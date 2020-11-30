Гриппостад Рино 0,05% Назальные Капли не применять у детей до 1 года. Применение у детей 1-11 лет рекомендуется только под наблюдением взрослых.

Препарат не следует применять у детей дольше 7-10 дней подряд. Слишком длительное или чрезмерное применение может привести к возобновлению заложенности носа и/или атрофии слизистой оболочки носа.

Препарат не следует применять у детей дольше 7-10 дней подряд. Слишком длительное или чрезмерное применение может привести к возобновлению заложенности носа и/или атрофии слизистой оболочки носа.

Препарат, как и другие симпатомиметики, следует с осторожностью назначать пациентам с сильными реакциями на адренергические средства, проявляющиеся в виде бессонницы, головокружения, дрожи, сердечной аритмии или повышения АД.

Не следует превышать рекомендуемую дозу препарата, особенно при лечении детей и лиц пожилого возраста.

Следует с осторожностью назначать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, АГ, сахарным диабетом, с гиперфункцией щитовидной железы, феохромоцитомой, гипертрофией предстательной железы, а также не применять у пациентов, получавших одновременно лечения ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения их применения.

У пациентов с синдромом удлиненного интервала Q-T, получающих ксилометазолин, может отмечаться повышенный риск развития серьезных желудочковых аритмий.

Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение слизистой оболочки носа.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не следует применять в период беременности из-за потенциального сосудосуживающего воздействия.

Доказательства любого нежелательного влияния на младенца отсутствуют. Из-за отсутствия данных о том, выводится ли активная субстанция в грудное молоко, препарат нельзя применять в период кормления грудью.

Фертильность. Надлежащие данные о влиянии препарата на фертильность отсутствуют. Поскольку системная экспозиция ксилометазолина гидрохлорида очень низкая, вероятность влияния на фертильность крайне низкая.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Обычно препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.