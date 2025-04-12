Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
Гепатотоник (Hepatotonic)
Цены в
Киев
от
51,79
грн
в 174 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
№ 61
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
Цены в
Киев
от
51,79
грн
в 174 аптеках
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню