Альфорт декса IB (Alfort dexa IB) (363210) - инструкция по применению ATC-классификация
Альфорт декса IB инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: декскетопрофена трометамол;
1 мл раствора для инъекций содержит декскетопрофена трометамола 36,9 мг, что эквивалентно декскетопрофену 25 мг;
вспомогательные вещества: этанол (96%), натрия хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный однородный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Нестероидные противовоспалительные средства. Производные пропионовой кислоты. Декскетопрофен. Код АТС M01A E17.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Декскетопрофена трометамол — это соль пропионовой кислоты, которая оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к классу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Механизм ее действия основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения циклооксигеназы. В частности, тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2a, PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно влиять на основное действие препарата. Было обнаружено угнетающее действие декскетопрофена трометамола на активность циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2. Клинические исследования при различных видах боли продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальгезирующее действие. Обезболивающее действие декскетопрофена трометамола при внутримышечном и внутривенном введении пациентам с болью средней и сильной интенсивности было изучено при различных видах боли после хирургических вмешательств (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), а также при боли в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечных коликах. В ходе проведенных исследований анальгетический эффект препарата проявлялся быстро и достигал максимума в течение первых 45 минут. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола обычно составляет 8 часов. Проведенные исследования показали, что применение препарата позволяет значительно сократить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если пациентам, которым назначали с целью купирования послеоперационной боли морфий с помощью контролируемого пациентом прибора для обезболивания, назначали и декскетопрофена трометамол, то им требовалось гораздо меньше морфия (на 30–45%), чем у пациентов, получавших плацебо.
Фармакокинетика.
После введения декскетопрофена трометамола человеку максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) достигается примерно через 20 минут (10 — 45 минут). Доказано, что при однократном внутримышечном или внутривенном введении 25–50 мг площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) пропорциональна дозе. Фармакокинетические исследования многократного применения препарата доказали, что AUC и Cmax после последнего внутримышечного и внутривенного введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства. Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг. Период полураспределения составляет примерно 0,35 часа, а период полувыведения — 1–2,7 часа. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой с последующим выведением почками. После введения декскетопрофена трометамола в моче обнаруживается только оптический изомер S-(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R-(-). После введения однократных и многократных доз степень влияния препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста (от 65 лет), участвовавших в исследовании, была значительно выше (до 55%), чем на молодых добровольцев, однако статистически значимой разницы в Cmax и времени ее достижения не наблюдалось. Период полувыведения увеличивался (до 48%), а определенный суммарный клиренс сокращался.
Показания
Симптоматическое лечение острой боли средней и высокой интенсивности в случаях, когда пероральное применение препарата нецелесообразно, например при послеоперационной боли, почечных коликах и боли в пояснице (боли в спине).
Противопоказания
Препарат не следует применять в следующих случаях:
- Пациентам с повышенной чувствительностью к декскетопрофену, к любому другому НПВП или к любому из вспомогательных веществ препарата;
- пациентам, у которых ацетилсалициловая кислота и другие НПВП вызывали приступы астмы, крапивницу или аллергические реакции (бронхоспазм, острый ринит, полипы в носу, крапивницу или ангионевротический отек); у таких пациентов зафиксированы серьезные (в редких случаях — летальные) реакции, похожие на анафилаксию из-за НПВП;
- известные фотоаллергические или фототоксические реакции во время лечения кетофеном или фибратами;
- пациентам с активной или подозрением на активную пептическую язву/желудочно-кишечное кровотечение или с любыми случаями желудочно-кишечного кровотечения, образованием язв или перфорациями в анамнезе;
- пациентам с хронической диспепсией;
- пациентам со случаями желудочно-кишечного кровотечения или перфорации в анамнезе, которые были связаны с предшествующей терапией НПВП;
- пациентам с другим активным кровотечением или нарушением гемостаза;
- пациентам с болезнью Крона или язвенным колитом;
- при бронхиальной астме в анамнезе;
- пациентам с сердечной недостаточностью тяжелой степени;
- пациентам с нарушениями функции почек средней и тяжелой степени (клиренс креатинина ≤ 59 мл/мин);
- пациентам с нарушениями функции печени тяжелой степени (оценка 10–15 по шкале Чайлд-Пью);
- пациентам с геморрагическим диатезом и при других нарушениях свертывания крови;
- пациентам с обезвоживанием тяжелой степени (вызванным рвотой, диареей или недостаточным потреблением жидкости);
- в течение III триместра беременности и в период кормления грудью;
- препарат противопоказан для лечения периоперационной боли на фоне операции аортокоронарного шунтирования (АКШ);
- препарат противопоказан для применения с целью нейроаксиального (интратекального или эпидурального) введения (из-за содержания этанола).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нерекомендованные комбинации
Другие НПВП, включая салицилаты в высоких дозах (≥ 3 г/сут): одновременное применение некоторых НПВП может повысить риск желудочно-кишечных язв и кровотечения из-за синергетического эффекта.
