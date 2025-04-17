Винница (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
393,70
Экономия при брони: -53,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
384,60
Экономия при брони: -44,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
394,40
Экономия при брони: -54,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 37 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
384,60
Экономия при брони: -44,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
259,13
Экономия при брони: -32,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
384,60
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
259,13
Экономия при брони: -32,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 37 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
390,20
Экономия при брони: -50,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
259,13
Экономия при брони: -32,28 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Ангиотрол™ капсулы 500 мг №30
ХЕЛС ИНСАЙТ
325,40 грн