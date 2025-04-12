Но-Шпа® Комфорт (No-Spa® Comfort)
Но-Шпа ® Комфорт инструкция по применению
Состав
действующее вещество: дротаверин;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит дротаверина гидрохлорида 40 мг;
вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, повидон К25, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат;
оболочка таблетки: спирт поливиниловый, частично гидролизованный; тальк; титана диоксид (Е 171); макрогол 4000; лецитин соевый; хинолиновый желтый алюминиевый лак (E104); железа оксид желтый (E 172).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: круглые выпуклые таблетки, покрытые плёночной оболочкой, желтого цвета с гравировкой «spa» с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Код ATС А03А D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дротаверин — производная изохинолина, оказывающая спазмолитическое действие непосредственно на гладкую мускулатуру путем угнетения действия фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV), приводя к увеличению концентрации цАМФ и благодаря инактивации легкой цепочки киназы миозина (MLCK) — к расслаблению гладкой мышцы.
In vitro дротаверин ингибирует действие фермента ФДЭ IV и не влияет на действие изоферментов фосфодиэстеразы III (ФДЭ III) и фосфодиэстеразы V (ФДЭ V). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому выборочные ингибиторы этого фермента могут быть полезны для лечения болезней, сопровождающихся гиперподвижностью, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.
В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизуется в основном изоферментом ФДЭ III, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, не имеющим значительных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы и не оказывает сильного терапевтического действия на эту систему.
Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем, независимо от типа их автономной иннервации.
Он усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.
Действие дротаверина сильнее действия папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является также то, что в отличие от папаверина после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта как стимуляция дыхания.
Фармакокинетика.
Всасывание
Дротаверин быстро абсорбируется как после перорального, так и парентерального применения.
Распределение
Дротаверин имеет высокую степень связывания с альбумином (95–98%), альфа- и бета-глобулинами плазмы крови. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 45–60 минут после перорального применения.
Биотрансформация
После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровообращение в неизмененном виде.
Метаболизируется в печени.
Выведение
Полупериод биологического существования составляет 8–10 часов.
Через 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, около 50% выводится с мочой и около 30% — с калом. В основном, дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененной форме в моче не обнаруживается.
Показания
С лечебной целью при:
− спазмах гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, папиллит;
− спазмах гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиаз, уретролитиае, пиелит, цистит, тенезмах мочевого пузыря.
Как вспомогательное лечение при:
− спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и/или пилороспазме, энтерите, колите, спастическом колите с запором и синдроме раздраженного кишечника, сопровождающийся метеором;
− головной боли напряжения;
− гинекологических заболеваниях (дисменорея).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к дротаверину или любому компоненту препарата. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).
Способ применения и дозы
Взрослые: обычная средняя доза составляет 120–240 мг/сут в 2–3 приема.
Дети:
в возрасте 6–12 лет: максимальная суточная доза составляет 80 мг (разделенная на 2 приема);
в возрасте старше 12 лет: максимальная суточная доза составляет 160 мг (разделенная на 2–4 приема).
Особые категории пациентов: пациенты с почечной или печеночной недостаточностью или пациенты пожилого возраста не нуждаются в коррекции дозы.
Дети
Детям в возрасте младше 6 лет применение препарата противопоказано.
Применение дротаверина детям не оценивалось в клинических исследованиях.
Побочные реакции
Побочные реакции, которые наблюдались во время клинических исследований и, возможно, были вызваны дротаверином, распределены по системам органов и частоте возникновения: очень распространенные (>1/10), распространенные (>1/100, <1/10), нераспространенные (> 1/1000, < 1/100), единичные (> 1/10000, < 1/1000), крайне единичные (< 1/10000), частота неизвестна (не может быть оценена на основе доступных данных).
Со стороны иммунной системы. Единичные: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию кожи, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы. Единичные: учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия.
Со стороны нервной системы. Единичные: головная боль, головокружение, бессонница.
Со стороны пищеварительной системы. Единичные: тошнота, запор, рвота.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Блистер (PVC/PVDC/Alu): хранить в недоступном для детей месте при температуре ниже 30 °С.
Упаковка
№ 24: по 24 таблетки в блистере из PVC/PVDC/Alu, по 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических Продуктов Прайвит Ко. Лтд. Предприятие 2 (предприятие Верешедьхаз).
Заявитель
ООО «Опелла Хелскеа Украина», Украина.