Антикоагулянты: НПВП могут усилить проявления антикоагулянтов, таких как варфарин, из-за высокого связывания декскетопрофена с белками плазмы и угнетения тромбоцитарной функции и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Если комбинации нельзя избежать, следует проводить тщательное клиническое наблюдение и мониторинг лабораторных показателей.
Гепарины: повышенный риск кровотечения (из-за угнетения тромбоцитарной функции и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки). Если комбинации нельзя избежать, следует проводить тщательное клиническое наблюдение и мониторинг лабораторных показателей.
Кортикостероиды: повышенный риск возникновения желудочно-кишечных язв или кровотечения.
Литий (описано при применении некоторых НПВП): НПВП повышает уровень лития в крови, который может достичь токсичных значений (пониженное выведение лития с мочой). Поэтому эти параметры требуют мониторинга в начале, при корректировке и при отмене лечения декскетопрофена.
Метотрексат, применяемый в высоких дозах (15 мг/неделю или больше): повышенная гематологическая токсичность метотрексата из-за снижения его почечного клиренса противовоспалительными средствами в целом.
Гидантоин и сульфаниламиды: токсические проявления этих веществ могут усиливаться.
Комбинации, требующие оговорок
Диуретики, ингибиторы АПФ, антибактериальные аминогликозиды и антагонисты рецепторов ангиотензина II: декскетопрофен может снижать влияние диуретиков и других гипотензивных средств. У некоторых пациентов с нарушениями функции почек (например, у обезвоженных пациентов или пациентов пожилого возраста с нарушениями функции почек) одновременное применение средств, угнетающих действие ингибиторов циклооксигеназы и ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или антибактериальных аминогликозидов, может привести к дальнейшему ухудшению функции почек, которое обычно является обратимым. В случае комбинированного применения декскетопрофена и диуретика важно убедиться в том, что пациент должным образом получает жидкость, а также следует осуществлять мониторинг функции почек в начале лечения (см. раздел «Особенности применения»).
Метотрексат, применяемый в низких дозах (менее 15 мг/неделю): повышенная гематологическая токсичность метотрексата в целом из-за снижения его почечного клиренса противовоспалительными средствами. Еженедельный мониторинг анализа крови в течение первых недель применения комбинации. Повышенное наблюдение при наличии даже легкой степени нарушения функции почек, а также у пациентов пожилого возраста.
Пентоксифиллин: повышенный риск кровотечения. Усилить клинический мониторинг и чаще проверять время кровотечения.
Зидовудин: риск повышенной токсичности по отношению к эритроцитарной линии клеток путем воздействия на ретикулоциты, с анемией тяжелой степени, которая развивается через одну неделю после начала применения НПВП. Делать общий анализ крови и проверять количество ретикулоцитов через 1–2 недели после начала лечения НПВП.
Сульфонилмочевина: НПВП может повысить гипогликемическое действие сульфонилмочевины путем вытеснения из мест связывания с белками плазмы.
Комбинации, на которые следует обращать внимание
Блокаторы β-адренорецепторов: лечение НПВП может уменьшить их гипотонический эффект путем подавления синтеза простагландинов.
