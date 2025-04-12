Энтеросмектит (Enterosmektit)
Энтеросмектит инструкция по применению
Состав
действующее вещество: diosmectite;
1 саше (3,76 г порошка) содержит диосмектита (смектита диоктаэдрического) 3 г;
вспомогательные вещества: глюкозы моногидрат, сахарин натрия, ароматизатор апельсиновый (масло апельсиновое, масло мандариновое, альдегид С10, α-терпинеол, мальтодекстрин, крахмала натрийоктинил сукцинат, глюкоза, аскорбилпальмитат, бутилгидроксианизол).
Лекарственная форма
Порошок для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства: порошок от серовато-белого до бежевого цвета, в котором допускаются вкрапления белого цвета с апельсиновым запахом при приготовлении суспензии.
Фармакотерапевтическая группа
Противодиарейные препараты, применяемые при инфекционно-воспалительных заболеваниях кишечника. Энтеросорбенты. Код АТС А07В С05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Энтеросмектит — двойной силикат алюминия и магния.
Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости препарат обладает высокой обволакивающей способностью по отношению к слизистой пищеварительного тракта.
Путем взаимодействия с гликопротеинами слизистой оболочки увеличивает резистентность слизи к раздражителям. Влияя на барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительной системы и благодаря высокой способности к связыванию со слизистой оболочкой, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Энтеросмектит прозрачный, в обычных дозах не окрашивает кал и не влияет на физиологическое время прохождения через кишечник.
Фармакокинетика.
Благодаря структуре диосмектита лекарственное средство удерживается на внутренней стороне эпителия, не адсорбируется и не метаболизируется. Диосмектит выводится с калом путём нормального кишечного транзита.
Показания
- Симптоматическое лечение острой диареи у детей от 2-х лет (дополнительно к пероральной регидратации) и у взрослых.
- Симптоматическое лечение хронической диареи у взрослых.
- Симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника, у взрослых.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к диосмектиту или любому из вспомогательных веществ препарата.
- Кишечная непроходимость.
Особенности применения
Диосмектит следует с осторожностью принимать пациентам с тяжелым хроническим запором в анамнезе.
Следует избегать применения лекарственного средства Энтеросмектит младенцам и детям в возрасте младше 2-х лет.
Эталоном лечения острой диареи является раствор для пероральной регидратации (РПР).
У детей в возрасте старше 2-х лет острую диарею необходимо лечить в комплексе с ранним применением раствора для пероральной регидратации (РПР) для предотвращения дегидратации. Следует избегать длительного применения лекарственного средства Энтеросмектит.
У взрослых лечение не исключает регидратацию по необходимости.
Объем регидратации с помощью раствора для пероральной регидратации или внутривенной регидратации зависит от интенсивности диареи, возраста пациента и особенностей заболевания.
Пациента следует проинформировать о необходимости:
- регидратации с помощью значительного объема соленых или сладких жидкостей для компенсации потери жидкости вследствие диареи (средняя суточная потребность организма взрослого в воде составляет 2 литра);
- поддержание приема пищи, пока продолжается диарея:
- за исключением некоторых продуктов, особенно сырых овощей и фруктов, зеленых овощей, пряных блюд, а также замороженных пищевых продуктов или напитков;
- с предпочтением запеченного мяса и риса.
Лекарственное средство содержит глюкозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Это лекарственное средство содержит 0,05 ммоль (1,23 мг)/дозу натрия. Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, которые соблюдают диету с контролируемым содержанием натрия.
Способ применения и дозы
Дозы
Лечение острой диареи
Дети в возрасте старше 2-х лет: 4 саше в сутки в течение 3-х дней, а затем 2 саше в сутки в течение 4-х дней.
Взрослые: 3 саше в сутки в течение 7 дней. При необходимости дозу лекарственного средства можно удвоить в начале лечения.
Другие показания
Взрослые: в среднем 9 г (3 саше) в сутки.
Способ применения
Для перорального применения.
Содержимое саше необходимо смешать до образования суспензии непосредственно перед применением.
Для детей содержимое саше можно смешать в бутылочке с 50 мл воды для применения с интервалами в течение дня или хорошо перемешать с полужидкой пищей, такой как бульон, компот, пюре, детское питание.
Для взрослых содержимое саше можно смешать с половиной стакана воды.
Дети
Применять для лечения детей в возрасте старше 2-х лет.
Побочные реакции
Побочной реакцией, о которой чаще всего сообщали во время лечения, является запор, который возникает у около 7% взрослых и у 1% детей. При возникновении запора лечение диосмектитом следует прекратить, а при необходимости — восстановить в меньшей дозе. В следующей таблице представлен перечень побочных реакций на действующее вещество, которые возникали во время клинических исследований и в пострегистрационный период.
Частота побочных реакций классифицируется следующим образом: очень часто ((≥1/10); часто (≥1/100,<1/10); нечасто (≥ 1/1000, <1/100); редко (≥ 1/10000, < 1/1000); очень редко (<1/10000), неизвестно (невозможно определить на основании имеющихся данных).
Побочные реакции на диосмектит, выявленные во время клинических исследований и в пострегистрационный период.
|Класс системы органов
|Частота
|Побочная реакция
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Часто*
|Запор
|Нечасто*
|Рвота
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Нечасто*
|Сыпь
|Редко*
|Крапивница
|Неизвестно
|Ангионевротический отек, зуд
|Со стороны иммунной системы
|Неизвестно
|Гиперчувствительность
* Частота определена по данным клинических исследований.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства. Это позволяет проводить постоянный мониторинг соотношения пользы и риска применения лекарственного средства. Сотрудники здравоохранения просят сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях на веб-сайт системы сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3,76 г порошка в саше; по 10 или 30 саше в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.