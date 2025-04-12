Препарат следует применять с осторожностью пациентам с эссенциальной или симптоматической гипертензией, ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пациентам, с диагностированным субкомпенсированным сахарным диабетом, глаукомой.

Очень редко на фоне применения бромгексина имеют место тяжелые кожные реакции, например, синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При появлении изменений на коже и слизистых оболочках следует немедленно обратиться к врачу, а применение препарата прекратить.

При нарушении бронхиальной моторики, сопровождающейся образованием большого количества бронхиального секрета (злокачественный синдром ресничек), препарат следует применять с особой осторожностью из-за возможного застоя секрета.

При нарушении функции почек (включая тяжелую почечную недостаточность) или заболеваниях печени (при печеночной недостаточности средней и легкой степени тяжести) следует применять с особой осторожностью (снижая дозу или увеличивая интервал времени между применением).

Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.

Информация по безопасности вспомогательных веществ

В состав сиропа входит сахароза, на что необходимо обратить внимание пациентам, больным сахарным диабетом, а также при соблюдении гипокалорийной диеты. Также в связи с содержанием препарата сахарозы, его не следует применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы. Перед началом лечения и лечения таких больных необходимо контролировать уровень глюкозы в плазме крови.

Препарат содержит натрия метилпарагидроксибензоат (Е 219) и натрия пропилпарагидроксибензоат (Е 217), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Препарат содержит сорбит, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Данный препарат содержит краситель желтый закат FCF (E 110), который и может вызывать аллергическую реакцию.

Также препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать симптомы, схожие с возникающими при употреблении алкоголя.

Сообщалось об единичных случаях возникновения ишемии миокарда, ассоциированной с применением сальбутамола. Пациентам с болезнями сердца (например ишемическая болезнь сердца), которые лечатся сальбутамолом сульфатом, в случае возникновения боли в груди или других симптомов, свидетельствующих об обострении болезни сердца, следует обратиться за медицинской помощью. Следует обратить внимание на оценку таких симптомов как удушье и боль в груди, которые могут являться следствием как заболевания сердца, так и заболеваний дыхательной системы.

Результатом лечения β2-агонистами может быть тяжелая гипокалиемия, рекомендуется проверять уровень калия в плазме крови.

Как и другие агонисты β-адренорецепторов, сальбутамола сульфат может приводить к обратимым метаболическим изменениям, например, к увеличению уровня глюкозы в плазме крови. В результате были отдельные сообщения о развитии кетоацидоза у больных сахарным диабетом. Одновременное применение кортикостероидов может обострить это состояние.

Не назначать пациентам перед применением наркоза.

Препарат не применять больным с гипертрофической кардиомиопатией.

При наличии желудочных кровотечений в анамнезе сироп следует применять под контролем врача. При лечении препаратом необходимо употреблять достаточное количество жидкости, что увеличивает отхаркивающее действие бромгексина.