Циклоспорин и такролимус: нефротоксичность может быть усилена при применении НПВП из-за почечных простагландинопосредованных проявлений. Во время комбинированной терапии следует осуществлять мониторинг функции почек.
Тромболитические средства: повышенный риск кровотечения.
Антитромбоцитарные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск желудочно-кишечного кровотечения.
Пробенецид: концентрации декскетопрофена в плазме крови могут увеличиться; это взаимодействие может быть связано с ингибирующим механизмом в месте почечной канальцевой секреции и глюкуроноконьюгации и требует корректировки дозы декскетопрофена.
Сердечные гликозиды: НПВП могут повысить концентрацию гликозидов в плазме крови.
Мифепристон: несмотря на теоретический риск того, что ингибиторы простагландинсинтетазы могут ухудшить эффективность мифепристона, НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после применения мифепристона.
Хинолоновые антибиотики: данные у животных указывают на то, что высокие дозы хинолонов в комбинации с НПВП могут повысить риск развития судорог.
Тенофовир: одновременное применение с НПВП может увеличивать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови; следует контролировать функцию почек, чтобы контролировать потенциальное синергетическое влияние на функцию почек.
Деферазирокс: одновременное применение с НПВП может повысить риск желудочно-кишечной токсичности; необходимо проводить тщательный клинический мониторинг при применении деферазирокса с НПВП.
Пеметрексед: одновременное применение с НПВП может снизить элиминацию пеметрекседа, поэтому следует применять более низкие дозы препарата; пациентам с легкой и умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина от 45 до 79 мл/мин) следует избегать одновременного применения пеметрекседа с НПВП в течение 2 дней до и 2 дней после введения пеметрекседа.
Особенности применения
Общие
С осторожностью следует применять препарат пациентам с аллергическими состояниями в анамнезе. Необходимо избегать применения препарата в комбинации с другими НПВП, в том числе с селективными ингибиторами циклооксигеназы-2. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния.
Как и другие НПВП, декскетопрофен может маскировать симптомы инфекционных заболеваний. В отдельных случаях были описаны обострения инфекций при временной связи с приемом НПВП. Если во время терапии наблюдаются признаки бактериальной инфекции или ухудшение состояния, пациенту необходимо немедленно обратиться к врачу.
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с нарушениями функции печени и/или почек, а также пациентам с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью, поскольку у них на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности препарат следует с осторожностью применять при лечении диуретиками, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии.
Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения препарата повышается риск возникновения сердечной недостаточности.
Больше всего нарушений функции почек, сердечно-сосудистой системы и печени возникает у пациентов пожилого возраста.
Препарат следует с осторожностью применять пациентам с нарушениями кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Следует с осторожностью назначать пациентам, которые одновременно применяют средства, способные увеличить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно — пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет подавления синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период изучалось в клинических исследованиях, и влияния на показатели коагуляции не было обнаружено. Однако пациентам, которые применяют декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие непрямые антикоагулянтные препараты или гепарин, необходимо находиться под наблюдением врача.
Пациентам с артериальной гипертензий и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или средней тяжести следует находиться под наблюдением врача из-за возможной задержки жидкости в организме и появления периферических отеков.
Согласно имеющимся клиническим и эпидемиологическим данным применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым увеличением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения декскетопрофена трометамола недостаточно.
Одна ампула препарата содержит 200 мг этанола, что приравнивается к 5 мл пива или 2,08 мл вина на дозу. Препарат может негативно влиять на лиц, страдающих алкоголизмом. Содержание этанола следует учитывать при применении препарата в I и II триместрах беременности, детям и пациентам из группы риска, например при заболеваниях печени, а также пациентам с эпилепсией. Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть почти не содержит свободного натрия.
Нельзя ожидать, что декскетопрофен заменит кортикостероиды или будет лечить кортикостероидную недостаточность. Внезапное прекращение применения кортикостероидов может привести к ухудшению заболевания. Пациенты, которые проходят терапию кортикостероидами в течение длительного времени, должны постепенно уменьшать их дозу в случае принятия решения о прекращении применения кортикостероидов.
