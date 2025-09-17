Аллерсет (Allercet) (367671) - инструкция по применению ATC-классификация
Аллерсет инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: левоцетиризина дигидрохлорид;
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит левоцетиризина дигидрохлорида 5 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (Pharmatose 200M), целлюлоза микрокристаллическая (Avicel PH 102), лактозы моногидрат (Super Tab 11SD), кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат;
состав пленочного покрытия: Опадрай Y-1–7000 белый (гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), макрогол).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого цвета, с гравировкой «I» и «12» с одной стороны и разделительной чертой с другой стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антигистаминные средства для системного применения. Производные пиперазина. Код АТС R06A Е09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Левоцетиризин — это активный стабильный R-энантиомер цетиризина, который относится к группе конкурентных антагонистов гистамина. Фармакологическое действие обусловлено блокированием Н1-рецепторов. Сродство с Н1-гистаминовыми рецепторами у левоцетиризина в 2 раза выше, чем у цетиризина. Левоцетиризин влияет на гистаминзависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и подавляет течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противоаллергическое, противовоспалительное действие, почти не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия.
Фармакокинетика.
Фармакокинетические параметры левоцетиризина имеют линейную зависимость и не зависят от дозы и времени и имеют низкую вариабельность у разных пациентов. Фармакокинетический профиль при введении единого энантиомера такой же, как и при применении цетиризина. В процессе абсорбции или выведения не наблюдается хиральной инверсии.
Абсорбция
Препарат после перорального применения быстро и интенсивно поглощается. Степень всасывания препарата не зависит от дозы и не изменяется с принятием пищи, но максимальная концентрация (Сmax) препарата уменьшается и достигается позже. Биодоступность составляет 100%.
Действие препарата развивается через 12 минут после приема однократной дозы у 50% больных, а через 0,5–1 час — у 95% больных. У взрослых Сmах в сыворотке крови достигается через 50 минут после однократного приема внутрь терапевтической дозы. Равновесная концентрация в крови достигается после 2 дней приема препарата. Сmах составляет 270 нг/мл после однократного применения и 308 нг/мл после повторного применения дозы 5 мг 1 раз в сутки.
Распределение
Отсутствует информация относительно распределения препарата в тканях человека, а также о проникновении левоцетиризина через гематоэнцефалический барьер. В исследованиях на животных наибольшая концентрация зафиксирована в печени и почках, а самая низкая — в тканях центральной нервной системы (ЦНС). Распределение левоцетиризина ограничено, так как объем распределения составляет 0,4 л/кг. Связывание с белками плазмы крови человека — 90%.
Метаболизм
В организме человека уровень метаболизма составляет менее 14% от дозы левоцетиризина, поэтому различие в результате генетического полиморфизма или сопутствующего приема ферментных ингибиторов, как ожидается, будет незначительным. Процесс метаболизма включает ароматическую оксидацию, N- и О-деалкилирования и сообщения с таурином. Деалкирование происходит прежде всего при участии цитохрома CYP 3А4, тогда как в процессе ароматического окисления участвуют многочисленные и/или неопределенные изоформы CYP. Левоцетиризин не влияет на активность цитохромных изоферментов 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4 в концентрациях, значительно превышающих максимальные, после перорального применения дозы 5 мг. Учитывая низкую степень метаболизма и отсутствие способности к подавлению метаболизма, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами (и наоборот) маловероятно.
Выведение
Экскреция препарата происходит двумя путями: за счет клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. Период полувыведения препарата из плазмы крови у взрослых (Т ½) составляет 7,9 + 1,9 часа. Т ½ препарата у детей младшего возраста короче. Средний очевидный общий клиренс у взрослых — 0,63 мл/мин/кг. В основном выведение левоцетиризина и его метаболитов из организма с мочой (выводится в среднем 85,4% дозы препарата). С калом выводится только 12,9% дозы препарата.
Особые популяции.
