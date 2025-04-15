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Фиточай антидеприссант мелисса (Herbal tea antidepressant melissa)
Фиточай антидеприссант мелисса (Herbal tea antidepressant melissa)
Львов
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Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,66
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,61
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
67,38
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
64.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,01
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
65.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,13
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
65.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
67,06
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
69.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,47
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 3
85.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,90
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
93.8 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
69,43
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
113.3 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,36
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
114.0 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,56
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
84,10
Экономия при брони:
-31,50 грн
52,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 8-А
120.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
72,60
Экономия при брони:
-20,00 грн
52,60
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 55
120.6 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,15
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
65,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
62,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневец, пл. Шевченко Тараса, 11
124.2 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,28
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,49
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 23-А
154.4 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
57,15
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 1
157.7 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
62,00
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
160.5 км
Фиточай "Ключи Здоровья" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключи Здоровья
70,38
грн
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