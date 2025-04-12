Но-Шпа® форте (No-Spa® forte)
Но-Шпа ® форте инструкция по применению
Состав
действующее вещество: дротаверин;
1 таблетка содержит дротаверина гидрохлорида 80 мг;
вспомогательные вещества: магния стеарат, тальк, повидон, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: выпуклые продолговатые таблетки желтого цвета с зеленоватым или оранжевым оттенком; с одной стороны есть маркировка «NOSPA», с другой — линия разделения.
Длина таблетки около 13 мм, ширина около 6 мм, высота около 3,8 мм.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах. Код ATС А03А D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дротаверин — производное изохинолина — оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру путем угнетения действия фермента фосфодиэстеразы IV (ФДЭ IV), что приводит к увеличению концентрации цАМФ и благодаря инактивации легкой цепи киназы миозина (MLCK) приводит к расслаблению гладкой мышцы.
In vitro дротаверин ингибирует действие фермента ФДЭ IV и не ингибирует изоферменты фосфодиэстеразы III (ФДЭ III) и фосфодиэстеразы V (ФДЭ V). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому выборочные ингибиторы этого фермента могут быть полезны для лечения заболеваний, сопровождающихся гиперподвижностью, а также различных заболеваний, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.
В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизуется в основном изоферментом ФДЭ III, поэтому дротаверин является эффективным спазмолитическим средством, не имеющим значительных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и сильного терапевтического воздействия на эту систему.
Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Дротаверин действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем, независимо от типа их автономной иннервации.
Средство усиливает кровоток в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.
Действие дротаверина сильнее действия папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он меньше связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является то, что, в отличие от папаверина, после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта, как стимуляция дыхания.
Фармакокинетика.
Дротаверин быстро и полностью абсорбируется после перорального применения. В большой степени (95–98%) связывается с белками плазмы крови, особенно с альбумином, гамма- и бета-глобулинами. Максимальная концентрация достигается в течение 45–60 мин после перорального применения. После первичного метаболизма 65% принятой дозы поступает в кровообращение в неизмененном виде.
Метаболизируется в печени. Период полувыведения составляет 8 — 10 часов.
За 72 часа дротаверин практически полностью выводится из организма, более 50% выводится с мочой и около 30% — с калом. В основном, дротаверин выводится в форме метаболитов, в неизмененной форме в моче не обнаруживается.
Показания
С терапевтической целью при:
- спазмах гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта: холецистолитиазе, холангиолитиазе, холецистите, перихолецистите, холангите, папиллите;
- спазмах гладкой мускулатуры при заболеваниях мочевого тракта: нефролитиазе, уретеролитиазе, пиелите, цистите, тенезмах мочевого пузыря.
Как вспомогательная терапия при:
- спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, кардио- и/или пилороспазме, энтерите, колите, спастическом колите с запором и синдроме раздраженного кишечника, который сопровождается метеоризмом;
- головной боли напряжения;
- гинекологических заболеваниях (дисменорея).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к дротаверину или к компонентам препарата. Тяжелая печеночная или почечная недостаточность. Сердечная недостаточность (синдром малого сердечного выброса).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ингибиторы фосфодиэстеразы (НО-ШПА® форте, папаверин) снижают антипаркинсонический эффект леводопы.
Следует с осторожностью применять препарат НО-ШПА® форте одновременно с леводопой, поскольку антипаркинсонический эффект последней уменьшается, а ригидность и тремор усиливаются.
Особенности применения
Применять с особой осторожностью при артериальной гипотензии. Клинические исследования с дротаверином с участием детей не проводились.
Одна таблетка препарата НО-ШПА® форте содержит 104 мг лактозы. При применении в соответствии с рекомендованными дозами в организм может поступить до 156 мг лактозы за 1 прием, что может привести к жалобам со стороны желудочно-кишечного тракта у пациентов с непереносимостью лактозы.
Не применять для лечения больных с дефицитом лактазы, галактоземией или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Способ применения и дозы
Таблетку НО-ШПА® форте можно делить пополам.
Взрослые: обычная средняя доза составляет 120–240 мг/сут в 2–3 приема.
Дети в возрасте старше 12 лет: в случае необходимости по назначению врача максимальная суточная доза составляет 160 мг (по 1/2 таблетки 2–4 раза в сутки).
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Применение препарата для лечения детей в возрасте младше 12 лет противопоказано. Применение дротаверина детям не оценивалось в клинических исследованиях.
Побочные реакции
Побочные действия, которые наблюдались во время клинических исследований и, возможно, были вызваны дротаверином, распределены по системе органов и частоте возникновения: очень распространенные (>1/10), распространенные (>1/100, <1/10), нераспространенные (> 1/1000, <1/100), единичные (> 1/10000, <1/1000), крайне единичные (<1/10000).
Со стороны иммунной системы. Единичные: аллергические реакции включая ангионевротический отек, крапивницу, сыпь, зуд, гиперемию кожи, лихорадку, озноб, повышение температуры тела, слабость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы. Единичные: учащенное сердцебиение, артериальная гипотензия.
Со стороны нервной системы. Единичные: головные боли, головокружение, бессонница.
Со стороны желудочно-кишечного тракта. Единичные: тошнота, запор, рвота.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
№10: по 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.
№24: по 24 таблетки в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических Продуктов Прайвит Ко. Лтд. Предприятие 2 (предприятие Верешедьхаз).
Санофи-Авентис Сп. с о.о.
Заявитель
ООО «Опелла Хелскеа Украина», Украина.