Влияние на пищеварительный тракт
Желудочно-кишечные кровотечения, образование язв или перфорации, которые могут быть летальными, зафиксированы при применении всех НПВП в любой момент лечения, с предупредительными симптомами или серьезными желудочно-кишечными осложнениями в анамнезе или без них. При развитии желудочно-кишечного кровотечения или при образовании язв применение препарата следует прекратить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образование язвы или ее перфорация повышаются с увеличением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста.
Только один из пяти пациентов, у которых развивается серьезное нежелательное явление в верхнем отделе пищеварительного тракта при применении терапии НПВП, имеет симптомы. Язвы, значительное кровотечение или перфорация в верхнем отделе пищеварительного тракта, вызванные приемом НПВП, возникают примерно у 1% пациентов, которые лечатся в течение 3–6 месяцев, и примерно у 2–4% пациентов, которые лечатся в течение одного года. Такие тенденции продолжаются при длительном применении, повышая вероятность развития серьезных желудочно-кишечных нарушений в определенное время в течение курса лечения. Однако даже кратковременная терапия не лишена риска.
Пациенты с язвенной болезнью и/или желудочно-кишечным кровотечением в анамнезе, которые применяют НПВП, имеют более чем в 10 раз повышенный риск развития желудочно-кишечного кровотечения по сравнению с пациентами, которые не имеют ни одного из этих факторов риска.
Другие факторы, повышающие риск желудочно-кишечного кровотечения у пациентов, которые лечатся с помощью НПВП, включают одновременное применение пероральных кортикостероидов или антикоагулянтов, длительное применение терапии НПВП, курение, употребление алкоголя, старший возраст или плохое общее состояние здоровья. Больше спонтанных сообщений о летальных желудочно-кишечных исходах поступает по поводу пациентов пожилого возраста или ослабленных пациентов.
Для минимизации потенциального риска нежелательного явления со стороны пищеварительного тракта у пациентов, которые лечатся с помощью НПВП, следует применять минимальную эффективную дозу в течение короткого периода. Во время применения препарата врач должен тщательно наблюдать за состоянием пациентов, учитывая возможное появление язв и желудочно-кишечных кровотечений. В случае подозрения на возникновение серьезного нежелательного явления со стороны пищеварительного тракта необходимо немедленно начать дополнительное обследование и лечение.
Следует немедленно прекратить применение НПВП до исключения серьезного нежелательного явления со стороны пищеварительного тракта. Для пациентов, находящихся в группе высокого риска, следует рассмотреть альтернативную терапию без применения НПВП.
У людей пожилого возраста наблюдается повышенная частота побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечные кровотечения и перфорация, которые могут быть летальными. Лечение таких пациентов следует начинать с наименьшей возможной дозы.
НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе, поскольку существует риск их обострения. Применение НПВП может приводить к рецидивам неспецифического язвенного колита, а также болезни Крона у пациентов, находящихся в фазе ремиссии. Перед началом применения декскетопрофена трометамола пациентами, которые имеют в анамнезе эзофагит, гастрит и/или язвенную болезнь, следует убедиться, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У пациентов с имеющимися симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе в течение применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта относительно возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения.
Для таких пациентов и пациентов, принимающих ацетилсалициловую кислоту в малых дозах или другие средства, увеличивающие риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например с мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Пациентам, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительной системы, необходимо сообщить врачу обо всех необычных симптомах, в частности о желудочно-кишечных кровотечениях, особенно на начальных этапах лечения.
Следует с осторожностью назначать пациентам, одновременно применяющим средства, которые могут увеличить риск возникновения язвы или кровотечения: пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Влияние на почки
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с нарушениями функции почек. У таких пациентов применение НПВП может привести к ухудшению функции почек, задержке жидкости и отеку. С осторожностью также следует применять пациентам, которые получают терапию диуретиками или в случае возможного развития гиповолемии, поскольку существует риск нефротоксичности.
