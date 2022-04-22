фармакодинамика. При пероральном применении фамцикловир быстро превращается в пенцикловир, который активен в отношении вирусов Herpes simplex 1-го и 2-го типа и Varicella zoster, а также вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.

Пенцикловир попадает в инфицированные вирусом клетки, где под действием вирусной тимидинкиназы быстро превращается в монофосфат, который, в свою очередь, с участием клеточных ферментов превращается в трифосфат. Пенцикловира трифосфат находится в инфицированных вирусами клетках более 12 ч, подавляя в них синтез вирусной ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и репликацию вирусов. T ½ пенцикловира трифосфата в клетках, пораженных вирусами Varicella zoster, Herpes simplex 1-го и 2-го типа, составляет 9; 10 и 20 ч соответственно. Концентрация пенцикловира трифосфата в неинфицированных клетках не превышает минимальную обусловленную, поэтому в терапевтических концентрациях пенцикловир не влияет на неинфицированные клетки. Вероятность его токсического действия слишком низкая, и для неинфицированных клеток маловероятны повреждения терапевтическими концентрациями пенцикловира.

Пенцикловир активен в отношении недавно выявленных устойчивых к ацикловиру штаммов вируса Herpes simplex с измененной ДНК-полимеразой.

Частота возникновения резистентности к фамцикловиру (пенцикловиру) не превышает 0,3% у пациентов с нормальным иммунитетом, а у пациентов с нарушенным иммунитетом — 0,19%. Резистентность проявлялась только в начале лечения и не развивалась в процессе лечения или после его окончания.

У пациентов с опоясывающим герпесом существенно уменьшаются выраженность и длительность постгерпетической невралгии.

У пациентов с нарушенным иммунитетом в результате инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) фамцикловир в дозе 500 мг 2 р/сут уменьшает число дней выделения вируса Herpes simplex (как с клиническими проявлениями, так и без них).

Фармакокинетика. При пероральном применении фамцикловир быстро и эффективно абсорбируется и превращается в активное антивирусное соединение пенцикловир.

Биодоступность пенцикловира — 77%. Повышение концентрации пенцикловира в плазме крови происходит параллельно с повышением разовой дозы фамцикловира в диапазоне 125–1000 мг. C max пенцикловира после приема внутрь 125; 250 или 500 мг фамцикловира достигается в среднем через 45 мин и составляет 0,8; 1,6 и 3,3 мкг/мл соответственно. В других исследованиях C max пенцикловира после приема внутрь 250; 500 или 1000 мг фамцикловира составляла 1,5; 3,2 и 5,8 мкг/мл соответственно.

Системная биодоступность (AUC) пенцикловира не зависит от времени приема пищи. AUC пенцикловира при однократном приеме фамцикловира и при разделении суточной дозы фамцикловира на 2 или 3 приема сходны между собой, что свидетельствует об отсутствии кумуляции пенцикловира при повторных применениях фамцикловира.

Связывание с белками плазмы крови пенцикловира и его 6-дезокси-предшественника составляет менее 20%. Фамцикловир выводится в основном в форме пенцикловира и его 6-дезокси-предшественника, которые экскретируются с мочой в неизмененном виде. Фамцикловир в моче не определяется. T ½ пенцикловира из плазмы крови в конечной фазе после однократного и многократного приема дозы фамцикловира составляет около 2 ч.

Фармакокинетика в особых случаях. У пациентов с инфекцией, вызванной вирусом Varicella zoster, не выявлено значительных изменений фармакокинетических параметров пенцикловира. T ½ пенцикловира в конечной фазе после однократного и многократного приема дозы фамцикловира составляет 2,8 и 2,7 ч соответственно.

Пациенты с почечной недостаточностью. У пациентов с почечной недостаточностью после однократного и многократного приема дозы фамцикловира отмечается линейная зависимость между снижением плазменного клиренса, почечным клиренсом, скоростью выведения пенцикловира из плазмы крови и степенью тяжести почечной недостаточности. Фармакокинетические особенности применения фамцикловира у пациентов с тяжелыми (декомпенсированными) нарушениями функции почек не изучались.

Пациенты с печеночной недостаточностью. У пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени AUC не изменяется. Фармакокинетика пенцикловира у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени не изучалась. Нельзя исключить возможность нарушения процесса превращения фамцикловира в активный метаболит пенцикловир у данной группы пациентов, которое может сопровождаться снижением концентрации пенцикловира в плазме крови и, как следствие, снижением эффективности фамцикловира.

Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). У пациентов в возрасте 65–70 лет отмечали увеличение средней AUC пенцикловира примерно на 40% и снижение почечного клиренса пенцикловира примерно на 20% по сравнению с пациентами в возрасте до 65 лет, которое частично может быть обусловлено возрастными изменениями функции почек у пациентов старше 65 лет.

Пол пациента не влияет на параметры фармакокинетики фамцикловира (незначительные различия клиренса пенцикловира у мужчин и женщин).

При применении фамцикловира (однократный или многократный прием дозы 500 мг 1; 2 или 3 г/сут) у здоровых добровольцев негроидной расы и пациентов негроидной расы с нарушением функции почек или печени не выявлено различий фармакокинетических показателей по сравнению с применением фамцикловира в аналогичных группах пациентов европеоидной расы.