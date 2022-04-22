Виракса (Viraxa) (366665) - инструкция по применению ATC-классификация
Виракса инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. При пероральном применении фамцикловир быстро превращается в пенцикловир, который активен в отношении вирусов Herpes simplex 1-го и 2-го типа и Varicella zoster, а также вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.
Пенцикловир попадает в инфицированные вирусом клетки, где под действием вирусной тимидинкиназы быстро превращается в монофосфат, который, в свою очередь, с участием клеточных ферментов превращается в трифосфат. Пенцикловира трифосфат находится в инфицированных вирусами клетках более 12 ч, подавляя в них синтез вирусной ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и репликацию вирусов. T½ пенцикловира трифосфата в клетках, пораженных вирусами Varicella zoster, Herpes simplex 1-го и 2-го типа, составляет 9; 10 и 20 ч соответственно. Концентрация пенцикловира трифосфата в неинфицированных клетках не превышает минимальную обусловленную, поэтому в терапевтических концентрациях пенцикловир не влияет на неинфицированные клетки. Вероятность его токсического действия слишком низкая, и для неинфицированных клеток маловероятны повреждения терапевтическими концентрациями пенцикловира.
Пенцикловир активен в отношении недавно выявленных устойчивых к ацикловиру штаммов вируса Herpes simplex с измененной ДНК-полимеразой.
Частота возникновения резистентности к фамцикловиру (пенцикловиру) не превышает 0,3% у пациентов с нормальным иммунитетом, а у пациентов с нарушенным иммунитетом — 0,19%. Резистентность проявлялась только в начале лечения и не развивалась в процессе лечения или после его окончания.
У пациентов с опоясывающим герпесом существенно уменьшаются выраженность и длительность постгерпетической невралгии.
У пациентов с нарушенным иммунитетом в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) фамцикловир в дозе 500 мг 2 р/сут уменьшает число дней выделения вируса Herpes simplex (как с клиническими проявлениями, так и без них).
Фармакокинетика. При пероральном применении фамцикловир быстро и эффективно абсорбируется и превращается в активное антивирусное соединение пенцикловир.
Биодоступность пенцикловира — 77%. Повышение концентрации пенцикловира в плазме крови происходит параллельно с повышением разовой дозы фамцикловира в диапазоне 125–1000 мг. Cmax пенцикловира после приема внутрь 125; 250 или 500 мг фамцикловира достигается в среднем через 45 мин и составляет 0,8; 1,6 и 3,3 мкг/мл соответственно. В других исследованиях Cmax пенцикловира после приема внутрь 250; 500 или 1000 мг фамцикловира составляла 1,5; 3,2 и 5,8 мкг/мл соответственно.
Системная биодоступность (AUC) пенцикловира не зависит от времени приема пищи. AUC пенцикловира при однократном приеме фамцикловира и при разделении суточной дозы фамцикловира на 2 или 3 приема сходны между собой, что свидетельствует об отсутствии кумуляции пенцикловира при повторных применениях фамцикловира.
Связывание с белками плазмы крови пенцикловира и его 6-дезокси-предшественника составляет менее 20%. Фамцикловир выводится в основном в форме пенцикловира и его 6-дезокси-предшественника, которые экскретируются с мочой в неизмененном виде. Фамцикловир в моче не определяется. T½ пенцикловира из плазмы крови в конечной фазе после однократного и многократного приема дозы фамцикловира составляет около 2 ч.
Фармакокинетика в особых случаях. У пациентов с инфекцией, вызванной вирусом Varicella zoster, не выявлено значительных изменений фармакокинетических параметров пенцикловира. T½ пенцикловира в конечной фазе после однократного и многократного приема дозы фамцикловира составляет 2,8 и 2,7 ч соответственно.
Пациенты с почечной недостаточностью. У пациентов с почечной недостаточностью после однократного и многократного приема дозы фамцикловира отмечается линейная зависимость между снижением плазменного клиренса, почечным клиренсом, скоростью выведения пенцикловира из плазмы крови и степенью тяжести почечной недостаточности. Фармакокинетические особенности применения фамцикловира у пациентов с тяжелыми (декомпенсированными) нарушениями функции почек не изучались.
Пациенты с печеночной недостаточностью. У пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени AUC не изменяется. Фармакокинетика пенцикловира у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени не изучалась. Нельзя исключить возможность нарушения процесса превращения фамцикловира в активный метаболит пенцикловир у данной группы пациентов, которое может сопровождаться снижением концентрации пенцикловира в плазме крови и, как следствие, снижением эффективности фамцикловира.
Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). У пациентов в возрасте 65–70 лет отмечали увеличение средней AUC пенцикловира примерно на 40% и снижение почечного клиренса пенцикловира примерно на 20% по сравнению с пациентами в возрасте до 65 лет, которое частично может быть обусловлено возрастными изменениями функции почек у пациентов старше 65 лет.
Пол пациента не влияет на параметры фармакокинетики фамцикловира (незначительные различия клиренса пенцикловира у мужчин и женщин).
При применении фамцикловира (однократный или многократный прием дозы 500 мг 1; 2 или 3 г/сут) у здоровых добровольцев негроидной расы и пациентов негроидной расы с нарушением функции почек или печени не выявлено различий фармакокинетических показателей по сравнению с применением фамцикловира в аналогичных группах пациентов европеоидной расы.
Показания Виракса
вирус ветряной оспы (VZV), инфекции — опоясывающий герпес:
— лечение герпеса и офтальмологического лишая у иммунокомпетентных взрослых;
— лечение герпеса у взрослых с ослабленным иммунитетом.
Вирус простого герпеса (HSV), инфекции — генитальный герпес:
— лечение первых проявлений и рецидивов генитального герпеса у иммунокомпетентных пациентов;
— лечение рецидивов генитального герпеса у взрослых с ослабленным иммунитетом;
— супрессия рецидивирующего генитального герпеса у иммунокомпетентных пациентов и пациентов с ослабленным иммунитетом.
Применение Виракса
поскольку системная биодоступность пенцикловира не изменялась, когда фамцикловир принимался вместе с пищей, фамцикловир можно применять независимо от приема пищи.
Опоясывающий лишай у иммунокомпетентных пациентов. По 500 мг 3 р/сут в течение 7 дней. Лечение демонстрирует лучшие результаты, если оно начато сразу после появления сыпи.
Опоясывающий лишай у пациентов с ослабленным иммунитетом. По 500 мг 3 р/сут в течение 10 дней. Начинать лечение рекомендуется сразу после появления сыпи.
Генитальный герпес у иммунокомпетентных пациентов
Первое проявление генитального герпеса. По 250 мг 3 р/сут в течение 5 дней. Начинать лечение рекомендуется сразу после проявления генитального герпеса.
Рецидив генитального герпеса. По 125 мг 2 р/сут в течение 5 дней. Начинать лечение рекомендуется в продромальный период (ощущение пощипывания, зуд, жжение, боль) или сразу после проявления генитального герпеса.
Рецидив генитального герпеса у пациентов с ослабленным иммунитетом. По 500 мг 2 р/сут в течение 7 дней. Начинать лечение рекомендуется в продромальный период (ощущение пощипывания, зуд, жжение, боль) или сразу после появления сыпи.
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у иммунокомпетентных пациентов. По 250 мг 2 р/сут. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, но лечение должно быть прекращено после 12 мес непрерывной терапии, чтобы переоценить тяжесть рецидивов и их частоту. Минимальный период переоценки должен охватывать два рецидива. Доза 500 мг 2 р/сут оказалась эффективной для больных с ослабленным иммунитетом.
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у пациентов с ослабленным иммунитетом. По 500 мг 2 р/сут.
Дозировка для больных с нарушением функции почек. Поскольку снижение клиренса пенцикловира связано с нарушением функции почек в соответствии с изменением клиренса креатинина, особое внимание необходимо обратить на дозу для больных с нарушением функции почек.
Рекомендуется следующая схема дозирования:
Опоясывающий лишай у иммунокомпетентных взрослых пациентов и пациентов с ослабленным иммунитетом
|Клиренс креатинина,
мл/мин/1,73 м2
|Дозировка
|≥60
|500 мг 3 р/сут в течение 7 или 10 дней*
|40–59
|500 мг 2 р/сут в течение 7 или 10 дней*
|20–39
|500 мг 1 р/сут в течение 7 иди 10 дней*
|<20
|250 мг 1 р/сут в течение 7 или 10 дней*
|Пациенты, находящиеся на диализе
|250 мг после каждого диализа в течение 7 или 10 дней
*7 дней — для пациентов с нормальным иммунитетом, 10 дней — для пациентов с нарушенной иммунной функцией.
