Комбинации

Мукотек (Mucotek)

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Мукотек®
Мукотек®
Сироп флакон 100 мл с мерным стаканчиком №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
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Мукотек®
Мукотек®
Сироп флакон 200 мл с мерным стаканчиком №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Нет в наличии
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Инструкция указана для Мукотек® сироп флакон 100 мл с мерным стаканчиком №1

Мукотек инструкция по применению

Инструкция указана для Мукотек® сироп флакон 100 мл с мерным стаканчиком №1

Состав

действующие вещества: 5 мл сиропа содержат сальбутамола сульфата эквивалентно 1 мг сальбутамола, бромгексина гидрохлорида 2 мг, гвайфенезина 50 мг, ментола (левоментола) 0,5 мг;

вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат (Е 219); натрия пропилпарагидрокси-бензоат (Е 217); сахароза; пропиленгликоль; сахарин натрия; кислота сорбиновая; глицерин; кислота лимонная моногидрат; сорбита не кристаллизующийся раствор (E 420); краситель Желтое закат FCF (Е 110); вода очищена.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: сиропообразная жидкость оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Комбинации.

Код ATС R05C A10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

МУКОТЕК — комбиновый препарат с бронходилатирующими, муколитическими и отхаркивающими свойствами. Благодаря рациональной комбинации в составе сальбутамола, бромгексина гидрохлорида, гвайфенезина и ментола эффективно и быстро облегчает нарушение функции бронхолегочной системы.

Сальбутамол — селективный стимулятор β2-адренорецепторов — эффективно и длительно расширяет бронхи. В терапевтических дозах не влечет за собой стимуляцию сердечной деятельности. Бромгексина гидрохлорид снижает вязкость мокроты и способствует ее эвакуации из бронхов. Гвайфенезин расслабляет и очищает бронхи от слизи, способствует отхаркиванию. Ментол облегчает симптомы раздражения и воспаления в слизистой оболочке дыхательных путей.

Фармакокинетика.

Специальных исследований фармакокинетики препарата не проводили.

Показания

Секретолитическая терапия при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся бронхоспазмом и тяжело отделяемым образованием вязкого секрета: при трахеобронхите, хронических обструктивных заболеваниях легких, бронхиальной астме, эмфиземе легких.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к сальбутамолу, другим симпатомиметикам, бромгексину, гвайфенезину, ментолу или к любому из других компонентов препарата. Аритмия, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертиреоз, тяжелые нарушения функции печени, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Особенности применения

Препарат следует применять с осторожностью пациентам с эссенциальной или симптоматической гипертензией, ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пациентам, с диагностированным субкомпенсированным сахарным диабетом, глаукомой.

Очень редко на фоне применения бромгексина имеют место тяжелые кожные реакции, например, синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При появлении изменений на коже и слизистых оболочках следует немедленно обратиться к врачу, а применение препарата прекратить.

При нарушении бронхиальной моторики, сопровождающейся образованием большого количества бронхиального секрета (злокачественный синдром ресничек), препарат следует применять с особой осторожностью из-за возможного застоя секрета.

При нарушении функции почек (включая тяжелую почечную недостаточность) или заболеваниях печени (при печеночной недостаточности средней и легкой степени тяжести) следует применять с особой осторожностью (снижая дозу или увеличивая интервал времени между применением).

Рекомендуется периодический контроль функции печени, особенно при длительном применении.

Информация по безопасности вспомогательных веществ

В состав сиропа входит сахароза, на что необходимо обратить внимание пациентам, больным сахарным диабетом, а также при соблюдении гипокалорийной диеты. Также в связи с содержанием препарата сахарозы, его не следует применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы. Перед началом лечения и лечения таких больных необходимо контролировать уровень глюкозы в плазме крови.

Препарат содержит натрия метилпарагидроксибензоат (Е 219) и натрия пропилпарагидроксибензоат (Е 217), которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Препарат содержит сорбит, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Данный препарат содержит краситель желтый закат FCF (E 110), который и может вызывать аллергическую реакцию.