Длительное применение НПВП приводит к папиллярному некрозу и иному повреждению почек. Кроме того, поскольку почечные простагландины играют компенсаторную роль в поддержании почечной перфузии, у пациентов также наблюдалась нефротоксичность. Применение НПВП такими пациентами может вызвать дозозависимое снижение синтеза простагландинов и, соответственно, уменьшение почечного кровотока, что может ускорить почечную декомпенсацию. Высокий риск такой реакции имеют пациенты с нарушением функции почек, сердечной недостаточностью или нарушениями функции печени, пациенты, которые принимают диуретики или ингибиторы АПФ, а также пациенты пожилого возраста.
Прекращение терапии обычно приводит к возвращению к состоянию, которое предшествовало лечению.
Как и все НПВП, препарат может повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов, его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, которые могут привести к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и острой почечной недостаточности.
Во время лечения необходимо обеспечить достаточное потребление жидкости для предотвращения дегидратации и, возможно, связанной повышенной нефротоксичности.
Пациенты пожилого возраста чаще страдают нарушениями функции почек.
Препарат противопоказан пациентам с нарушениями функции почек средней и тяжелой степени (клиренс креатинина ≤ 59 мл/мин).
Влияние на печень
Как и при применении других НПВП, препарат может вызвать временное незначительное увеличение значений некоторых параметров функции печени, а также существенно повысить уровень АсАТ и АлАТ. В случае соответствующего повышения значений этих параметров лечение следует прекратить.
Предельные повышения одного или более показателей функции печени возможны у 15% пациентов, принимающих НПВП, включая декскетопрофен. Такие отклонения лабораторных показателей могут прогрессировать, могут оставаться без изменений или могут нормализоваться при продолжении терапии. Ощутимые повышение уровня АлАТ или АсАТ (примерно втрое или больше верхней границы нормы) зафиксированы примерно у 1% пациентов в клинических испытаниях НПВП. Кроме того, были сообщения о редких случаях нежелательных реакций со стороны печени тяжелой степени, включая желтуху и летальный фульминантный гепатит, некроз печени и печеночную недостаточность, некоторые из них были летальными.
Пациентов, которые имеют симптомы и/или признаки, указывающие на нарушения функции печени, или у которых есть отклонения показателей функции печени от нормы, следует обследовать на предмет наличия развития более серьезных нежелательных реакций со стороны печени во время терапии декскетопрофеном. Если клинические признаки и симптомы свидетельствуют о развитии болезни печени или возникают системные проявления (например, эозинофилия, сыпь), лечение следует прекратить и провести соответствующие исследования.
Пациенты пожилого возраста чаще страдают нарушениями функции печени.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты
Пациентам с артериальной гипертензией и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или средней тяжести следует находиться под наблюдением врача из-за возможной задержки жидкости в организме и появления периферических отеков.
Согласно имеющимся клиническим и эпидемиологическим данным применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться увеличением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения декскетопрофена трометамола недостаточно.
При неконтролируемой артериальной гипертензии, застойной сердечной недостаточности, подтвержденной ишемической болезни сердца, заболеваниях периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофена трометамол следует применять только после тщательной оценки состояния пациента. То же следует делать перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, такими как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение.
Все НПВП, включая декскетопрофен, могут привести к развитию артериальной гипертензии или ухудшению предварительно существующей артериальной гипертензии, что может вызывать повышение частоты возникновения сердечно-сосудистых нарушений. У пациентов, принимающих тиазиды или петлевые диуретики, может ухудшиться ответ на такое лечение при применении НПВП. НПВП, включая декскетопрофен, следует применять с осторожностью пациентам с артериальной гипертензией. В начале лечения НПВП и в течение всего курса терапии следует осуществлять тщательный мониторинг артериального давления (АД).
