Диетические добавки, снижающие риск развития воспалительных и язвенных процессов ЖКТ

Гастротоник (Gastrotonic)

2 препаратаНайти все в аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
Фиточай "Ключи Здоровья"
№ 60 1,5 г пакетик "гастротоник" №20
Ключи Здоровья
от 27,00 грн
в 194 аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
Фиточай "Ключи Здоровья"
1,5 г фильтр-пакет "гастротоник №2 (от изжоги)" №20
Ключи Здоровья
от 67,63 грн
в 3 аптеках
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Цены в Киев
от 27,00 грн
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Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
№ 60
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки