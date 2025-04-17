Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
283,00
Экономия при брони: -20,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
283,05
Экономия при брони: -8,49 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
283,00
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
267,40
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
298,45
Экономия при брони: -19,85 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
267,40
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
282,06
Экономия при брони: -16,39 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
277,50
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
290,67
Экономия при брони: -12,07 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
280,80
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
291,82
Экономия при брони: -13,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
298,00
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
283,00
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
289,13
Экономия при брони: -10,53 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
283,00
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мукотек® сироп флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
280,80
Экономия при брони: -18,00 грн