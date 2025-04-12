Фиточай антидеприссант мелисса (Herbal tea antidepressant melissa)
2 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
Инструкция указана для Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1,5 г пакетик "фито антидепрессант мелисса" №20
Фиточай антидеприссант мелисса инструкция по применению
Инструкция указана для Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1,5 г пакетик "фито антидепрессант мелисса" №20
Состав
Мелисса листья.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам, беременность, женщинам в период лактации, детям.
Хранить в сухом, чистом помещении при относительной влажности воздуха не более 70%.
Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
№ 36
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки