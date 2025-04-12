Мукотек (Mucotek)
Мукотек инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 5 мл сиропа содержат сальбутамола сульфата эквивалентно 1 мг сальбутамола, бромгексина гидрохлорида 2 мг, гвайфенезина 50 мг, ментола (левоментола) 0,5 мг;
вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат (Е 219); натрия пропилпарагидрокси-бензоат (Е 217); сахароза; пропиленгликоль; сахарин натрия; кислота сорбиновая; глицерин; кислота лимонная моногидрат; сорбита не кристаллизующийся раствор (E 420); краситель Желтое закат FCF (Е 110); вода очищена.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: сиропообразная жидкость оранжевого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Комбинации.
Код ATС R05C A10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
МУКОТЕК — комбиновый препарат с бронходилатирующими, муколитическими и отхаркивающими свойствами. Благодаря рациональной комбинации в составе сальбутамола, бромгексина гидрохлорида, гвайфенезина и ментола эффективно и быстро облегчает нарушение функции бронхолегочной системы.
Сальбутамол — селективный стимулятор β2-адренорецепторов — эффективно и длительно расширяет бронхи. В терапевтических дозах не влечет за собой стимуляцию сердечной деятельности. Бромгексина гидрохлорид снижает вязкость мокроты и способствует ее эвакуации из бронхов. Гвайфенезин расслабляет и очищает бронхи от слизи, способствует отхаркиванию. Ментол облегчает симптомы раздражения и воспаления в слизистой оболочке дыхательных путей.
Фармакокинетика.
Специальных исследований фармакокинетики препарата не проводили.
Показания
Секретолитическая терапия при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся бронхоспазмом и тяжело отделяемым образованием вязкого секрета: при трахеобронхите, хронических обструктивных заболеваниях легких, бронхиальной астме, эмфиземе легких.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к сальбутамолу, другим симпатомиметикам, бромгексину, гвайфенезину, ментолу или к любому из других компонентов препарата. Аритмия, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертиреоз, тяжелые нарушения функции печени, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
Особенности применения
Препарат следует применять с осторожностью пациентам с эссенциальной или симптоматической гипертензией, ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пациентам, с диагностированным субкомпенсированным сахарным диабетом, глаукомой.
Очень редко на фоне применения бромгексина имеют место тяжелые кожные реакции, например, синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При появлении изменений на коже и слизистых оболочках следует немедленно обратиться к врачу, а применение препарата прекратить.
При нарушении бронхиальной моторики, сопровождающейся образованием большого количества бронхиального секрета (злокачественный синдром ресничек), препарат следует применять с особой осторожностью из-за возможного застоя секрета.
При нарушении функции почек (включая тяжелую почечную недостаточность) или заболеваниях печени (при печеночной недостаточности средней и легкой степени тяжести) следует применять с особой осторожностью (снижая дозу или увеличивая интервал времени между применением).
Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.
Информация по безопасности вспомогательных веществ
В состав сиропа входит сахароза, на что необходимо обратить внимание пациентам, больным сахарным диабетом, а также при соблюдении гипокалорийной диеты. Также в связи с содержанием препарата сахарозы, его не следует применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы. Перед началом лечения и лечения таких больных необходимо контролировать уровень глюкозы в плазме крови.
Препарат содержит натрия метилпарагидроксибензоат (Е 219) и натрия пропилпарагидроксибензоат (Е 217), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Препарат содержит сорбит, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Данный препарат содержит краситель желтый закат FCF (E 110), который и может вызывать аллергическую реакцию.
Также препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать симптомы, схожие с возникающими при употреблении алкоголя.
Сообщалось об единичных случаях возникновения ишемии миокарда, ассоциированной с применением сальбутамола. Пациентам с болезнями сердца (например ишемическая болезнь сердца), которые лечатся сальбутамолом сульфатом, в случае возникновения боли в груди или других симптомов, свидетельствующих об обострении болезни сердца, следует обратиться за медицинской помощью. Следует обратить внимание на оценку таких симптомов как удушье и боль в груди, которые могут являться следствием как заболевания сердца, так и заболеваний дыхательной системы.
Результатом лечения β2-агонистами может быть тяжелая гипокалиемия, рекомендуется проверять уровень калия в плазме крови.
Как и другие агонисты β-адренорецепторов, сальбутамола сульфат может приводить к обратимым метаболическим изменениям, например, к увеличению уровня глюкозы в плазме крови. В результате были отдельные сообщения о развитии кетоацидоза у больных сахарным диабетом. Одновременное применение кортикостероидов может обострить это состояние.
Не назначать пациентам перед применением наркоза.
Препарат не применять больным с гипертрофической кардиомиопатией.
При наличии желудочных кровотечений в анамнезе сироп следует применять под контролем врача. При лечении препаратом необходимо употреблять достаточное количество жидкости, что увеличивает отхаркивающее действие бромгексина.
Способ применения и дозы
Препарат применять по назначению и под наблюдением врача.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 10 мл 3 раза в сутки. Детям в возрасте 6 — 12 лет — по 5–10 мл 3 раза в сутки. Детям в возрасте 2 — 6 лет — по 5 мл 3 раза в сутки. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Не назначать препарат детям в возрасте младше 2 лет из-за отсутствия опыта применения его этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включающие в себя сыпь, зуд, анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок, ангионевротический отек, крапивницу, орофарингеальный отек, синдром Лайелла.
Со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, обострение язвенной болезни желудка/язв кишечника, гастралгия, неприятный привкус во рту.
Со стороны нервной системы: тремор, миалгия, головная боль, гиперактивность, дисгевзия, головокружение, беспокойство, бессонница.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия; периферическая вазодилатация; аритмия, включая фибрилляцию желудочков, суправентрикулярную тахикардию и экстрасистолию; гипотензия или гипертензия; ощущение сердцебиения; ишемия миокарда; коллапс.
Со стороны дыхательной системы: нарушения дыхания, усиление кашля.
Сальбутамол может спровоцировать парадоксальный бронхоспазм, являющийся жизненно опасным состоянием. При его возникновении необходимо немедленно прекратить применение препарата и назначить альтернативное лечение.
Другие: судороги мышц, ощущение давления в мышцах, гипертермия, озноб, мидриаз, атония мочевого пузыря, повышенная потливость, тромбоцитопения, метаболические изменения, такие как гипокалиемия.
У некоторых пациентов может развиться транзиторное повышение уровня аминотрансфераз в крови, вызванное бромгексином.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
После каждого использования необходимо плотно закрывать флакон крышкой и хранить в соответствии с условиями хранения, указанными на упаковке.
Упаковка
По 100 или 200 мл во флаконе из полиэтилена. По 1 флакону вместе с мерным стаканчиком в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Юник Фармасьютикал Лабораториз (отделение фирмы Дж. Б. Кемикалз энд Фармасьютикалз Лтд).
Местонахождение
Участки №215–216 Дж. Ай. Ди. Си., Индастриал Ариа, Паноли — 394 116, округ Бхарух, Индия.