические изменения кислотно-щелочного метаболизма; сопутствующая терапия с применением препаратов лития, аминогликозидов или цефалоспоринов; патологические изменения картины крови, например тромбоцитопения или анемия у больных без почечной недостаточности, нарушение функции почек, вызванные нефротоксичными веществами.
Применение препарата Диутор может быть причиной получения положительного результата при проведении допинг-теста. Невозможно прогнозировать влияние на состояние здоровья, если препарат Диутор применен неправильно, то есть с целью допинга, в таком случае нельзя исключить возможный вред для здоровья.
Препарат содержит менее 1 ммоль (20 мг)/дозу натрия, то есть почти свободно от натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Достоверные данные о влиянии торасемида на эмбрион и плод у человека отсутствуют. В экспериментах на животных была продемонстрирована репродуктивная токсичность торасемида. Торасемид проникает через плацентарный барьер. В связи с вышеизложенным торасемид не рекомендуется применять в период беременности. Торасемид применяется в период беременности только по жизненным показаниям и в минимально возможной эффективной дозе. Диуретики не пригодны для стандартной схемы лечения АГ или отеков у беременных, поскольку они способны снижать перфузию плацентарного барьера и вызывать токсическое воздействие на внутриутробное развитие плода. Если торасемид применяется для лечения беременных с сердечной или почечной недостаточностью, в этом случае необходим тщательный мониторинг уровня электролитов и гематокрита, а также развития плода.
Период кормления грудью. В настоящее время не установлено, проникает ли торасемид в грудное молоко у животных или человека. Нельзя исключить риск попадания препарата в организм новорожденных/грудных детей. Поэтому применение препарата в период кормления грудью противопоказано. Если применение торасемида необходимо в этот период, кормление грудью следует прекратить.
Фертильность. Исследование влияния торасемида на фертильность у людей не проводились. В эксперименте на животных не выявлено такого влияния торасемида.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Даже при надлежащем применении торасемид может повлиять на реакцию пациента настолько, что это может в значительной степени негативно повлиять на способность управлять транспортными средствами или выполнять работу с механизмами, или выполнять работу без подстраховки. Это в значительной степени касается таких случаев, как начало лечения, повышение дозы, замена препарата или применение сопутствующей терапии. Поэтому во время применения препарата необходимо быть очень осторожными при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
торасемид усиливает действие других антигипертензивных средств, в частности ингибиторов АПФ, что может вызвать чрезмерное снижение АД при их одновременном применении. При одновременном применении торасемида с препаратами дигиталиса дефицит калия, вызванный применением торасемида, может привести к повышению частоты и увеличению выраженности побочного действия обоих препаратов. Торасемид может снижать эффективность противодиабетических средств. Пробенецид и НПВП (например индометацин, ацетилсалициловая кислота) могут тормозить диуретическое и гипотензивное действие торасемида. При лечении салицилатами в высоких дозах торасемид может повышать их токсическое действие на ЦНС. Торасемид, особенно в высоких дозах, может усилить ототоксическое и нефротоксическое действие аминогликозидных антибиотиков, например канамицина, гентамицина, тобрамицина, и цитостатиков — активных производных платины, а также нефротоксическое действие цефалоспоринов. Торасемид может усиливать действие теофиллина, а также влияние курареподобных лекарственных средств. Слабительные средства, а также минерало- и глюкокортикостероиды могут усилить потерю калия, обусловленную торасемидом. При одновременном применении торасемида и препаратов лития возможно повышение концентрации лития в плазме крови, что может вызвать усиление влияния и увеличение выраженности побочных эффектов лития. Торасемид может уменьшать выраженность сосудосуживающего действия катехоламинов, например эпинефрина и норэпинефрина. При одновременном применении с холестирамином могут снижаться всасывание торасемида и, соответственно, его ожидаемая эффективность.
Передозировка
типичная симптоматика неизвестна. При передозировке могут возникнуть выраженное увеличение диуреза, в том числе повышается риск выраженной потери воды и электролитов, сонливость, аментивный синдром (одна из форм нарушения сознания), симптоматическая артериальная гипотензия, сердечно-сосудистая недостаточность и нарушения со стороны пищеварительной системы.
Лечение передозировки. Специфический антидот неизвестен. Симптомы интоксикации исчезают, как правило, при снижении дозы и отмене лекарственного средства и при соответствующем замещении жидкости и электролитов (следует проводить контроль!). Торасемид не выводится из крови с помощью гемодиализа.
Лечение при гиповолемии: восполнение объема жидкости.
Лечение при гипокалиемии: назначение препаратов калия.
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности: придать пациенту горизонтальное положение и при необходимости — назначить симптоматическую терапию.
Анафилактический шок (неотложные меры): при первом появлении кожных реакций (таких как крапивница или гиперемия кожи), возбужденного состояния пациента, головной боли, повышенного потоотделения, тошноты, цианоза проводят катетеризацию вены; пациенту придают горизонтальное положение, обеспечивают свободное поступление воздуха, назначают кислород. При необходимости вводят эпинефрин, замещающие р-ры, ГКС.
Несовместимость. Препарат Диутор нельзя смешивать с другими лекарственными средствами для проведения в/в инъекций и/или инфузий.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.