Также препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать симптомы, схожие с возникающими при употреблении алкоголя.

Сообщалось об единичных случаях возникновения ишемии миокарда, ассоциированной с применением сальбутамола. Пациентам с болезнями сердца (например ишемическая болезнь сердца), которые лечатся сальбутамолом сульфатом, в случае возникновения боли в груди или других симптомов, свидетельствующих об обострении болезни сердца, следует обратиться за медицинской помощью. Следует обратить внимание на оценку таких симптомов как удушье и боль в груди, которые могут являться следствием как заболевания сердца, так и заболеваний дыхательной системы.

Результатом лечения β2-агонистами может быть тяжелая гипокалиемия, рекомендуется проверять уровень калия в плазме крови.

Как и другие агонисты β-адренорецепторов, сальбутамола сульфат может приводить к обратимым метаболическим изменениям, например, к увеличению уровня глюкозы в плазме крови. В результате были отдельные сообщения о развитии кетоацидоза у больных сахарным диабетом. Одновременное применение кортикостероидов может обострить это состояние.

Не назначать пациентам перед применением наркоза.

Препарат не применять больным с гипертрофической кардиомиопатией.

При наличии желудочных кровотечений в анамнезе сироп следует применять под контролем врача. При лечении препаратом необходимо употреблять достаточное количество жидкости, что увеличивает отхаркивающее действие бромгексина.

Способ применения и дозы

Препарат применять по назначению и под наблюдением врача.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 10 мл 3 раза в сутки. Детям в возрасте 6 — 12 лет — по 5–10 мл 3 раза в сутки. Детям в возрасте 2 — 6 лет — по 5 мл 3 раза в сутки. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Не назначать препарат детям в возрасте младше 2 лет из-за отсутствия опыта применения его этой возрастной категории пациентов.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включающие в себя сыпь, зуд, анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок, ангионевротический отек, крапивницу, орофарингеальный отек, синдром Лайелла.

Со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, обострение язвенной болезни желудка/язв кишечника, гастралгия, неприятный привкус во рту.

Со стороны нервной системы: тремор, миалгия, головная боль, гиперактивность, дисгевзия, головокружение, беспокойство, бессонница.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия; периферическая вазодилатация; аритмия, включая фибрилляцию желудочков, суправентрикулярную тахикардию и экстрасистолию; гипотензия или гипертензия; ощущение сердцебиения; ишемия миокарда; коллапс.

Со стороны дыхательной системы: нарушения дыхания, усиление кашля.

Сальбутамол может спровоцировать парадоксальный бронхоспазм, являющийся жизненно опасным состоянием. При его возникновении необходимо немедленно прекратить применение препарата и назначить альтернативное лечение.

Другие: судороги мышц, ощущение давления в мышцах, гипертермия, озноб, мидриаз, атония мочевого пузыря, повышенная потливость, тромбоцитопения, метаболические изменения, такие как гипокалиемия.

У некоторых пациентов может развиться транзиторное повышение уровня аминотрансфераз в крови, вызванное бромгексином.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

После каждого использования необходимо плотно закрывать флакон крышкой и хранить в соответствии с условиями хранения, указанными на упаковке.

Упаковка

По 100 или 200 мл во флаконе из полиэтилена. По 1 флакону вместе с мерным стаканчиком в коробке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Юник Фармасьютикал Лабораториз (отделение фирмы Дж. Б. Кемикалз энд Фармасьютикалз Лтд).

Местонахождение

Участки №215–216 Дж. Ай. Ди. Си., Индастриал Ариа, Паноли — 394 116, округ Бхарух, Индия.

Характеристики
Производитель
Unique Pharmaceutical Laboratories
Форма выпуска
Сироп
Условия продажи
По рецепту
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/11169/01/01 от 15.01.2024