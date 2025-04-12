Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря

Гепатотоник (Hepatotonic)

Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1,5 г пакетик "гепатотоник" №20
Цены в Киев
от 51,79 грн
в 174 аптеках
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
№ 61
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки