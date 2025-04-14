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Гастротоник (Gastrotonic)

Гастротоник (Gastrotonic)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 18 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г фильтр-пакет №20
Ключи Здоровья
66,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" 1.5 г фильтр-пакет №20
Ключи Здоровья
73,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
51,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
59,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
56,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
67,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
56,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
67,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
59,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
5.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,00 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
59,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
67,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
51,79 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
71,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
8.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
59,51 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
8.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
41,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
71,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 60 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
56,68 грн
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