Все неселективные НПВП могут угнетать агрегацию тромбоцитов и продлевать время кровотечения из-за подавления синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и профилактических доз низкомолекулярного гепарина в послеоперационный период оценивали в контролируемых клинических испытаниях. Влияния на параметры коагуляции не наблюдалось. Однако следует тщательно наблюдать за состоянием пациентов, получающих терапию, которая влияет на гемостаз, например варфарин или другие кумарины или гепарин, в случае применения декскетопрофена трометамола. Соответствующий мониторинг и рекомендации нужны для пациентов с артериальной гипертензией и/или сердечной недостаточностью легкой или средней степени в анамнезе, поскольку были сообщения о задержке жидкости и отеке в связи с терапией НПВП.
Данные клинических испытаний и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что применение определенных НПВП (в частности в высоких дозах и в течение длительного времени) может быть связано с несколько повышенным риском артериальных тромботических явлений (например, инфарктом миокарда или инсультом). Для исключения такого риска для декскетопрофена трометамола нет достаточных данных.
Пациенты пожилого возраста чаще страдают от нарушения сердечно-сосудистой функции (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Воздействие на кожу
Были сообщения об очень редких случаях серьезных кожных реакций (в т.ч. с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в частности эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Вероятно, наибольший риск их возникновения наблюдается у пациентов в начале лечения, у большинства пациентов они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистых оболочек или других симптомов гиперчувствительности препарат следует отменить.
В исключительных случаях ветряная оспа может быть причиной серьезных инфекционных осложнений кожи и мягких тканей. До сих пор влияние НПВП на ухудшение этих инфекций исключить невозможно. Поэтому рекомендуется избегать применения препарата в случае заболевания ветряной оспой.
Другая информация
Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с врожденным расстройством метаболизма порфирина (например, острая прерывистая порфирия), с обезвоживанием и/или непосредственно после большого оперативного вмешательства.
При необходимости длительного применения терапии декскетопрофеном следует регулярно проверять показатели функции печени и почек, анализ крови.
Реакции гиперчувствительности
Серьезные острые реакции гиперчувствительности (например, анафилактический шок) наблюдались в очень редких случаях. Лечение следует прекратить при первых признаках серьезных реакций гиперчувствительности после приема декскетопрофена. В зависимости от симптомов, любые необходимые медицинские процедуры должны быть инициированы специалистами здравоохранения.
Как и при применении других НПВП, могут появиться анафилактоидные реакции у пациентов с известным предыдущим применением декскетопрофена. Препарат не следует применять пациентам с аспириновой триадой (непереносимость анальгетиков или непереносимость ацетилсалициловой кислоты, наблюдаемая у пациентов с астмой, называется аспириновой триадой). Такой симптомокомплекс обычно появляется у пациентов с астмой, которые имеют ринит с полипами в носу или без них, или у которых наблюдается бронхоспазм тяжелой степени, который потенциально может быть летальным, после применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП. В случаях появления анафилактических реакций следует обратиться за неотложной помощью.
Гематологические проявления
Иногда у пациентов, применяющих НПВП включая декскетопрофен, наблюдается анемия. Это может быть связано с задержкой жидкости, скрытым или большим желудочно-кишечным кровотечением или частично описанным влиянием препарата на эритропоэз. У пациентов, которые проходят длительное лечение НПВП, включая декскетопрофен, следует регулярно проверять уровень гемоглобина или гематокрита, если у них появляются признаки или симптомы анемии.
НПВП подавляют агрегацию тромбоцитов и, как было доказано, удлиняют время кровотечения у некоторых пациентов. В отличие от ацетилсалициловой кислоты, их влияние на тромбоцитарную функцию количественно меньше, длится меньше и является обратимым. Следует проводить тщательный мониторинг состояния пациентов, которые принимают препарат АЛЬФОРТ ДЕКСА И.В. и могут иметь нежелательные явления вследствие ухудшения функции тромбоцитов, например пациентов с нарушениями коагуляции или пациентов, принимающих антикоагулянты.
Лабораторные тесты
Поскольку могут появиться серьезные реакции со стороны пищеварительного тракта (язвы и кровотечение) без предупредительных симптомов, врачам следует наблюдать за возможным появлением признаков или симптомов желудочно-кишечного кровотечения. Пациентам, проходящим длительное лечение НПВП, следует периодически делать общий анализ крови и проверять химический состав крови. Если клинические признаки и симптомы свидетельствуют о развитии заболевания печени или почек, появлении системных проявлений (например, эозинофилии и/или сыпи), или если биохимические показатели функции печени продолжают ухудшаться или отклоняются от нормы, лечение следует прекратить.