Первое проявление генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов
|Клиренс креатинина,
мл/мин/1,73 м2
|Дозировка
|≥40
|250 мг 3 р/сут в течение 5 дней
|20–39
|250 мг 2 р/сут в течение 5 дней
|<20
|250 мг 1 р/сут в течение 5 дней
|Пациенты, находящиеся на диализе
|250 мг после каждого диализа в течение 5 дней
Рецидив генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов
|Клиренс креатинина,
мл/мин/1,73 м2
|Дозировка
|≥20
|125 мг 2 р/сут в течение 5 дней
|<20
|125 мг 1 р/сут в течение 5 дней
|Пациенты, находящиеся на диализе
|125 мг после каждого диализа в течение 5 дней
Рецидив генитального герпеса у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом
|Клиренс креатинина,
мл/мин/1,73 м2
|Дозировка
|≥40
|500 мг 2 р/сут в течение 7 дней
|20–39
|500 мг 1 р/сут в течение 7 дней
|<20
|250 мг 1 р/сут в течение 7 дней
|Пациенты, находящиеся на диализе
|250 мг после каждого диализа в течение 7 дней
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов
|Клиренс креатинина,
мл/мин/1,73 м2
|Дозировка
|≥40
|250 мг 2 р/сут
|20–39
|125 мг 2 р/сут
|<20
|125 мг 1 р/сут
|Пациенты, находящиеся на диализе
|125 мг после каждого диализа
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом
|Клиренс креатинина,
мл/мин/1,73 м2
|Дозировка
|≥40
|500 мг 2 р/сут
|20–39
|500 мг 2 р/сут
|<20
|250 мг 1 р/сут
|Пациенты, находящиеся на диализе
|250 мг после каждого диализа
Пациенты с нарушением функцией почек, находящиеся на гемодиализе. 4-часовой гемодиализ приводит к снижению концентрации пенцикловира в плазме крови примерно на 75% — дозу фамцикловира следует применять непосредственно после диализа. Режим дозирования для больных, находящихся на диализе, включен в таблицы.
Пациенты с нарушением функции печени. Для больных с нарушением функции печени изменения дозы не требуется. Данные относительно пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Коррекции дозы не требуется, если нет нарушения функции почек.
Максимальные переносимая доза и продолжительность лечения. Нормальная чувствительность отмечена у пациентов с опоясывающим лишаем, принимавших 750 мг 3 р/сут в течение 7 дней. Аналогичная чувствительность выявлена у пациентов с генитальным герпесом, которые применяли до 750 мг 3 р/сут в течение 5 дней и до 500 мг 3 р/сут в течение 10 дней. Нормальная переносимость была отмечена в ходе исследований, во время которых пациенты с генитальным герпесом принимали дозу 250 мг 3 р/сут.
Аналогичная реакция была отмечена у пациентов с опоясывающим лишаем с ослабленным иммунитетом, принимавших до 500 мг 3 р/сут в течение 10 дней и у пациентов с простым герпесом с нарушением иммунной функции, которые принимали до 500 мг 2 р/сут в течение 7 дней и 500 мг 2 р/сут в течение 8 нед.
Дети. Эффективность и безопасность применения фамцикловира у детей не изучались. Поэтому у пациентов этой возрастной категории препарат не применяют.
Противопоказания
известная гиперчувствительность к фамцикловиру или другим компонентам препарата, а также чувствительность к пенцикловиру.
Побочные эффекты
со стороны системы крови: тромбоцитопения.
Со стороны психики: спутанность сознания (преимущественно у пациентов пожилого возраста), галлюцинации.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость (преимущественно у пациентов пожилого возраста).
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота.
Со стороны гепатобилиарной системы: измененные показатели функционального состояния печени, холестатическая желтуха.
Со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь, зуд, ангионевротический отек, отек лица, век, периорбитальный отек, отек гортани, крапивница, тяжелые аллергические реакции (например полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз), лейкоцитокластический васкулит.
Со стороны костно-мышечной системы: миалгия, артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: гиперкальциемия, изменение клиренса креатинина, гемолитико-уремический синдром (при применении высоких доз фамцикловира у пациентов со сниженным иммунитетом).
Другие: повышенное потоотделение, лихорадка.
Особые указания
препарат с осторожностью применяют у пациентов с почечной недостаточностью и тяжелыми (декомпенсированными) нарушениями функции печени (отсутствует опыт применения).
Пациенты с почечной недостаточностью. Особое внимание необходимо обратить на больных с нарушением функции почек, которым необходима коррекция дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Пациенты с печеночной недостаточностью. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью действие фамцикловира не изучали. Превращение фамцикловира в его активный метаболит пенцикловир у таких пациентов может быть нарушено, что может привести к снижению концентрации пенцикловира в плазме крови и, как следствие, возможно снижение эффективности действия фамцикловира.
Применение при лечении опоясывающего герпеса. Необходимо тщательно следить за клиническим ответом, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. Необходимо рассмотреть возможность применения в/в противовирусной терапии в случае, когда ответ на пероральную терапию считается недостаточным.
