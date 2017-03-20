Ад-М-Биолек (Ad-M-Biolek) (3676) - инструкция по применению ATC-классификация
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Цена в городе Киев
По рецепту
Производитель
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
2 дозы
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/15846/01/01 от 20.03.2017
Ад-М-Биолек инструкция по применению
Характеристика
АД-М анатоксин содержит очищенный дифтерийный анатоксин, адсорбированный на гидроксиде алюминия. Препарат содержит в 1 мл 10 флоккулирующих единиц дифтерийного анатоксина. Консервант — мертиолят в концентрации 0,01%.
При введении согласно утвержденной схеме формирует специфический иммунитет против дифтерии.