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Ангиотрол (Angiotrol) (367482) - инструкция по применению Диетические добавки

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Ангиотрол (Angiotrol)
Цена в городе Киев
от 282,96 грн
Без рецепта
30 шт, 500 мг от 282,96 грн
В наличии в 9 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного