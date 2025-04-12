Диетические добавки мягкого успокаивающего действия

Фиточай антидеприссант мелисса (Herbal tea antidepressant melissa)

2 препаратаНайти все в аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
Фиточай "Ключи Здоровья"
№ 36 1,5 г пакетик "фито антидепрессант мелисса" №20
Ключи Здоровья
от 51,60 грн
в 18 аптеках
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Фиточай "Ключи Здоровья"
Фиточай "Ключи Здоровья"
№ 36 50 г "фито антидепрессант мелисса" №1
Ключи Здоровья
Нет в наличии
Цены в Киев
от 51,60 грн
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Инструкция указана для Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1,5 г пакетик "фито антидепрессант мелисса" №20

Фиточай антидеприссант мелисса инструкция по применению

Инструкция указана для Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1,5 г пакетик "фито антидепрессант мелисса" №20

Состав

Мелисса листья.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам, беременность, женщинам в период лактации, детям.

Хранить в сухом, чистом помещении при относительной влажности воздуха не более 70%.

Характеристики
Производитель
Ключи Здоровья
Форма выпуска
№ 36
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1,5 г
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки