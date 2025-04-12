следует учитывать, что достижение и поддержание наркоза нужной глубины и продолжительности зависят и от количества препарата, и от индивидуальной чувствительности к нему больного. Следует учитывать, что препарат вызывает кардиодепрессию: уменьшает ударный объем, сердечный выброс и АД. С целью предотвращения реакции, связанной с повышением тонуса блуждающего нерва, больному перед наркозом следует проводить премедикацию атропином или метацином.

Рекомендовано с осторожностью применять тиопентал натрия при нарушении сократительной функции миокарда.

Не рекомендуется применение тиопентала натрия в качестве единственного средства для наркоза при интубационным наркозе, поскольку присутствует риск возникновения спазма гортани и кашля. Тиопентал натрия вызывает угнетение дыхания у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, применение тиопентала натрия может привести к острой недостаточности кровообращения.

С особой осторожностью рекомендуется применение тиопентала натрия пациентам при: гиповолемии, сильном кровотечении, ожогах, сердечно-сосудистых заболеваниях, миастении, недостаточности коры надпочечников (даже при контроле уровня кортизона), кахексии, повышенном внутричерепном давлении, повышенном уровне мочевины.

Необходимо снизить дозу при шоке, обезвоживании, тяжелой анемии, гиперкалиемии, токсемии, тиреотоксикозе, микседеме и диабете.

Применение при печеночной и почечной недостаточности. Тиопентал натрия метаболизируется в основном в печени, поэтому необходимо снизить дозу для пациентов с печеночной недостаточностью.

Барбитураты следует применять с осторожностью при тяжелой почечной недостаточности. Снижение дозы необходимо также при применении препарата у лиц пожилого возраста и у пациентов, у которых для премедикации применяли наркотические анальгетики.

Для пациентов, длительно принимающих такие препараты, как ацетилсалициловая кислота, пероральные антикоагулянты, ингибиторы МАО и препараты лития, необходима коррекция дозы или прекращение терапии вышеуказанными препаратами до плановой операции.

Пациентам с сахарным диабетом или гипертонией необходима коррекция доз базовой терапии до проведения анестезии.

Повышение дозы. Повышение дозы необходимо для пациентов, которые в анамнезе имеют привыкание или зависимость от алкоголя или наркотических веществ. В таких случаях рекомендуется дополнительное применение анальгетиков.

Экстравазация. Проявление экстравазации рекомендуется купировать холодом или местной инъекцией гидрокортизона.

Случайное в/а введение. В случае случайного в/а введения тиопентала натрия игла должна оставаться на месте для введения спазмолитических препаратов, таких как папаверин или прилокаина гидрохлорид. В таких случаях также рекомендуется применять антикоагулянтную терапию с целью снижения риска возникновения тромбоза.

Применение у больных неврологического профиля с повышенным внутричерепным давлением. Существуют риски возникновения рефрактерной гипокалиемии при проведении и после прекращения инфузии тиопентала натрия, данные риски должны быть учтены после завершения инфузии тиопентала натрия.

Тиопентал натрия содержит натрий (до 59 мг во флаконах по 0,5 г и до 118 мг во флаконах по 1,0 г). Данный факт необходимо учитывать пациентам, которые находятся на гипонатриевой диете.

Применение в период беременности и кормления грудью. Тиопентал натрия легко проникает через плацентарный барьер, а также определяется в грудном молоке. Поэтому кормление грудью должно быть временно приостановлено или грудное молоко должно быть сцежено перед применением вводного наркоза. Доказано, что тиопентал натрия можно применять без возникновения побочных реакций в период беременности, но при этом общая доза не должна превышать 250 мг. Тиопентал в период беременности можно назначать, только если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Дети. Препарат применяют с первых дней жизни (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Постоперационные головокружение, дезориентацию и седативный эффект могут отмечать длительное время после применения Тиопентала, поэтому следует воздержаться от управления транспортными средствами или выполнения работы, требующей усиленного внимания и скорости психомоторных реакций, особенно в первые 24–36 ч после применения препарата.