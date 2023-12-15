ТИОПЕНТАЛ НАТРИЙ (THIOPENTALUM NATRIСUM)

для в/в наркоза обычно применяют приготовленные ex tempore на стерильной воде для инъекций 2–2,5% р-ры, а у детей и ослабленных больных старческого возраста — 1% р-р. Для вводного наркоза, а также при использовании тиопентала натрия в качестве единственного наркотизирующего средства при малых оперативных вмешательствах в/в вводят 20–30 мл 2% р-ра тиопентала натрия. Высшая разовая доза для взрослых при в/в введении составляет 1 г (50 мл 2% р-ра). Вводить р-р следует медленно, со скоростью 1 мл/мин. Обычно сначала вводят 2–3 мл р-ра, а через 20–30 с — остальное количество. После введения указанной дозы наркоз продолжается обычно 20–25 мин.

Следует учитывать, что достижение и поддержание наркоза необходимой глубины зависит не только от количества вводимого тиопентала натрия, но и от индивидуальной чувствительности к нему больного.

Использование тиопентала натрия в качестве средства для базисного наркоза особенно показано у детей с повышенной нервной возбудимостью и у больных тиреотоксикозом. В этих случаях тиопентал натрий можно применять ректально в виде теплого (32–35 °C) 5% р-ра. Для базисного наркоза рекомендуют вводить тиопентал натрий в привычной для больного обстановке вне операционной. Детям до 3 лет тиопентал натрий вводят ректально по 0,04 г, а детям 3–7 лет — по 0,05 г на 1 год жизни.