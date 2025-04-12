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Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ
Гастротоник (Gastrotonic)
2 препарата
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Фиточай "Ключи Здоровья"
№ 60 1,5 г пакетик "гастротоник" №20
Ключи Здоровья
от
27,00
грн
в 194 аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
1,5 г фильтр-пакет "гастротоник №2 (от изжоги)" №20
Ключи Здоровья
от
67,63
грн
в 3 аптеках
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Форма выпуска
№ 60
Упаковка
пакетик
фильтр-пакет
Цены в
Киев
от
27,00
грн
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
№ 60
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
8.6. Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ
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