АД-М анатоксин содержит очищенный дифтерийный анатоксин, адсорбированный на гидроксиде алюминия. Препарат содержит в 1 мл 10 флоккулирующих единиц дифтерийного анатоксина. Консервант — мертиолят в концентрации 0,01%.

При введении согласно утвержденной схеме формирует специфический иммунитет против дифтерии.