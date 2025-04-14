Киев
Гепатотоник (Hepatotonic)

Гепатотоник (Hepatotonic)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 151 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
75,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,38 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,77 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
72,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
73,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
77,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,52 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
90,20
Экономия при брони: -2,50 грн
87,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
73,28 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
76,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 61 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
72,92 грн
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