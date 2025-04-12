Дротаверин

Но-Шпа® Комфорт (No-Spa® Comfort)

Но-Шпа® Комфорт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг блистер №24
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Опелла Хелскеа Украина
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
40 мг
Количество штук в упаковке
24 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/15328/01/01 от 08.11.2017
Международное название

Но-Шпа ® Комфорт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: дротаверин;

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит дротаверина гидрохлорида 40 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, повидон К25, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат;

оболочка таблетки: спирт поливиниловый, частично гидролизованный; тальк; титана диоксид (Е 171); макрогол 4000; лецитин соевый; хинолиновый желтый алюминиевый лак (E104); железа оксид желтый (E 172).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые выпуклые таблетки, покрытые плёночной оболочкой, желтого цвета с гравировкой «spa» с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Код ATС А03А D02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Дротаверин — производная изохинолина, оказывающая спазмолитическое действие непосредственно на гладкую мускулатуру путем угнетения действия фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV), приводя к увеличению концентрации цАМФ и благодаря инактивации легкой цепочки киназы миозина (MLCK) — к расслаблению гладкой мышцы.

In vitro дротаверин ингибирует действие фермента ФДЭ IV и не влияет на действие изоферментов фосфодиэстеразы III (ФДЭ III) и фосфодиэстеразы V (ФДЭ V). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому выборочные ингибиторы этого фермента могут быть полезны для лечения болезней, сопровождающихся гиперподвижностью, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.

В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизуется в основном изоферментом ФДЭ III, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, не имеющим значительных побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы и не оказывает сильного терапевтического действия на эту систему.

Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем, независимо от типа их автономной иннервации.

Он усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.

Действие дротаверина сильнее действия папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является также то, что в отличие от папаверина после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта как стимуляция дыхания.

Фармакокинетика.

Всасывание

Дротаверин быстро абсорбируется как после перорального, так и парентерального применения.

Распределение

Дротаверин имеет высокую степень связывания с альбумином (95–98%), альфа- и бета-глобулинами плазмы крови. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 45–60 минут после перорального применения.

Биотрансформация

После первичного метаболизма 65% введенной дозы поступает в кровообращение в неизмененном виде.

Метаболизируется в печени.

Выведение

Полупериод биологического существования составляет 8–10 часов.

Через 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, около 50% выводится с мочой и около 30% — с калом. В основном, дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененной форме в моче не обнаруживается.

Показания

С лечебной целью при:

− спазмах гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит, перихолецистит, холангит, папиллит;

− спазмах гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиаз, уретролитиае, пиелит, цистит, тенезмах мочевого пузыря.

Как вспомогательное лечение при:

− спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и/или пилороспазме, энтерите, колите, спастическом колите с запором и синдроме раздраженного кишечника, сопровождающийся метеором;

− головной боли напряжения;

− гинекологических заболеваниях (дисменорея).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к дротаверину или любому компоненту препарата. Тяжелая печеночная, почечная или сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).

Способ применения и дозы

Взрослые: обычная средняя доза составляет 120–240 мг/сут в 2–3 приема.

Дети:

в возрасте 6–12 лет: максимальная суточная доза составляет 80 мг (разделенная на 2 приема);

в возрасте старше 12 лет: максимальная суточная доза составляет 160 мг (разделенная на 2–4 приема).

Особые категории пациентов: пациенты с почечной или печеночной недостаточностью или пациенты пожилого возраста не нуждаются в коррекции дозы.

Дети

Детям в возрасте младше 6 лет применение препарата противопоказано.

Применение дротаверина детям не оценивалось в клинических исследованиях.

Побочные реакции

Побочные реакции, которые наблюдались во время клинических исследований и, возможно, были вызваны дротаверином, распределены по системам органов и частоте возникновения: очень распространенные (>1/10), распространенные (>1/100, <1/10), нераспространенные (> 1/1000, < 1/100), единичные (> 1/10000, < 1/1000), крайне единичные (< 1/10000), частота неизвестна (не может быть оценена на основе доступных данных).

Со стороны иммунной системы. Единичные: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию кожи, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость.

Со стороны сердечно-сосудистой системы. Единичные: учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия.

Со стороны нервной системы. Единичные: головная боль, головокружение, бессонница.

Со стороны пищеварительной системы. Единичные: тошнота, запор, рвота.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Блистер (PVC/PVDC/Alu): хранить в недоступном для детей месте при температуре ниже 30 °С.

Упаковка

№ 24: по 24 таблетки в блистере из PVC/PVDC/Alu, по 1 блистеру в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических Продуктов Прайвит Ко. Лтд. Предприятие 2 (предприятие Верешедьхаз).

Заявитель

ООО «Опелла Хелскеа Украина», Украина.