Парамол (Paramol)
Парамол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: парацетамол;
100 мл раствора (1 контейнер) содержит парацетамола 1000 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), динатрия фосфат дигидрат, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики. Код ATС N02B E01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Парацетамол оказывает болеутоляющее и жаропонижающее действие. Механизм действия состоит в блокировании циклооксигеназы (ЦОГ) I и II только в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. В возбужденных тканях клеточные пероксидазы нейтрализуют влияние парацетамола на ЦОГ, что объясняет почти полное отсутствие противовоспалительного эффекта. Отсутствие влияния на синтез простагландинов в периферических тканях обусловливает отсутствие у него отрицательного влияния на водно-солевой обмен (задержка натрия и воды) и слизистую пищеварительного тракта.
Парацетамол обеспечивает облегчение боли через 5–10 минут после введения. Пик обезболивающего эффекта достигается в течение 1 часа, а длительность этого эффекта обычно составляет 4–6 часов.
Парацетамол снижает температуру тела в течение 30 минут после введения, жаропонижающий эффект длится не менее 6 часов.
Фармакокинетика.
Взрослые
Всасывание
После однократного или повторного применения в течение 24 ч препарата в дозе до 2 г фармакокинетика парацетамола линейная.
Биодоступность после внутривенной инфузии 500 мг и 1 г парацетамола такая же, как и после введения 1 г и 2 г пропацетамола (содержащего 500 мг и 1 г парацетамола соответственно). Максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) достигается в конце инфузионного введения продолжительностью 15 мин 500 мг или 1 г парацетамола и составляет 15 мкг/мл или 30 мкг/мл соответственно.
Распределение
Объем распределения парацетамола составляет около 1 л/кг. Парацетамол слабо связывается с белками плазмы крови. После введения 1 г парацетамола значительный уровень концентрации (около 1,5 мкг/мл) был установлен в спинномозговой жидкости через 20 мин после инфузии.
Метаболизм
Парацетамол в значительной степени метаболизируется в печени, проходя два основных пути: конъюгация глюкуроновой кислоты и конъюгация серной кислоты. Последний путь быстро насыщается при дозах, превышающих терапевтические. Незначительная часть (менее 4%) метаболизируется цитохромом Р450 с образованием промежуточного метаболита (N-ацетилбензохинонимина), который в нормальных условиях быстро нейтрализуется восстановленным глютатионом и выводится с мочой после связывания с цистеином и меркаптопурином. Однако при массивном отравлении количество этого токсического метаболита растет.
Выведение
Метаболиты парацетамола выводятся главным образом с мочой. При этом 90% введенной дозы в течение 24 ч выводится почками, преимущественно в виде глюкуронида (60–80%) и сульфата (20–30%). Меньше 5% выводится в неизмененном состоянии. Период полувыведения составляет 2,7 часа, общий клиренс — 18 л/час.
Новорожденные, младенцы и дети
Фармакокинетика парацетамола у детей почти не отличается от таковой у взрослых, за исключением более короткого периода полувыведения из плазмы крови (1,5–2 часа). У новорожденных период полувыведения длиннее, чем у младенцев — около 3,5 часов. По сравнению со взрослыми у детей в возрасте младше 10 лет существенно снижена конъюгация с глюкуроновой кислотой и повышена — с сульфатами.
Таблица 1
Фармакокинетические величины в соответствии с возрастом (стандартизированный клиренс, *CLstd/Fперорал.(л.ч-1 70 кг-1))
|Возраст
|Масса тела (кг)
|CLstd/Fперорал. (л.ч-1 70 кг-1)
|40 недель от зачатия
|3,3
|5,9
|постнатальный возраст: 3 месяца
|6
|8,8
|6 мес
|7,5
|11,1
|1 год
|10
|13,6
|2 года
|12
|15,6
|5 лет
|20
|16,3
|8 лет
|25
|16,3
*CLstd — оценка группы пациентов относительно CL (клиренса).
Особые группы пациентов.
Пациенты с почечной недостаточностью
При тяжелой степени почечной недостаточности (клиренс креатинина 10–30 мл/мин) выведение парацетамола несколько замедлено, а период полувыведения составляет 2 — 5,3 часов. Скорость выведения глюкуронидов и сульфатов у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью в 3 раза медленнее, чем у здоровых добровольцев. Таким образом, пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) минимальный интервал между введениями следует увеличить до 6 часов.
Пациенты пожилого возраста
Фармакокинетика и метаболизм парацетамола у пациентов пожилого возраста не изменены. Коррекция дозы не требуется.
Показания
Кратковременное лечение болевого синдрома средней интенсивности, особенно в послеоперационный период, и кратковременное лечение гипертермических реакций, когда внутривенное применение клинически обосновано или другие способы применения неприемлемы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к парацетамолу или пропацетамола гидрохлориду (пролекарства парацетамола), или к одному из вспомогательных веществ.
Тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность.
Особенности применения
Риск развития повреждений печени при лечении парацетамолом растет у больных с алкогольным гепатозом.
Применение парацетамола может оказывать негативное влияние на результаты лабораторных исследований при количественном определении содержания глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови.
При длительном лечении требуется контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.
Как только возможно, рекомендуется проводить дальнейшее лечение с применением пероральных форм анальгетиков.