Способ применения и дозы
Взрослые.
Рекомендуемая доза составляет 50 мг с интервалом 8–12 часов. При необходимости повторную дозу вводят через 6 часов. Максимальная суточная доза не должна превышать 150 мг. Препарат предназначен для кратковременного применения, поэтому его следует применять только в период острой боли (не более 2 суток). Пациентов следует переводить на пероральное применение анальгетиков, если это возможно. Побочные реакции можно сократить за счет применения наименьшей эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния. При послеоперационных болях средней или сильной степени тяжести препарат можно применять по показаниям в тех же самых рекомендуемых дозах в сочетании с опиоидными анальгетиками.
Пациенты пожилого возраста.
Корректировка дозы обычно не требуется. Однако из-за физиологического снижения функции почек рекомендуется более низкая доза, максимальная суточная доза составляет 50 мг при легком нарушении функции почек.
Нарушения со стороны печени.
Для пациентов с патологией печени легкой или средней степени (5–9 баллов по шкале Чайлд-Пью) следует уменьшить максимальную суточную дозу до 50 мг и тщательно контролировать функцию печени. При тяжелых заболеваниях печени препарат противопоказан (10–15 баллов по шкале Чайлд-Пью).
Нарушения со стороны почек.
Для пациентов с нарушениями функции почек легкой степени (клиренс креатинина 60–89 мл/мин) максимальную суточную дозу следует уменьшить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой в степени (клиренс креатинина < 59 мл/мин) препарат противопоказан.
Внутримышечное введение.
Раствор для инъекций следует медленно вводить глубоко в мышцу.
Внутривенная инфузия.
Для проведения инфузии содержимое ампулы 2 мл развести в 30–100 мл 0,9% раствора натрия хлорида, растворе глюкозы или растворе Рингера-лактата. Раствор для инфузий следует готовить в асептических условиях, не допуская влияния естественного дневного света. Приготовленный раствор должен быть прозрачным. Инфузию необходимо проводить в течение 10–30 минут. Не допускать влияния естественного дневного света на приготовленный раствор.
Препарат, разведенный в 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида или в растворе глюкозы, можно смешивать с допамином, гепарином, гидроксизином, лидокаином, морфином, петидином и теофиллином.
Препарат нельзя смешивать в растворе для инфузий с прометазином и пентазоцином.
Внутривенная инъекция (болюсное введение).
При необходимости содержимое одной ампулы (2 мл раствора для инъекций) вводить в течение не менее 15 секунд.
Препарат можно смешивать в малых объемах (например, в шприце) с растворами для инъекций гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.
Препарат нельзя смешивать в малых объемах (например, в шприце) с растворами допамина, прометазина, пентазоцина, петидина и гидрокортизона, так как образуется белый осадок.
Препарат можно смешивать только с лекарственными средствами, которые указаны выше.
При внутримышечном или внутривенном инъекционном применении препарат следует немедленно ввести после того, как он был набран из ампулы. Раствор для инфузии следует применять сразу после его приготовления.
Сорбция действующего вещества не проявлялась при хранении разбавленных растворов препарата в пластиковых пакетах или устройствах для доставки, произведенных из этилвинилацетата, целлюлозы пропионата, полиэтилена низкой плотности и поливинилхлорида.
Препарат предназначен только для одноразового применения, поэтому любое количество неиспользованного раствора следует утилизировать. Перед применением раствор следует визуально проверить, чтобы убедиться в его прозрачности и бесцветности: препарат не следует применять, если наблюдаются механические включения.
Дети
Препарат не следует применять детям (в возрасте до 18 лет) из-за отсутствия данных о его эффективности и безопасности.
