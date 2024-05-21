Блэк-Гард — экстракт черного ферментированного чеснока является природным источником мощного внутриклеточного антиоксиданта с детоксикационными свойствами — S-алилцистеина (SAC) и других биологически активных соединений: фенолов, флавоноидов, пирувата, тиосульфата и S-алилмеркапроцистеина (SAMC), которые участвуют в обезвреживании перекисных радикалов снаружи и внутри клеток. Экстракт черного ферментированного чеснока содержит также витамины (A, C, D, B 1 , B 2 , холин, B 5 , B 6 , B 9 , B 12 , E, H, PP) и минералы (Mg, Mn, Na, Zn, P, Se, S, Cu, Fe, K).

Черный чеснок образуется во время ферментации из белого чеснока (Allium sativum) в течение 40 недель при температуре 60–90 °С и соответствующей влажности (реакция Майера). Во время ферментации он лишается острого запаха и обогащается мощным антиоксидантом с детоксикационными свойствами — S-алилцистеином (SAC). За счет S-алилцистеина антиоксидантные свойства черного чеснока в 6–10 раз выше, чем у обычного. При экстрагировании ферментированного чеснока диетической добавки Блэк-Гард концентрация SAC увеличивается до 68%.

S-алилцистеин (SAC) стабильное, водорастворимое сероорганическое соединение, которое легко всасывается в ЖКТ и проникает внутрь клеток, где обезвреживает перекисные радикалы и способствует сохранению целостности митохондрий и других клеточных органелл. SAC преимущественно накапливается в клетках печени, иммунной системы, эндотелии сосудов, клетках кожи, обеспечивая защитное действие против окислительных процессов. Усиливая антиоксидантные ферменты супероксиддисмутазу, каталазу и глутатионпероксидазу SAC способствует увеличению содержания в клетках печени основного внутриклеточного дезинтоксиканта — глутатиона.

Благодаря высокой концентрации SAC и других серосодержащих веществ, экстракт черного чеснока диетической добавки Блэк-Гард обладает разнообразными положительными биологическими свойствами:

Антиоксидантное и цитопротекторное свойства: способствует обезвреживанию токсинов и перекисных радикалов в организме, активируя ферментный путь внутриклеточной детоксикации. За счет серосодержащих компонентов способствует защите клеток организма, в том числе клеток печени, желудка и кожи, от эндогенных и экзогенных токсинов и активных форм кислорода. Способствует подавлению активации канцерогенов.

Гепатопротекторное свойство: способствует продукции в клетках печени важного вещества для внутриклеточной детоксикации — глутатиона, усиливает процессы второй фазы внутриклеточной детоксикации, во время которой происходит связывание токсинов, в том числе и гепатотоксических лекарственных веществ с глутатионом, что приводит к снижению их токсичности и облегчению выведения из организма. Способствует улучшению функции печени при избыточных отложениях жировых включений, жировой дистрофии печени. Экстракт черного чеснока может быть средством для предотвращения окислительного стресса и расстройств печени, путем снижения уровней ALT, AST, ALP, общего холестерина, липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и малонового диальдегида. Проявляет защитное действие против хронического поражения печени, вызванного алкоголем.

Гастропротекторное свойство: S-алилцистеин способствует предотвращению повреждения слизистой оболочки желудка вызванного употреблением этанола, нестероидных противовоспалительных средств, способствует увеличению уровня слизи в слизистой оболочке желудка.

Кардио- и ангиопротекторное свойство: черный чеснок известен широким спектром биологического действия, включая способность влиять на продукцию инсулина и нормализацию уровня глюкозы в крови; способствует предотвращению атеросклероза, ингибируя перекисное окисление липидов, способствует снижению уровней общего холестерина, ХС-ЛПНП и триглицеридов. Способствует снижению АД, уменьшению чрезмерной свертываемости крови и микротромбообразования в сосудах. Способствует уменьшению кальцификации (отложению кальция) в стенках сосудов. Способствует снижению в крови уровня гомоцистеина — аминокислоты, которая способна повреждать стенки артерий. Потенцирует положительные эффекты сахароснижающих средств и статинов.

Иммуномодулирующее свойство: экстракт черного чеснока, обеспечивая с помощью антиоксидантного механизма оптимальное функционирование клеток иммунной системы, способствует укреплению иммунитета во время сезона вирусных простуд, в том числе у лиц с пониженным уровнем иммунной системы вследствие стрессов, наличия хронических болезней или гиповитаминоза.

Нейропротекторное свойство: ослабляет ишемическое повреждение нейронов, активируя Nrf2-антиоксидантный ответ, способствует защите когнитивных функций мозга во время стресса или при старении.

S-алилцистеин (SAC) и другие соединения серы черного чеснока способны играть также важную регулирующую роль в уменьшении хронической воспалительной реакции за счет подавления продукции провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-6 и IL-1β.

Экстракт черного ферментированного чеснока способствует замедлению старения, улучшению здоровья кожи и общего тонуса организма.