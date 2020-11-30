Гриппостад® Рино 0,05% Назальные Капли (Grippostad® Rhino 0,05% Nasal Drops) (361675) - инструкция по применению ATC-классификация
Гриппостад Рино 0,05% Назальные Капли инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ксилометазолин является производным имидазолина, α-адренергическим симпатомиметиком. Непосредственно возбуждает α-адренорецепторы и суживает сосуды. При местном применении уменьшает отек слизистой оболочки носоглотки. Восстанавливает проходимость носовых путей и облегчает носовое дыхание путем деконгестации слизистой оболочки и улучшения дренажа секрета.
Препарат начинает действовать через 5–10 мин, и эффект сохраняется в течение нескольких часов (в среднем 6–8 ч).
При интраназальном применении количество средства, которое абсорбируется, иногда может быть достаточным для развития системных эффектов, например, со стороны ЦНС и сердечно-сосудистой системы.
Фармакокинетика. При местном применении ксилометазолин в плазме крови практически не определяется (концентрация в плазме крови ниже лимита определение).
Показания Гриппостад Рино 0,05% Назальные Капли
симптоматическое лечение заложенности носа при простуде, сенной лихорадке, других аллергических ринитах, синуситах.
Для облегчения оттока секрета при заболеваниях придаточных пазух носа.
Вспомогательная терапия при среднем отите (для устранения отека слизистой оболочки).
Для облегчения проведения риноскопии.
Применение Гриппостад Рино 0,05% Назальные Капли
Гриппостад Рино 0,05% Назальные Капли предназначен для назального применения. Детям в возрасте 1-5 лет (под наблюдением взрослых) по 1-2 капли в каждый носовой ход до 1-2 раз в сутки в случае необходимости, но не более 3 раз в сутки.
Детям 6-11 лет (под наблюдением взрослых) по 2-4 капли в каждый носовой ход до 2-3 раз в сутки в случае необходимости, но не более 3 раз в сутки.
Дозировка определяется в зависимости от индивидуальной чувствительности и симптомов болезни. Гриппостад Рино 0,05% Назальные Капли не рекомендуется применять дольше 7-10 дней.
Применять капли необходимо следующим образом:
— наклонить голову максимально назад, насколько это комфортно;
— закапать капли в каждый носовой ход и удерживать голову наклоненной назад в течение небольшого интервала времени для распределения препарата по всей полости носа;
— после применения очистить капельницу перед помещением ее во флакон;
— с целью предотвращения инфицирования каждый флакон с препаратом может использовать только одно лицо.
Последнее применение рекомендуется осуществлять непосредственно перед сном.
Дети. Гриппостад Рино 0,05% Назальные Капли не следует применять детям до 1 года. Применять детям 1-11 лет рекомендуется только под наблюдением взрослых.
Противопоказания
гиперчувствительность к ксилометазолину или любому из компонентов препарата, острые коронарные заболевания, сердечная астма, гипертиреоз, глаукома, трансфеноидальная гипофизэктомия и хирургические вмешательства с обнажением мозговой оболочки в анамнезе, сухой ринит (rhinitis sicca) или атрофический ринит.
Одновременное лечение ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения их применения.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: редко (<1/10 000) — реакция гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, сыпь, зуд.
Со стороны нервной системы: часто (≥1/100, <1/10) — головная боль.
Со стороны органа зрения: редко (<1/10 000) — временное нарушение зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко (<1/10 000) — нерегулярное или учащенное сердцебиение.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: часто (≥1/100, <1/10) — сухость или дискомфорт со стороны слизистой оболочки носа.
Со стороны ЖКТ: часто (≥1/100, <1/10) — тошнота.
Общие нарушения и реакции в месте введения: часто (≥1/100, <1/10) — ощущение жжения в месте нанесения.
Особые указания
Гриппостад Рино 0,05% Назальные Капли не применять у детей до 1 года. Применение у детей 1-11 лет рекомендуется только под наблюдением взрослых.
Препарат не следует применять у детей дольше 7-10 дней подряд. Слишком длительное или чрезмерное применение может привести к возобновлению заложенности носа и/или атрофии слизистой оболочки носа.
Препарат не следует применять у детей дольше 7-10 дней подряд. Слишком длительное или чрезмерное применение может привести к возобновлению заложенности носа и/или атрофии слизистой оболочки носа.
Препарат, как и другие симпатомиметики, следует с осторожностью назначать пациентам с сильными реакциями на адренергические средства, проявляющиеся в виде бессонницы, головокружения, дрожи, сердечной аритмии или повышения АД.
Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата, особенно при лечении детей и лиц пожилого возраста.
Следует с осторожностью назначать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, АГ, сахарным диабетом, с гиперфункцией щитовидной железы, феохромоцитомой, гипертрофией предстательной железы, а также не применять у пациентов, получавших одновременно лечения ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения их применения.
У пациентов с синдромом удлиненного интервала Q-T, получающих ксилометазолин, может отмечаться повышенный риск развития серьезных желудочковых аритмий.
Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение слизистой оболочки носа.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не следует применять в период беременности из-за потенциального сосудосуживающего воздействия.
Доказательства любого нежелательного влияния на младенца отсутствуют. Из-за отсутствия данных о том, выводится ли активная субстанция в грудное молоко, препарат нельзя применять в период кормления грудью.
Фертильность. Надлежащие данные о влиянии препарата на фертильность отсутствуют. Поскольку системная экспозиция ксилометазолина гидрохлорида очень низкая, вероятность влияния на фертильность крайне низкая.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Обычно препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
ингибиторы МАО: ксилометазолин может потенциировать действие ингибиторов МАО и индуцировать гипертонический криз. Не применять ксилометазолин у пациентов, принимающих или принимавших ингибиторы МАО в течение последних 2 нед.
Три- и тетрациклические антидепрессанты: при одновременном применении три- или тетрациклических антидепрессантов и симпатомиметиков возможно усиление симпатомиметического эффекта ксилометазолина, поэтому одновременное применение таких средств не рекомендуется.
При применении с блокаторами β-адренорецепторов может вызвать бронхоспазм или снижение АД.
Передозировка
чрезмерное местное применение ксилометазолина гидрохлорида или его случайное попадание внутрь может привести к возникновению выраженного головокружения, потоотделения, значительного снижения температуры тела, головной боли, брадикардии, АГ, угнетения дыхания, коме и судорогам. Повышенное АД может смениться пониженным. Дети младшего возраста более чувствительны к токсичности, чем взрослые.
Всем пациентам с подозрением на передозировку следует назначить соответствующие поддерживающие меры, а также, в случае необходимости, неотложное симптоматическое лечение под медицинским наблюдением. Медицинская помощь должна включать наблюдение за состоянием пациента в течение нескольких часов. В случае тяжелой передозировки, сопровождающейся остановкой сердца, реанимационные мероприятия должны продолжаться не менее 1 ч.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.