Нарушение функции почек
Очевидный клиренс левоцетиризина коррелирует с клиренсом креатинина, поэтому пациентам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек рекомендуется подбирать интервалы между приемами левоцетиризина с учетом клиренса креатинина. При анурии у пациентов с терминальной стадией заболевания почек общий клиренс уменьшается примерно на 80% по сравнению с общим клиренсом у лиц без таких нарушений. Количество левоцетиризина, что выводится при стандартной 4-часовой процедуре гемодиализа, составила <10%.
Показания
Симптоматическое лечение аллергического ринита (в том числе круглогодичного аллергического ринита) и крапивницы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к левоцетиризину, цетиризину, гидроксизину и к любым другим производным пиперазина или к любому другому из вспомогательных веществ препарата.
Тяжелая форма хронической почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин).
Редкие наследственные заболевания непереносимости галактозы, лактазная недостаточность или нарушение усвоения глюкозы и галактозы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования взаимодействия левоцетиризина (в т.ч. с индукторами CYP3A4) не проводили. Исследование взаимодействия цетиризина (соединение рацемата) показали, что при одновременном применении с антипирином, азитромицином, циметидином, диазепамом, эритромицином, глипизидом, кетоконазолом или псевдоэфедрином не было выявлено клинически значимых неблагоприятных эффектов. При совместном применении с теофиллином (400 мг в сутки) в исследовании многократного применения наблюдалось небольшое снижение (на 16%) клиренса цетиризина (распределение теофиллина не менялось). При исследовании многократного введения ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) и цетиризина (10 мг в сутки) экспозиция цетиризина увеличивалась примерно на 40%, тогда как распределение ритонавира при одновременном применении цетиризина несколько менялось (-11%).
Нет данных по усилению эффекта седативных средств при применении в терапевтических дозах, но следует избегать применения седативных средств во время приема препарата.
Прием пищи не влияет на степень всасывания препарата, но одновременное употребление пищи снижает скорость абсорбции.
Одновременное применение цетиризина или левоцетиризина с алкоголем или другими депрессантами ЦНС у чувствительных пациентов может вызвать дополнительное снижение внимания и способности к выполнению работы.
Особенности применения
Препарат следует с осторожностью применять пациентам с хронической почечной недостаточностью (требуется коррекция режима дозирования) и пациентам пожилого возраста с почечной недостаточностью (возможно снижение клубочковой фильтрации). Во время применения препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
При назначении препарата пациентам с факторами, провоцирующими задержку мочи (например, травмами спинного мозга, гиперплазией предстательной железы), необходимо принимать во внимание, что левоцетиризин увеличивает риск задержки мочи.
Левоцетиризин следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией и риском возникновения судорог, поскольку его применение может привести к усилению приступа.
Антигистаминные препараты подавляют ответ на кожную аллергическую пробу, прием препарата необходимо прекратить за 3 дня до ее проведения (период выведения).
Возможно появление зуда после отмены левоцетиризина, даже если этот симптом не присутствовал до начала лечения. Симптом может исчезнуть самостоятельно. В некоторых случаях симптом может быть интенсивным и может возникнуть потребность в повторном лечении. Симптом должен исчезнуть после начала повторного лечения.
Препарат в виде таблеток не применять детям в возрасте младше 6 лет, поскольку эта лекарственная форма не позволяет проводить необходимую коррекцию режима дозирования. Данной категории пациентов рекомендуется назначать левоцетиризин в лекарственной форме, назначаемой для применения в педиатрии.
При установлении непереносимости некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Препарат назначать взрослым и детям в возрасте старше 6 лет.
Рекомендуемые дозы
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет суточная доза составляет 5 мг (1 таблетка, покрытая оболочкой) 1 раз в сутки.
Пациенты пожилого возраста
Пациентам пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекция дозы препарата не требуется.
Коррекция дозы рекомендуется пациентам пожилого возраста с нарушениями функции почек умеренной и тяжелой степени (см. раздел «Почечная недостаточность»).
Почечная недостаточность
Пациентам с нарушениями функции почек расчет дозы необходимо проводить с учетом степени нарушения функции почек (КК) в соответствии с таблицей, приведенной ниже.
