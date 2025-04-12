Фармакодинамика.

Дротаверин — производная изохинолина, оказывающая спазмолитическое действие непосредственно на гладкую мускулатуру путем угнетения действия фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV), приводя к увеличению концентрации цАМФ и благодаря инактивации легкой цепочки киназы миозина (MLCK) — к расслаблению гладкой мышцы.

In vitro дротаверин ингибирует действие фермента ФДЭ IV и не влияет на действие изоферментов фосфодиэстеразы III (ФДЭ III) и фосфодиэстеразы V (ФДЭ V). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому выборочные ингибиторы этого фермента могут быть полезны для лечения болезней, сопровождающихся гиперподвижностью, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.

В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизуется в основном изоферментом ФДЭ III, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, не имеющим значительных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы и не оказывает сильного терапевтического действия на эту систему.

Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем, независимо от типа их автономной иннервации.

Он усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.

Действие дротаверина сильнее действия папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является также то, что в отличие от папаверина после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта как стимуляция дыхания.

Фармакокинетика.

Всасывание

Дротаверин быстро абсорбируется как после перорального, так и парентерального применения.

Распределение

Дротаверин имеет высокую степень связывания с альбумином (95–98%), альфа- и бета-глобулинами плазмы крови. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 45–60 минут после перорального применения.

Биотрансформация

После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровообращение в неизмененном виде.

Метаболизируется в печени.

Выведение

Полупериод биологического существования составляет 8–10 часов.

Через 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, около 50% выводится с мочой и около 30% — с калом. В основном, дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененной форме в моче не обнаруживается.