комбинированная диетическая добавка Асглюкан Плюс содержит бета-глюкан, витамины и минеральные вещества. Действие сиропа Асглюкан Плюс обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Бета-глюканы — это природные полисахариды. Бета-глюкан (1,3 и 1,6) является их наиболее активной формой со значительным иммуномодулирующим потенциалом, способствует поддержанию иммунитета и снижению риска развития инфекционных заболеваний, обладает способностью к стимулированию и регенерации клеток иммунной системы (макрофагов, Т-лимфоцитов), влияет на синтез интерферона, вследствие чего бета-глюкан эффективен при острых и хронических состояниях, сопровождающихся нарушениями функции иммунной системы. Бета-глюканы также влияют на липидный обмен, способствуют поддержанию нормального уровня ХС, снижению роста уровня глюкозы в крови после приема пищи, нормализации микрофлоры кишечника, обладают антиоксидантными свойствами, способствуют защите от последствий стресса. Бета-глюкан (beta-1,3/1,6-D-glucan) в составе диетической добавки Асглюкан Плюс является структурным элементом мембраны дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae и проявляет выраженный иммуномодулирующий эффект.

Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты) способствует нормальному образованию коллагена для нормальной работы кровеносных сосудов, необходим для нормального функционирования костей, хрящей, десен, зубов, кожи, для энергетического метаболизма, регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, для поддержания нормального функционирования иммунной системы во время и после интенсивных физических нагрузок, уменьшения усталости и утомляемости, нормальной работы нервной системы, защиты клеток от оксидативного стресса.

Витамин А (в виде ретинилпальмитата) необходим для нормального течения метаболических процессов, в том числе и для регуляции роста и развития организма. Обеспечивает нормальную функцию органа зрения, иммунной системы, правильный рост и функционирование костей, структурную целостность тканей, стимулирует регенерацию кожи, повышает резистентность организма к действию вредных факторов внешней среды.

Витамины группы В являются компонентами ферментных систем, регулирующих метаболизм белков, жиров и углеводов. Их наличие в организме в сбалансированном количестве необходимо для нормального функционирования обмена веществ. Витамины B 1 , В 6 , В 12 играют важную роль в деятельности нервной системы.

Витамин В 1 (в виде тиамина гидрохлорида) способствует нормальному функционированию нервной системы, участвует в углеводном обмене, повышает умственную и физическую работоспособность.

Витамин В 2 {в виде рибофлавин-5’-фосфата натрия) улучшает функции органа зрения, участвует в тканевом дыхании, белковом, жировом и углеводном обмене, способствует регенерации эпителия кожи и слизистых оболочек.

Витамин В 3 (никотинамид) участвует в процессах тканевого дыхания, углеводного и липидного обмена, улучшает микроциркуляцию.

Витамин B 5 (в виде D-пантотената кальция) входит в состав кофермента А, оказывает иммуномодулирующее, противоаллергическое действие, участвует в выработке антител, синтезе стероидных гормонов, улучшает процессы метаболизма миокарда, процессы регенерации, реологические свойства крови.

Витамин В 6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) необходим для ферментов, участвующих в обмене веществ, а также для синтеза нейромедиаторов и гемоглобина, необходим для нормального функционирования ЦНС и периферической нервной системы. Способствует повышению умственной и физической работоспособности, оказывает иммуностимулирующее, антианемическое действие.

Витамин В 12 (цианокобаламин) обладает высокой биологической активностью, оказывает иммуностимулирующее, противоаллергическое, противоанемическое действие, благоприятно влияет на функцию печени и нервной системы, участвует в формировании миелиновых клеток, необходим для процесса нормального кроветворения и созревания эритроцитов, влияет на систему свертывания крови, является важным фактором нормального роста, улучшает регенерацию тканей. Вместе с фолиевой кислотой участвует в синтезе нуклеотидов.

Витамин Е (в виде DL-альфа-токоферилацетата) оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее, мембранопротекторное действие, помогает нормализовать реологические свойства крови, улучшить микроциркуляцию, способствует восстановлению структуры нервной и мышечной ткани.

Фолиевая кислота (витамин B 9 играет важную роль в метаболизме аминокислот (в том числе метионина, серина, глицина и гистидина), нуклеотидов, нуклеиновых кислот; необходима для нормального развития кровеносной и иммунной систем, для поддержания и восстановления новых клеток и процессов кроветворения, при беременности помогает снизить риск воздействия тератогенных факторов на развитие органов и систем плода, повышает умственную и физическую работоспособность, способствует восстановлению структуры нервной ткани.

Витамин D (холекальциферол) регулирует метаболизм кальция и фосфора, необходим для поддержания нормального уровня кальция и фосфора в крови, нормального состояния зубов, костей, функции мышц, нормальной работы иммунной системы, играет роль в процессе деления клеток, влияет на усвоение витамина А.

Цинк (в виде цинка сульфата моногидрата) входит в состав различных ферментов, способствует нормальной когнитивной функции головного мозга, поддержанию нормального состояния костей, волос, ногтей, кожи, зрения, иммунной системы, нормального уровня тестостерона в крови, играет важную роль в процессе деления клеток, способности к оплодотворению и репродуктивной функции, защите клеток от оксидативного стресса.

Марганец (в виде сульфата марганца моногидрата) является активатором ферментных реакций, которые оказывают антиоксидантное действие, положительно влияет на синтез гликозаминогликанов, необходимых для нормального развития костной и хрящевой ткани, способствует нормальному энергетическому метаболизму, благотворно влияет при расстройствах внимания и гиперактивности.

Селен (в виде селенита натрия) является составной частью антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы — компонента антиоксидантной системы защиты клеток. Способствует поддержанию нормального состояния ногтей, волос, сперматогенеза, функционированию иммунной системы, щитовидной железы, относится к синергистам йода.

Может быть рекомендована в качестве источника комплекса витаминов (A, D 3 , E, C, B 1 , B 2 , B 6 , B 12 , пантотеновая кислота, никотинамид, фолиевая кислота), бета-глюкана и минеральных веществ (цинк, марганец, селен) при гиповитаминозе различного происхождения. Способствует повышению физической и умственной работоспособности, концентрации внимания и снижению утомляемости. Обладает общеукрепляющими свойствами.