Во избежание риска передозировки необходимо быть уверенным в том, что другие назначенные лекарственные средства не содержат парацетамол или пропацетамол.
Риск поражения печени возрастает при применении парацетамола в дозах выше рекомендованных. Клинические симптомы повреждения печени (в том числе печеночная недостаточность, гепатит, в том числе фульминантный, холестатический, цитолитический) обычно, впервые наблюдаются со 2-х суток после начала применения препарата и достигает максимума на 4–6 сутки. Необходимо как можно быстрее назначить антидот (см. раздел «Передозировка»).
Парамол, раствор для инфузий 1000 мг/100 мл, содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 100 мл раствора, то есть почти свободен от натрия.
С осторожностью рекомендуется применять парацетамол одновременно с флуклоксациллином из-за повышенного риска метаболического ацидоза с высоким анионным промежутком (HAGMA). Пациентами с высоким риском развития HAGMA являются, в частности, пациенты с тяжелыми нарушениями функции почек, сепсисом или гипотрофией и другими причинами дефицита глутатиона (например хронический алкоголизм), особенно если применяются максимальные суточные дозы парацетамола.
После одновременного применения парацетамола и флуклоксациллина рекомендуется тщательное наблюдение для выявления появления кислотно-основных нарушений, а именно HAGMA, включая измерение содержания 5-оксопролина в моче.
Если продолжается применение флуклоксациллина после прекращения приема парацетамола, рекомендуется убедиться в отсутствии признаков HAGMA, поскольку существует вероятность того, что флуклоксациллин поддерживает клиническую картину HAGMA (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
С осторожностью применяют препарат в случае:
− гепатоцеллюлярной недостаточности;
− тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
− хронического алкоголизма;
− хронического недоедания (снижение резерва глутатиона в печени);
− обезвоживание.
Способ применения и дозы
Парамол, раствор для инфузий 1000 мг/100 мл, применяют внутривенно.
Дозирование зависит от массы тела пациента.
Дозирование взрослым, подросткам и детям с массой тела более 33 кг (см. табл. 2).
Таблица 2
|Масса тела пациента
|Одноразовая доза
|Объем на один прием
|Максимальный объем препарата на один прием в соответствии с верхними пределами массы тела для группы (мл)*
|Максимальная суточная доза **
|33 кг ≤ 50кг
|15 мг/кг
|1,5 мл/кг
|75 мл
|60 мг/кг, но не больше 3 г
|50 кг (при наличии факторов риска развития гепатотоксичности)
|1 г
|100 мл
|100 мл
|3 г
|50 кг (при отсутствии факторов риска развития гепатотоксичности)
|1 г
|100 мл
|100 мл
|4 г
* Пациенты с более низкой массой тела нуждаются в меньших объемах.
Минимальный интервал между введением должен составлять не менее 4 часов. Курс лечения обычно не превышает 4 инфузий в течение одних суток.
Минимальный интервал между введениями у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени должен составлять не менее 6 часов.
** Максимальная суточная доза: максимальная суточная доза предназначена для пациентов, не получающих другие лекарственные средства, содержащие парацетамол, и должна быть соответствующим образом скорректирована при применении таких препаратов.
Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью
Назначая парацетамол пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин), рекомендуется увеличить минимальный интервал между приемами до 6 часов.
Пациенты, хронически недоедающие (имеющие низкий запас печеночного глутатиона), в состоянии дегидратации, с гепатоцеллюлярной недостаточностью, хроническим алкоголизмом: максимальная суточная доза не должна превышать 3 г.
ВНИМАНИЕ! Во избежание ошибок дозирования, связанного с несоответствием между миллиграммами (мг) и миллилитрами (мл), необходимо тщательно рассчитывать дозы при назначении и введении препарата ПАРАМОЛ раствор для инфузий. Такое несоответствие может повлечь за собой случайную передозировку и даже летальное последствие. При выписывании рецептов следует указывать общую дозу и в мг и в мл.
Раствор парацетамола вводят путём внутривенной инфузии в течение 15 минут.
Средство следует применить сразу после открытия упаковки.
Любое количество неиспользованного раствора для инфузий следует уничтожить.
Не использовать, если герметичность нарушена или содержимое контейнера непрозрачно.
Дети
Парамол, раствор для инфузий, применяют для детей с массой тела более 33 кг.
Не применяют недоношенным новорожденным.
Побочные реакции
Общие нарушения: недомогание.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, тахикардия.
Со стороны гепатобилиарной системы: рост уровня печеночных трансаминаз.
Со стороны крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности (сыпь, крапивница; анафилактический шок, что может потребовать прекращения лечения).
Реакции в месте введения: боль и жжение, эритема, приливы, зуд.
Отчет о подозреваемых побочных реакциях
Отчет о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг отношения между пользой и рисками, связанными с применением этого лекарственного средства. Медицинских работников просят отчитываться о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с требованиями местного законодательства. Круглосуточный телефон: +38(067)-319–16–25, Е-mail: [email protected]; [email protected].
Срок годности
18 месяцев.
Условия хранения
Хранить при температуре выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Не охлаждать. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл препарата в контейнере из полипропилена. По 1 контейнеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Дочернее предприятие «Фарматрейд».
Заявитель
Дочернее предприятие «Фарматрейд».
Местонахождение заявителя
Украина, 82111, Львовская обл., г. Дрогобыч, ул. Самборская, 85.