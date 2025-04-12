Фармакодинамика.

Парацетамол оказывает болеутоляющее и жаропонижающее действие. Механизм действия состоит в блокировании циклооксигеназы (ЦОГ) I и II только в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. В возбужденных тканях клеточные пероксидазы нейтрализуют влияние парацетамола на ЦОГ, что объясняет почти полное отсутствие противовоспалительного эффекта. Отсутствие влияния на синтез простагландинов в периферических тканях обусловливает отсутствие у него отрицательного влияния на водно-солевой обмен (задержка натрия и воды) и слизистую пищеварительного тракта.

Парацетамол обеспечивает облегчение боли через 5–10 минут после введения. Пик обезболивающего эффекта достигается в течение 1 часа, а длительность этого эффекта обычно составляет 4–6 часов.

Парацетамол снижает температуру тела в течение 30 минут после введения, жаропонижающий эффект длится не менее 6 часов.

Фармакокинетика.

Взрослые

Всасывание

После однократного или повторного применения в течение 24 ч препарата в дозе до 2 г фармакокинетика парацетамола линейная.

Биодоступность после внутривенной инфузии 500 мг и 1 г парацетамола такая же, как и после введения 1 г и 2 г пропацетамола (содержащего 500 мг и 1 г парацетамола соответственно). Максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) достигается в конце инфузионного введения продолжительностью 15 мин 500 мг или 1 г парацетамола и составляет 15 мкг/мл или 30 мкг/мл соответственно.

Распределение

Объем распределения парацетамола составляет около 1 л/кг. Парацетамол слабо связывается с белками плазмы крови. После введения 1 г парацетамола значительный уровень концентрации (около 1,5 мкг/мл) был установлен в спинномозговой жидкости через 20 мин после инфузии.

Метаболизм

Парацетамол в значительной степени метаболизируется в печени, проходя два основных пути: конъюгация глюкуроновой кислоты и конъюгация серной кислоты. Последний путь быстро насыщается при дозах, превышающих терапевтические. Незначительная часть (менее 4%) метаболизируется цитохромом Р450 с образованием промежуточного метаболита (N-ацетилбензохинонимина), который в нормальных условиях быстро нейтрализуется восстановленным глютатионом и выводится с мочой после связывания с цистеином и меркаптопурином. Однако при массивном отравлении количество этого токсического метаболита растет.

Выведение

Метаболиты парацетамола выводятся главным образом с мочой. При этом 90% введенной дозы в течение 24 ч выводится почками, преимущественно в виде глюкуронида (60–80%) и сульфата (20–30%). Меньше 5% выводится в неизмененном состоянии. Период полувыведения составляет 2,7 часа, общий клиренс — 18 л/час.

Новорожденные, младенцы и дети

Фармакокинетика парацетамола у детей почти не отличается от таковой у взрослых, за исключением более короткого периода полувыведения из плазмы крови (1,5–2 часа). У новорожденных период полувыведения длиннее, чем у младенцев — около 3,5 часов. По сравнению со взрослыми у детей в возрасте младше 10 лет существенно снижена конъюгация с глюкуроновой кислотой и повышена — с сульфатами.

Таблица 1

Фармакокинетические величины в соответствии с возрастом (стандартизированный клиренс, *CLstd/Fперорал.(л.ч-1 70 кг-1))

Возраст Масса тела (кг) CLstd/Fперорал. (л.ч-1 70 кг-1) 40 недель от зачатия 3,3 5,9 постнатальный возраст: 3 месяца 6 8,8 6 мес 7,5 11,1 1 год 10 13,6 2 года 12 15,6 5 лет 20 16,3 8 лет 25 16,3

*CLstd — оценка группы пациентов относительно CL (клиренса).

Особые группы пациентов.

Пациенты с почечной недостаточностью

При тяжелой степени почечной недостаточности (клиренс креатинина 10–30 мл/мин) выведение парацетамола несколько замедлено, а период полувыведения составляет 2 — 5,3 часов. Скорость выведения глюкуронидов и сульфатов у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью в 3 раза медленнее, чем у здоровых добровольцев. Таким образом, пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) минимальный интервал между введениями следует увеличить до 6 часов.

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетика и метаболизм парацетамола у пациентов пожилого возраста не изменены. Коррекция дозы не требуется.