Для этого нужно определить клиренс креатинина (КЛкр) пациента в мл/мин по содержанию креатинина в сыворотке крови (мг/дл), используя следующую формулу:
КЛкр = (140 — возраст (годы)) × масса тела (кг) / 72 × креатинин сыворотки (мг/дл) (× 0,85 для женщин).
Коррекция дозы для пациентов с нарушениями функции почек
|Функция почек
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза и количество приемов
|Нормальна функция почек
|≥80
|5 мг 1 раз в сутки
|Нарушения легкой степени
|50−79
|5 мг 1 раз в сутки
|Нарушения умеренной степени
|30−49
|5 мг 1 раз в 2 суток
|Нарушения тяжелой степени
|<30
|5 мг 1 раз в 3 суток
Терминальная стадия заболевания почек
Пациенты, находящиеся на диализе
|<10
|Протипоказано
Детям с нарушениями функции почек дозу следует корректировать индивидуально, с учетом почечного клиренса пациента и его массы тела.
Специфических данных по применению детям с нарушениями функции почек нет.
Печеночная недостаточность
Пациентам с печеночной недостаточностью коррекция режима дозирования не требуется. Пациентам с печеночной и почечной недостаточностью следует корректировать режим дозирования в соответствии с приведенной выше таблицы.
Педиатрическая популяция
Дети в возрасте 6 — 12 лет: рекомендуемая суточная доза — 5 мг (1 таблетка, покрытая оболочкой).
Для детей в возрасте 2 — 6 лет невозможно корректировать дозы препарата в данной лекарственной форме.
Рекомендуется назначать левоцетиризин в лекарственной форме, подходящей для применения в педиатрии.
Способ применения
Принимать таблетку внутрь, независимо от приема пищи. Таблетку необходимо глотать целиком, запивая небольшим количеством воды. Рекомендуется применять суточную дозу за один прием.
Длительность применения
Пациентов с периодическим аллергическим ринитом (длительность проявления симптомов заболевания составляет менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в году) следует лечить в соответствии с течения заболевания и анамнеза: лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и можно восстановить снова при повторном возникновении симптомов. В случае устойчивого аллергического ринита (длительность проявления симптомов заболевания составляет более 4 дней в неделю или более 4 недель в году) в период контакта с аллергенами пациенту может быть предложена постоянная терапия. Существует клинический опыт применения левоцетиризина в течение не менее 6-месячного периода лечения. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года (данные доступны по клиническим исследованиям при применении рацемата).
Дети
Препарат в виде таблеток не применять детям в возрасте младше 6 лет, поскольку эта лекарственная форма не позволяет проводить необходимую коррекцию режима дозирования. Данной категории пациентов рекомендуется назначать левоцетиризин в лекарственной форме, подходящей для применения в педиатрии.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, включая анафилаксию.
Со стороны обмена веществ и питания: повышенный аппетит.
Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль, повышенная утомляемость, слабость, астения, судороги, парестезия, головокружение, обморок, тремор, дисгевзия.
Со стороны психики: нарушение сна, возбуждение, галлюцинации, депрессия, агрессия, бессонница, суицидальные мысли, кошмарные сновидения.
Со стороны сердца: усиленное сердцебиение, тахикардия.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, нечеткость зрения, неконтролируемые круговые движения глазных яблок.
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: дизурия, задержка мочи.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, рвота, запор, сухость во рту, тошнота, боль в животе.
Со стороны кожи и подкожных тканей: ангионевротический отек, устойчивая медикаментозная сыпь, зуд, сыпь, крапивница.
Со стороны костно-мышечной системы, соединительной ткани и костей: миалгия, артралгия.
Общие нарушения: отек.
Результаты исследований: увеличение массы тела, отклонения функции печени от нормы.
Описание отдельных побочных реакций.
Сообщалось о зуд после отмены левоцетиризина.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 1 или по 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД/MICRO LABS LIMITED.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Участок №. S.155 — S.159 и N1, Промышленная зона Верна, Фаза III и Фаза IV, Верна Салкетт, In-403722, Индия/PLOT NO. S.155 TO S.159 & N1 VERNA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE III & PHASE IV, VERNA SALCETTE, IN-403722, India.