Побочные реакции
В нижеследующей таблице указаны распределенные по системам органов и частоте побочные реакции: часто (> 1/100, < 1/10); нечасто (> 1/1000, < 1/100); редко (> 1/10000, < 1/1000); очень редко (> 1/10000), связь которых с декскетопрофена трометамолом, по данным клинических исследований, признана как минимум возможным, а также побочные реакции, сообщения о которых были получены после вывода препарата на рынок.
|Органы и системы органов
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Очень редко
|Со стороны крови/лимфатической системы
|aнемия
|нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|отек гортани
|анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок
|Со стороны питания и обмена веществ
|гипергликемия, гипогликемия, гипертриглицеридемия, анорексия, отсутствие аппетита
|Со стороны психики
|бессонница, беспокойство
|Со стороны нервной системы
|головная боль, головокружение, сонливость
|парестезии, обморок
|Со стороны органов зрения
|нечеткость зрения
|Со стороны органов слуха
|звон в ушах
|Со стороны сердца
|пальпитация
|экстрасистолия, тахикардия
|Со стороны сосудистой системы
|артериальная гипотензия, приливы
|артериальная гипертензия, тромбофлебит поверхностных вен
|Со стороны дыхательных путей, органов грудной клетки и средостения
|брадипноэ
|бронхоспазм, одышка
|Со стороны пищеварительного тракта
|тошнота, рвота
|боль в животе, диспепсия, диарея, запор, рвота с примесью крови, сухость во рту
|язвенная болезнь, кровотечение или перфорация
|панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной зоны
|гепатит, желтуха
|гепатоцеллюлярная патология
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|дерматиты, зуд, сыпь, повышенное потоотделение
|крапивница, акне
|синдром Стивенса–Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), ангионевротический отек, отек лица, фотосенсибилизация
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|ригидность мышц, скованность в суставах, мышечные судороги, боль в спине
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|острая почечная недостаточность, полиурия, почечная боль, кетонурия, протеинурия
|нефрит, нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы
|менструальные нарушения, нарушения функции предстательной железы
|Общие и местные нарушения
|боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, в том числе воспаление, гематома, кровотечение
|лихорадка, повышенная утомляемость, боль, озноб, астения, недомогание
|дрожь, периферические отеки
|Обследование
|отклонения в результатах печеночных проб
Нарушения со стороны пищеварительного тракта наблюдались чаще всего.
Возможно развитие язвенной болезни, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста. По имеющимся данным, на фоне применения препарата может возникать тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспепсические явления, боль в животе, мелена, рвота с примесью крови, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона. Реже наблюдается гастрит. Также отмечались отеки, артериальная гипертензия и сердечная недостаточность, которые могут быть вызваны приемом НПВП. Как и в случае применения других НПВП, возможны такие побочные реакции: асептический менингит, который в целом возникает у больных системной красной волчанкой или у пациентов со смешанными заболеваниями соединительной ткани, и реакции со стороны крови (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга). Возможны буллезные реакции, в том числе синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Согласно результатам исследований и эпидемиологических данных, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым увеличением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий, например инфаркта миокарда и инсульта.
Срок годности
3 года.
После разведения в соответствии с указаниями в инструкции для медицинского применения разведенный раствор, при условии его надлежащей защиты от солнечного света, оказался химически стабильным в течение 24 часов при хранении при температуре 25 °C.
С микробиологической точки зрения препарат следует применять немедленно. В случае неприменения немедленно, время и условия хранения после разведения и перед применением является ответственностью пользователя. Обычно они не должны превышать 24 ч при температуре 2–8 °C, кроме случаев, когда разведение происходило в контролируемых и валидизированных асептических условиях.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света. Условия хранения после разведения см. в разделе «Срок годности».
Упаковка
По 2 мл в ампуле; по 3 или по 6 ампул в кассете в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Идол Илач Долум Сан. ве Тидж. А.Ш.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Давутпаша Каддеси Джебеалибей Сокак № 20 Топкапи Зейтинбурну/Стамбул, Турция.
Заявитель
Дельта Медикэл Промоушнз АГ, Швейцария.
Местонахождение заявителя
Отенбахгассе 26, Цюрих СН — 8001, Швейцария.