Пациентам с осложненным опоясывающим герпесом, например с поражением внутренних органов, диссеминированным опоясывающим герпесом, моторной нейропатией, энцефалитом и цереброваскулярными осложнениями следует применять в/в противовирусную терапию.
Также пациентам с ослабленным иммунитетом с глазной формой опоясывающего лишая или пациентам с высоким риском распространения заболевания и поражением внутренних органов необходимо применять в/в противовирусную терапию.
Передача генитального герпеса. Генитальный герпес — болезнь, передающаяся половым путем. Риск передачи повышается в острой фазе заболевания. Пациентам необходимо рекомендовать избегать половых актов при наличии симптомов, даже если антивирусная терапия уже начата. В процессе супрессивной терапии антивирусными средствами частота выделения вируса существенно снижается. Однако риск передачи остается, поэтому больные должны применять соответствующие средства контрацепции.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Экспериментальные исследования не выявили эмбриотоксического и тератогенного действия фамцикловира и пенцикловира.
В ходе исследований применения фамцикловира внутрь отмечалось выделение пенцикловира с грудным молоком. Неизвестно, выделяется ли пенцикловир с грудным молоком. Безопасность применения фамцикловира у беременных и кормящих грудью не установлена. Назначение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только в случае, если польза от терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
Период кормления грудью. Неизвестно, выделяется ли фамцикловир в грудное молоко. Исследования на животных показали, что пенцикловир выделяется в грудное молоко. Если состояние женщины требует назначения фамцикловира, следует рассмотреть вопрос о прекращении кормления грудью.
Фертильность. Влияние фамцикловира на фертильность у мужчин после длительного приема препарата в дозе 250 мг 2 р/сут не установлено.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные о нарушениях способности пациентов управлять транспортными средствами или другими механизмами под влиянием препарата Виракса отсутствуют. Однако пациенты, у которых наблюдаются головокружение, сонливость, спутанность сознания или другие нарушения со стороны ЦНС при применении препарата Виракса, должны воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на фамцикловир. Пробенецид и другие лекарственные средства, влияющие на функцию почек, могут изменять уровень пенцикловира (активный метаболит фамцикловира) в плазме крови.
Не отмечено каких-либо клинически значимых изменений фармакокинетики пенцикловира после приема однократной дозы 500 мг фамцикловира после предыдущего лечения многоразовыми дозами аллопуринола, циметидина, теофиллина, зидовудина или прометазина, или после приема вскоре после применения антацидов (гидроксида магния и гидроксида алюминия), или при одновременном применении с эмтрицитабином. Не выявлено клинически значимого влияния на фармакокинетику пенцикловира после многократного (3 р/сут) применения фамцикловира (500 мг) с многоразовыми дозами дигоксина.
Трансформация неактивного метаболита 6-дезоксипенцикловира в пенцикловир катализуется альдегидоксидазой. Потенциально может иметь место взаимодействие с другими лекарственными средствами, метаболизирумыми и/или ингибируемыми этим ферментом. Клинические исследования взаимодействия фамцикловира с циметидином и прометазином, ингибиторами альдегидоксидазы, in vitro не показали значимого влияния на образование пенцикловира. Однако ралоксифен, более мощный ингибитор альдегидоксидазы, может влиять на образование пенцикловира.
Влияние фамцикловира на другие лекарственные средства. Фармакокинетика дигоксина не изменялась при одновременном применении однократной или многократных (3 г/сут) доз фамцикловира (500 мг). Не выявлено клинически значимого влияния на фармакокинетику зидовудина, его метаболитов (зидовудинглюкуронида) или эмтрицитабина после приема однократной пероральной дозы 500 мг фамцикловира одновременно с зидовудином или эмтрицитабином.
Хотя фамцикловир является лишь слабым ингибитором альдегидоксидазы in vitro, взаимодействие с лекарственными средствами, метаболизируемыми альдегидоксидазой, потенциально возможно. В ходе исследований не выявлена возможность индукции цитохрома Р450 и угнетения CYP 3A4.
Передозировка
данные о передозировке фамцикловира ограничены. Сообщение о случайных острых передозировках (10,5 г) ограничены. Длительное применение (10 г/сут в течение 2 лет) фамцикловира не вызывало осложнений. В случае передозировки необходимо использовать поддерживающую терапию. Описаны единичные случаи ОПН у пациентов с заболеваниями почек в анамнезе, для которых доза препарата Виракса не была снижена соответствующим образом. Концентрация препарата снижается примерно на 75% в течение 4-часового гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.